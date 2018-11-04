- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Ника
0:0
Перерыв
31' Желтая карточкаБанада Евгений
|
31'
Состав команд
79
Панькив
Юрий
44
Паст
Евгений
Александрия
- Основной состав
- 79 Панькив Юрий Вратарь
- 3 Микицей Станислав Защитник
- 5 Бондаренко Валерий Защитник
- 6 Ковалец Кирилл Защитник
- 9 Пономарь Виталий Защитник
- 11 Цуриков Андрей Полузащитник
- 14 Полярус Артём Полузащитник
- 15 Запорожан Андрей Полузащитник
- 23 Шастал Дмитрий Полузащитник
- 26 Шендрик Антон Полузащитник
- 44 Банада Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Леванидов Владислав Вратарь
- 4 Бабогло Владислав Защитник
- 18 Ситало Артём Полузащитник
- 27 Гречишкин Дмитрий Полузащитник
- 8 Довгий Алексей Полузащитник
- 7 Протасов Евгений Полузащитник
- 22 Грицук Василий Нападающий
- Главный тренер: Шаран Владимир
Десна
- Основной состав
- 44 Паст Евгений Вратарь
- 45 Фаворов Денис Защитник
- 17 Гитченко Андрей Защитник
- 32 Имереков Максим Защитник
- 33 Слинкин Андрей Защитник
- 89 Волков Александр Полузащитник
- 7 Огиря Владислав Полузащитник
- 13 Коберидзе Лука Полузащитник
- 12 Картушов Егор Полузащитник
- 19 Фаворов Артём Полузащитник
- 10 Филиппов Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 72 Литовка Игорь Вратарь
- 4 Братков Антон Защитник
- 21 Люлька Сергей Защитник
- 27 Старенький Сергей Полузащитник
- 9 Хлёбас Дмитрий Полузащитник
- 5 Ермаков Виталий Полузащитник
- 20 Безбородько Денис Нападающий
- Главный тренер: Рябоконь Александр
Предыдущие игры
Александрия (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 27.10.2018 Заря 0:0 Александрия ПЛ
- 21.10.2018 Александрия 2:1 Карпаты ПЛ
- 06.10.2018 Александрия 3:2 Черноморец Од ПЛ
- 29.09.2018 Олимпик Донецк 2:3 Александрия ПЛ
- 26.09.2018 Черноморец Од 3:0 Александрия К
- 22.09.2018 Мариуполь 1:0 Александрия ПЛ
- 15.09.2018 Александрия 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 02.09.2018 Львов 2:2 Александрия ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 12.08.2018 Александрия 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Карпаты 0:2 Александрия ПЛ
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 12.05.2018 Сталь Каменское 1:2 Александрия ПЛ
- 06.05.2018 Александрия 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 28.04.2018 Карпаты 1:2 Александрия ПЛ
- 21.04.2018 Черноморец Од 1:3 Александрия ПЛ
- 15.04.2018 Олимпик Донецк 0:0 Александрия ПЛ
Десна (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 31.10.2018 Десна 1:1 Заря К
- 27.10.2018 Десна 2:0 Мариуполь ПЛ
- 19.10.2018 Шахтёр Донецк 1:0 Десна ПЛ
- 07.10.2018 Львов 1:3 Десна ПЛ
- 30.09.2018 Десна 0:2 Ворскла ПЛ
- 26.09.2018 Кристалл Херсон 2:3 Десна К
- 23.09.2018 Динамо Киев 4:0 Десна ПЛ
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 19.08.2018 Десна 2:2 Карпаты ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 25.07.2018 Десна 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Десна 4:0 Звезда Кропивницкий ПМ
- 23.05.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Десна ПМ
- 19.05.2018 Десна 5:0 Гелиос Харьков ПД
- 12.05.2018 Ингулец 1:3 Десна ПД
- 06.05.2018 Десна 3:0 Николаев ПД
Последние игры между собой
Александрия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия Премьер-лига
- 08.11.2014 Десна 3:1 Александрия Второй дивизион
- 26.07.2014 Александрия 2:1 Десна Второй дивизион
- 29.09.2013 Десна 2:0 Александрия Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|3.
|Александрия
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 11
|27
|4.
|Ворскла
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|13 - 15
|21
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|6.
|Львов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 13
|17
|7.
|Десна
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 17
|17
|8.
|Заря
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 12
|15
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|10.
|Карпаты
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 25
|7
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Банада Евгений получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Александрия 0:0 Десна
Александрия
83.8% (145)
Ничья:
12.7% (22)
Десна
3.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Александрия:
43.4% (75)
2:1 Александрия:
28.3% (49)
1:1 Ничья:
10.4% (18)
2:0 Александрия:
9.2% (16)
0:1 Десна:
2.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация