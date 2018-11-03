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0:1
1' ГолДюриш Михал
14' Желтая карточкаСтруна Андраж
|
1'
0:1
14'
33'
0:2
Состав команд
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 17 Педру Жоау Защитник
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 28 Стилиану Мариос Защитник
- 25 Кириаку Хараламбос Защитник
- 77 Сардинеро Адриан Полузащитник
- 26 Папулис Фотис Полузащитник
- 14 Перейра Факундо Полузащитник
- 10 Маркович Саша Полузащитник
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 15 Уэдраого Дилан Защитник
- 30 Шембри Андре Нападающий
- 99 Маглица Антун Нападающий
- 57 Психас Петрос Нападающий
- 50 Giannis Vasiliadis
- 63 Danilo Spoljaric
- Главный тренер: Августи Софронис
Анортосис
- Основной состав
- 99 Demetris Demetriou Вратарь
- 88 Дуглас Феррейра Защитник
- 6 Струна Андраж Защитник
- 5 Шилденфельд Гордон Защитник
- 11 Бессат Венсан Защитник
- 50 Носа Игьебор Полузащитник
- 10 Райо Рубен Полузащитник
- 21 Лаборде Леон Нападающий
- 18 Дюриш Михал Нападающий
- 9 Качарава Ника Нападающий
- 19 João Victor I
- Запасные игроки
- 7 Энглезу Никос Защитник
- 2 Коффи Эрвин Защитник
- 44 Качар Гойко Защитник
- 17 Beka Mikeltadze Полузащитник
- 23 Экономидес Гиоргос Полузащитник
- 24 Сиссе Секу Нападающий
- 97 David Stemmer
- 28 Konstaninos Sotiriou
- 48 Michalis Ioannou
- Главный тренер: Стреппел Юрген
Предыдущие игры
Аполлон (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 29.10.2018 Докса Катокопия 1:1 Аполлон ПД
- 25.10.2018 Айнтрахт Фр 2:0 Аполлон ЛЕ
- 20.10.2018 Аполлон 5:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 07.10.2018 Омония 0:2 Аполлон ПД
- 04.10.2018 Аполлон 2:2 Марсель ЛЕ
- 28.09.2018 Аполлон 5:0 Эносис ПД
- 24.09.2018 Аполлон 1:0 Неа Саламина ПД
- 20.09.2018 Лацио 2:1 Аполлон ЛЕ
- 15.09.2018 Аполлон 5:1 Пафос ПД
- 30.08.2018 Аполлон 1:0 Базель ЛЕ
- 23.08.2018 Базель 3:2 Аполлон ЛЕ
- 16.08.2018 Динамо-Брест 1:0 Аполлон ЛЕ
- 09.08.2018 Аполлон 4:0 Динамо-Брест ЛЕ
- 02.08.2018 Аполлон 3:1 Железничар ЛЕ
- 26.07.2018 Железничар 1:2 Аполлон ЛЕ
- 19.07.2018 Аполлон 2:0 Стумбрас ЛЕ
- 12.07.2018 Стумбрас 1:0 Аполлон ЛЕ
- 23.06.2018 ЛАСК 2:1 Аполлон ТМК
- 16.05.2018 АЕК Ларнака 2:1 Аполлон К
- 13.05.2018 Омония 1:0 Аполлон ПД
Анортосис (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 29.10.2018 Анортосис 1:2 АЕК Ларнака ПД
- 20.10.2018 Эносис 1:1 Анортосис ПД
- 06.10.2018 Анортосис 2:3 АПОЭЛ ПД
- 23.09.2018 Алки Ороклинис 0:0 Анортосис ПД
- 17.09.2018 Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 01.09.2018 Пафос 1:1 Анортосис ПД
- 26.08.2018 Докса Катокопия 0:1 Анортосис ПД
- 19.07.2018 Лячи 1:0 Анортосис ЛЕ
- 12.07.2018 Анортосис 2:1 Лячи ЛЕ
- 12.05.2018 АПОЭЛ 2:1 Анортосис ПД
- 06.05.2018 Анортосис 2:1 Омония ПД
- 28.04.2018 Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 22.04.2018 Аполлон 3:1 Анортосис ПД
- 14.04.2018 Анортосис 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис К
- 04.04.2018 Анортосис 0:0 АПОЭЛ ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Анортосис: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
- 22.04.2018 Аполлон 3:1 Анортосис Первый дивизион
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис Кубок
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон Кубок
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 14.10.2017 Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 14.05.2017 Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 03.05.2017 Анортосис 1:0 Аполлон Кубок
- 26.04.2017 Аполлон 6:0 Анортосис Кубок
- 08.04.2017 Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион
- 05.03.2017 Анортосис 0:0 Аполлон Первый дивизион
- 04.12.2016 Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 27.04.2016 Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 19.03.2016 Аполлон 4:1 Анортосис Первый дивизион
- 23.01.2016 Анортосис 3:2 Аполлон Первый дивизион
- 18.10.2015 Аполлон 3:0 Анортосис Первый дивизион
- 16.05.2015 Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион
- 04.04.2015 Аполлон 1:3 Анортосис Первый дивизион
- 28.02.2015 Аполлон 2:0 Анортосис Первый дивизион
- 01.12.2014 Анортосис 0:1 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Аполлон
|0:1
|7
|5
|1
|1
|19 - 3
|16
|3.
|АПОЭЛ
|7
|5
|1
|1
|15 - 11
|16
|4.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|5.
|Неа Саламина
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Докса Катокопия
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|7.
|Анортосис
|1:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|8.
|Омония
|7
|2
|0
|5
|4 - 10
|6
|9.
|Пафос
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|10.
|Эносис
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|11.
|Алки Ороклинис
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|12.
|Эрмис Арадиппу
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
Первый тайм
14'
Струна Андраж получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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