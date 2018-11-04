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Стадион:
Львов
0:2
Второй тайм: 85'
Ворскла
0'
0:1
19' Гол
Ребенок Павел
36' Желтая карточка
Дуарте Бруно
0:2
39' Гол
Якубу Наджиб
67' Желтая карточка
Карека
70' Желтая карточка
Лима Жонатан
85'
Второй тайм
74'
Верес Ровно делает замену. Западня Артур уходит с поля, а Борзенко Сергей выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Лима Жонатан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Карека получил желтую карточку от судьи
62'
Ворскла делает замену. Najeeb Yakubu уходит с поля, а Карека выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Верес Ровно делает замену. Петров Сергей Владимирович уходит с поля, а Vadym Yanchak выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Najeeb Yakubu бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Bruno Duarte получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Ребенок Павел бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 0:2 Ворскла
Львов
21.9% (37)
Ничья:
47.9% (81)
Ворскла
30.2% (51)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.6% (67)
Ворскла:
16.6% (28)
Львов:
15.4% (26)
Ворскла:
9.5% (16)
Ничья:
5.3% (9)
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