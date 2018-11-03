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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Состав команд
5
Гол
Януш
10
Зенёв
Сергей
24
Airam
26
Крус
Фран
17
Пикк
Артур
21
Оямаа
Хенрик
Краковия 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 5 Гол Януш Полузащитник
- 14 Дабровски Дамьян Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 24 Airam Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Гостомски Мацей Вратарь
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 28 Сердеров Сердер Полузащитник
- 99 Jacub Serafin Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- 33 Kamil Pestka
- Главный тренер: Michal Probierz
Медзь 4-3-3
- Основной состав
- 32 Каниболоцкий Антон Вратарь
- 23 Зелиньски Павел Защитник
- 19 Grzegorz Bartczak Защитник
- 26 Крус Фран Защитник
- 17 Пикк Артур Защитник
- 22 Фернандес Борха II Полузащитник
- 13 Adrian Purzycki Полузащитник
- 7 Гаргула Лукаш Полузащитник
- 21 Оямаа Хенрик Нападающий
- 10 Форселль Петтери Нападающий
- 9 Fabian Piasecki Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Lukasz Sapela Вратарь
- 5 Frank Kwame Защитник
- Милькович Александр Защитник
- 28 Kornel Osyra Защитник
- 11 Камара Хуан Полузащитник
- 4 Войцех Лободзинский Нападающий
- 77 Пёнтковский Матеуш Нападающий
- Главный тренер: Dominik Nowak
Предыдущие игры
Краковия (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 31.10.2018 Нецеча 2:0 Краковия К
- 28.10.2018 Корона Кельце 0:1 Краковия Э
- 22.10.2018 Краковия 2:0 Гурник Забже Э
- 07.10.2018 Краковия 0:2 Висла Краков Э
- 30.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Э
- 26.09.2018 Рыбник 1:3 Краковия К
- 22.09.2018 Краковия 3:1 Висла Плоцк Э
- 14.09.2018 Ягеллония 3:1 Краковия Э
- 02.09.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 24.08.2018 Пяст 3:1 Краковия Э
- 17.08.2018 Краковия 0:1 Заглембе Любин Э
- 11.08.2018 Погонь Щецин 1:1 Краковия Э
- 06.08.2018 Краковия 0:0 Арка Гдыня Э
- 29.07.2018 Лех 2:0 Краковия Э
- 21.07.2018 Шлёнск 3:1 Краковия Э
- 19.05.2018 Краковия 1:4 Погонь Щецин Э
- 12.05.2018 Сандецья 0:1 Краковия Э
- 08.05.2018 Арка Гдыня 2:0 Краковия Э
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Э
- 29.04.2018 Краковия 4:2 Нецеча Э
Медзь (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 31.10.2018 Бельхатув 0:1 Медзь К
- 26.10.2018 Медзь 0:5 Шлёнск Э
- 20.10.2018 Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Э
- 05.10.2018 Медзь 2:2 Пяст Э
- 30.09.2018 Лех 2:1 Медзь Э
- 22.09.2018 Медзь 1:4 Легия Э
- 15.09.2018 Висла Плоцк 2:2 Медзь Э
- 02.09.2018 Медзь 2:0 Заглембе Любин Э
- 26.08.2018 Ягеллония 2:3 Медзь Э
- 17.08.2018 Медзь 1:1 Корона Кельце Э
- 10.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Медзь Э
- 05.08.2018 Медзь 1:3 Гурник Забже Э
- 27.07.2018 Висла Краков 2:1 Медзь Э
- 20.07.2018 Медзь 1:0 Погонь Щецин Э
- 03.06.2018 Пуща Неполомице 1:1 Медзь ПД
- 27.05.2018 Медзь 5:1 Хойничанка ПД
- 19.05.2018 Медзь 2:0 Погонь Седльце ПД
- 13.05.2018 Гурник Ленчна 1:1 Медзь ПД
- 09.05.2018 Медзь 2:1 Олимпия Грудзёнз ПД
- 04.05.2018 Тыхы 1:0 Медзь ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|4
|2
|23 - 15
|25
|2.
|Пяст
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|3.
|Ягеллония
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|4.
|Легия
|13
|6
|5
|2
|20 - 16
|23
|5.
|Висла Краков
|14
|6
|4
|4
|25 - 17
|22
|6.
|Лех
|13
|6
|2
|5
|19 - 18
|20
|7.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Погонь Щецин
|14
|5
|4
|5
|20 - 17
|19
|9.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|10.
|Арка Гдыня
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|11.
|Шлёнск
|13
|4
|3
|6
|22 - 17
|15
|12.
|Краковия
|0:0
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|13.
|Медзь
|0:0
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|14.
|Висла Плоцк
|13
|2
|6
|5
|18 - 24
|12
|15.
|Гурник Забже
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|16.
|Заглембе Сосновец
|13
|2
|5
|6
|20 - 27
|11
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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