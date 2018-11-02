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Стадион: Пяст
1:0
Первый тайм: 31'
1:0
23' ГолPatryk Dziczek
|
23'
1:0
Состав команд
19
Мак
Матеуш
11
Феликс
Хорхе
10
Баша
Вулнет
11
Имас
Хесус
Пяст 4-4-2
- Основной состав
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 25 Седлар Александр Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 19 Мак Матеуш Полузащитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 10 Patryk Dziczek Полузащитник
- 11 Феликс Хорхе Полузащитник
- 9 Пажишек Пётр Нападающий
- 17 Валенсия Хоэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 88 Корун Урош Защитник
- 22 Моква Томаш Защитник
- 7 Ягьелло Александр Полузащитник
- 99 Гойко Денис Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- 18 Patryk Sokolowski
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Висла Краков 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Mateusz Lis Вратарь
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 27 Василевски Марцин Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 2 Петшак Рафаль Защитник
- 15 Zoran Arsenic Полузащитник
- 10 Баша Вулнет Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 13 Ондрашек Зденек Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 29 Палчич Матей Защитник
- 7 Корт Давид Полузащитник
- 17 Jakub Bartosz Полузащитник
- 77 Коштал Мартин Полузащитник
- 23 Брожек Павел Нападающий
- 80 Patryk Plewka
- Главный тренер: Maciej Stolarczyk
Предыдущие игры
Пяст (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 30.10.2018 Пяст 1:1 Легия К
- 27.10.2018 Висла Плоцк 1:1 Пяст Э
- 19.10.2018 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 05.10.2018 Медзь 2:2 Пяст Э
- 29.09.2018 Пяст 1:0 Гурник Забже Э
- 23.09.2018 Шлёнск 4:1 Пяст Э
- 15.09.2018 Пяст 1:0 Арка Гдыня Э
- 01.09.2018 Лех 1:1 Пяст Э
- 24.08.2018 Пяст 3:1 Краковия Э
- 19.08.2018 Ягеллония 2:1 Пяст Э
- 12.08.2018 Пяст 1:3 Легия Э
- 04.08.2018 Пяст 2:1 Заглембе Любин Э
- 30.07.2018 Погонь Щецин 0:2 Пяст Э
- 23.07.2018 Заглембе Сосновец 1:2 Пяст Э
- 19.05.2018 Пяст 4:0 Нецеча Э
- 12.05.2018 Шлёнск 3:1 Пяст Э
- 08.05.2018 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Э
- 05.05.2018 Сандецья 2:1 Пяст Э
- 27.04.2018 Арка Гдыня 1:5 Пяст Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
Висла Краков (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 29.10.2018 Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Э
- 21.10.2018 Легия 3:3 Висла Краков Э
- 07.10.2018 Краковия 0:2 Висла Краков Э
- 29.09.2018 Висла Краков 0:1 Корона Кельце Э
- 21.09.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Э
- 15.09.2018 Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск Э
- 01.09.2018 Шлёнск 0:1 Висла Краков Э
- 25.08.2018 Висла Краков 3:0 Гурник Забже Э
- 19.08.2018 Лех 2:5 Висла Краков Э
- 10.08.2018 Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Э
- 05.08.2018 Ягеллония 1:0 Висла Краков Э
- 27.07.2018 Висла Краков 2:1 Медзь Э
- 21.07.2018 Висла Краков 0:0 Арка Гдыня Э
- 07.07.2018 Висла Краков 1:1 Монако ТМК
- 20.05.2018 Гурник Забже 2:0 Висла Краков Э
- 13.05.2018 Висла Краков 1:1 Лех Э
- 09.05.2018 Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Э
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 29.04.2018 Ягеллония 0:1 Висла Краков Э
- 22.04.2018 Висла Краков 0:1 Легия Э
Последние игры между собой
Пяст: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Висла Краков: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Экстракласса
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Экстракласса
- 04.03.2017 Пяст 1:2 Висла Краков Экстракласса
- 17.09.2016 Висла Краков 1:0 Пяст Экстракласса
- 04.03.2016 Висла Краков 1:1 Пяст Экстракласса
- 03.10.2015 Пяст 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 28.11.2014 Пяст 0:0 Висла Краков Экстракласса
- 28.07.2014 Висла Краков 1:1 Пяст Экстракласса
- 17.02.2014 Пяст 0:1 Висла Краков Экстракласса
- 13.09.2013 Висла Краков 3:0 Пяст Экстракласса
- 07.04.2013 Висла Краков 1:2 Пяст Экстракласса
- 01.10.2012 Пяст 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 27.04.2010 Пяст 1:4 Висла Краков Экстракласса
- 24.10.2009 Висла Краков 2:1 Пяст Экстракласса
- 01.05.2009 Пяст 1:1 Висла Краков Orange Ekstraklasa
- 20.02.2009 Висла Краков 4:0 Пяст Товарищеские матчи. Сборные
- 18.11.2008 Висла Краков 4:1 Пяст Кубок лиги
- 18.10.2008 Висла Краков 2:0 Пяст Orange Ekstraklasa
- 06.09.2008 Пяст 1:0 Висла Краков Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|4
|2
|23 - 15
|25
|2.
|Пяст
|1:0
|14
|7
|4
|3
|20 - 17
|25
|3.
|Ягеллония
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|4.
|Легия
|13
|6
|5
|2
|20 - 16
|23
|5.
|Висла Краков
|0:1
|14
|6
|4
|4
|25 - 16
|22
|6.
|Лех
|13
|6
|2
|5
|19 - 18
|20
|7.
|Корона Кельце
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Погонь Щецин
|14
|5
|4
|5
|20 - 17
|19
|9.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|10.
|Арка Гдыня
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|11.
|Шлёнск
|13
|4
|3
|6
|22 - 17
|15
|12.
|Краковия
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|13.
|Медзь
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|14.
|Висла Плоцк
|13
|2
|6
|5
|18 - 24
|12
|15.
|Гурник Забже
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|16.
|Заглембе Сосновец
|13
|2
|5
|6
|20 - 27
|11
Первый тайм
23'
Г О О О О Л - Patryk Dziczek бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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