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Стадион: Арена Львов
0:1
19' ГолРебенок Павел
36' Желтая карточкаДуарте Бруно
0:2
39' ГолЯкубу Наджиб
67' Желтая карточкаКарека
70' Желтая карточкаЛима Жонатан
|
19'
0:1
36'
39'
0:2
62'
67'
70'
Состав команд
30
Лима
Жонатан
23
Сапай
Вадим
Львов
- Основной состав
- 31 Бандура Александр Вратарь
- 3 Адамюк Владимир Защитник
- 74 Марта Пимента Защитник
- 67 Парамонов Вадим Защитник
- 91 Голиков Александр Защитник
- 20 Энрике Араужо Полузащитник
- 30 Лима Жонатан Полузащитник
- 5 Приймак Владислав Полузащитник
- 43 Западня Артур Полузащитник
- 9 Дуарте Бруно Полузащитник
- 7 Петров Сергей Владимирович Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Сарнавский Богдан Вратарь
- 95 Сезар Жулио Защитник
- 44 Путраш Юрий Защитник
- 33 Борзенко Сергей Защитник
- 15 Белый Василий Защитник
- 17 Янчак Вадим Полузащитник
- 18 Vitalii Mikitin
- Главный тренер: Бакалов Юрий
Ворскла
- Основной состав
- 1 Шуст Богдан Вратарь
- 4 Пердута Игорь Защитник
- 17 Чеснаков Владимир Защитник
- 33 Чижов Александр Защитник
- 23 Сапай Вадим Защитник
- 6 Скляр Александр Полузащитник
- 11 Шарпар Вячеслав Полузащитник
- 5 Якубу Наджиб Полузащитник
- 10 Кулач Владислав Полузащитник
- 82 Ребенок Павел Полузащитник
- 26 Коломоец Юрий Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Ткаченко Александр Вратарь
- 40 Сакив Тарас Защитник
- Кане Ибрахим Защитник
- 25 Мартыненко Евгений Защитник
- 9 Сергийчук Михаил Полузащитник
- 8 Габелок Артём Полузащитник
- 14 Карека Нападающий
- Главный тренер: Сачко Василий
Предыдущие игры
Львов (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 31.10.2018 Горняк Кривой Рог 0:1 Львов К
- 28.10.2018 Динамо Киев 0:1 Львов ПЛ
- 21.10.2018 Львов 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 07.10.2018 Львов 1:3 Десна ПЛ
- 30.09.2018 Заря 0:0 Львов ПЛ
- 22.09.2018 Львов 1:1 Карпаты ПЛ
- 16.09.2018 Черноморец Од 0:1 Львов ПЛ
- 02.09.2018 Львов 2:2 Александрия ПЛ
- 26.08.2018 Мариуполь 2:2 Львов ПЛ
- 18.08.2018 Львов 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 10.08.2018 Олимпик Донецк 1:1 Львов ПЛ
- 04.08.2018 Ворскла 1:0 Львов ПЛ
- 28.07.2018 Львов 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал-Киев 0:2 Львов ПЛ
- 29.11.2017 Львов 1:2 Днепр-1 К
- 25.10.2017 Львов 1:1 Сталь Каменское К
- 20.09.2017 Демня 1:2 Львов К
- 26.07.2017 Львов 3:0 Волынь К
- 09.07.2017 Львов 2:0 Кремень К
- 21.04.2012 ФК Одесса 2:3 Львов ВД
Ворскла (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 31.10.2018 Черноморец Од 1:2 Ворскла К
- 28.10.2018 Ворскла 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 25.10.2018 Карабах 0:1 Ворскла ЛЕ
- 20.10.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 07.10.2018 Ворскла 0:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 04.10.2018 Ворскла 1:2 Спортинг Л ЛЕ
- 30.09.2018 Десна 0:2 Ворскла ПЛ
- 23.09.2018 Ворскла 2:1 Заря ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 11.08.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла ПЛ
- 04.08.2018 Ворскла 1:0 Львов ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
- 20.05.2018 Ворскла 2:0 Заря ПЛ
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла ПЛ
- 05.05.2018 Верес 0:0 Ворскла ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|3.
|Александрия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 12
|27
|4.
|Ворскла
|2:0 Заявка
|14
|8
|0
|6
|15 - 15
|24
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|6.
|Десна
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|7.
|Львов
|0:2 Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|8.
|Заря
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 12
|15
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|10.
|Карпаты
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 25
|7
Второй тайм
74'
Верес Ровно делает замену. Западня Артур уходит с поля, а Борзенко Сергей выходит на его замену.
70'
Лима Жонатан получил желтую карточку от судьи
67'
Карека получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Верес Ровно делает замену. Петров Сергей Владимирович уходит с поля, а Vadym Yanchak выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Najeeb Yakubu бьет в цель!
36'
Bruno Duarte получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Ребенок Павел бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 0:2 Ворскла
Львов
21.9% (37)
Ничья:
47.9% (81)
Ворскла
30.2% (51)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.6% (67)
0:1 Ворскла:
16.6% (28)
1:0 Львов:
15.4% (26)
1:2 Ворскла:
9.5% (16)
0:0 Ничья:
5.3% (9)
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