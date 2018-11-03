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Аполлон
0:2
Первый тайм: 34'
Анортосис
0'
0:1
1' Гол
Дюриш Михал
14' Желтая карточка
Струна Андраж
0:2
33' Гол
 34'
Первый тайм
Желтая карточка
14'
Струна Андраж получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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