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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Городской стадион Вроцлава
0:0
Первый тайм: 23'
Состав команд
27
Словик
Якуб
28
Брозь
Лукаш
14
Голла
Войцех
16
Пих
Роберт
25
Damian
Gaska
30
Дене
Томас
14
Джигала
Адам
26
Ласицки
Игор
Шлёнск 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 14 Голла Войцех Защитник
- 4 Чотра Джордже Защитник
- 5 Аугусту Перейра Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 25 Damian Gaska Полузащитник
- 11 Mateusz Cholewiak Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 23 Mateusz Radecki Полузащитник
- 32 Тарасов Игорь Полузащитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 10 Farshad Ahmadzadeh Нападающий
- 24 Piotr Samiec-Talar
- 26 Daniel Luczak
- Главный тренер: Tadeusz Jan Pawlowski
Висла Плоцк 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Дене Томас Вратарь
- 20 Cezary Stefanczyk Защитник
- 14 Джигала Адам Защитник
- 26 Ласицки Игор Защитник
- 95 Стемпиньски Мариуш Защитник
- 6 Damian Rasak Полузащитник
- 8 Фурман Доминик Полузащитник
- 7 Nico Varela Полузащитник
- 4 Шимански Дамиан Полузащитник
- 10 Меребашвили Георгий Полузащитник
- 21 Рикардиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Bartlomiej Zynel Вратарь
- 2 Вархоляк Марцин Защитник
- 5 Bartlomiej Sielewski Защитник
- 19 Ангельски Кароль Полузащитник
- 23 Штилич Семир Полузащитник
- 16 Завада Оскар Нападающий
- 11 Carlitos IX
- Главный тренер: Kibu Vicuna
Предыдущие игры
Шлёнск (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 30.10.2018 Бытовия 0:3 Шлёнск К
- 26.10.2018 Медзь 0:5 Шлёнск Э
- 20.10.2018 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 06.10.2018 Шлёнск 0:1 Легия Э
- 01.10.2018 Ягеллония 0:4 Шлёнск Э
- 26.09.2018 Олимпия Эльблонг 0:3 Шлёнск К
- 23.09.2018 Шлёнск 4:1 Пяст Э
- 14.09.2018 Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Э
- 01.09.2018 Шлёнск 0:1 Висла Краков Э
- 27.08.2018 Заглембе Сосновец 3:3 Шлёнск Э
- 20.08.2018 Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Э
- 13.08.2018 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Э
- 05.08.2018 Шлёнск 0:1 Лех Э
- 27.07.2018 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Э
- 21.07.2018 Шлёнск 3:1 Краковия Э
- 19.05.2018 Арка Гдыня 0:1 Шлёнск Э
- 12.05.2018 Шлёнск 3:1 Пяст Э
- 08.05.2018 Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Э
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Э
- 30.04.2018 Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Э
Висла Плоцк (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 31.10.2018 Олимпия Грудзёнз 2:7 Висла Плоцк К
- 27.10.2018 Висла Плоцк 1:1 Пяст Э
- 21.10.2018 Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк Э
- 06.10.2018 Погонь Щецин 4:0 Висла Плоцк Э
- 28.09.2018 Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Э
- 25.09.2018 Сярка Тарнобжег 1:4 Висла Плоцк К
- 22.09.2018 Краковия 3:1 Висла Плоцк Э
- 15.09.2018 Висла Плоцк 2:2 Медзь Э
- 02.09.2018 Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2018 Легия 1:4 Висла Плоцк Э
- 18.08.2018 Висла Плоцк 1:3 Арка Гдыня Э
- 10.08.2018 Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Э
- 03.08.2018 Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Э
- 29.07.2018 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк Э
- 22.07.2018 Висла Плоцк 1:2 Лех Э
- 20.05.2018 Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Э
- 13.05.2018 Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Э
- 09.05.2018 Легия 3:2 Висла Плоцк Э
- 05.05.2018 Висла Плоцк 0:0 Лех Э
- 28.04.2018 Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Э
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
- 18.03.2018 Шлёнск 1:1 Висла Плоцк Экстракласса
- 23.10.2017 Висла Плоцк 4:1 Шлёнск Экстракласса
- 02.06.2017 Висла Плоцк 0:3 Шлёнск Экстракласса. Группа Б
- 12.02.2017 Висла Плоцк 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 19.08.2016 Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Экстракласса
- 30.04.2008 Висла Плоцк 0:4 Шлёнск Второй дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|4
|2
|23 - 15
|25
|2.
|Пяст
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|3.
|Ягеллония
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|4.
|Легия
|13
|6
|5
|2
|20 - 16
|23
|5.
|Висла Краков
|14
|6
|4
|4
|25 - 17
|22
|6.
|Лех
|13
|6
|2
|5
|19 - 18
|20
|7.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Погонь Щецин
|14
|5
|4
|5
|20 - 17
|19
|9.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|10.
|Арка Гдыня
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|11.
|Шлёнск
|0:0
|14
|4
|4
|6
|22 - 17
|16
|12.
|Краковия
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|13.
|Медзь
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|14.
|Висла Плоцк
|0:0
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|15.
|Гурник Забже
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|16.
|Заглембе Сосновец
|13
|2
|5
|6
|20 - 27
|11
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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