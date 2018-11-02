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Стадион:
Пяст
1:0
Первый тайм: 31'
Висла Краков
0'
1:0
23' Гол
Patryk Dziczek
31'
Первый тайм
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Patryk Dziczek бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 3 СКА 2 Амур Хабаровск


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