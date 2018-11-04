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Стадион:
Александрия
0:0
Перерыв
Десна
0'
31' Желтая карточка
Банада Евгений
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Банада Евгений получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Александрия 0:0 Десна
Александрия
83.8% (145)
Ничья:
12.7% (22)
Десна
3.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Александрия:
43.4% (75)
Александрия:
28.3% (49)
Ничья:
10.4% (18)
Александрия:
9.2% (16)
Десна:
2.3% (4)
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