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Стадион:
Заглембе Сосновец
0:0
Первый тайм: 23'
Ягеллония
0' 23'
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Первый тайм
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ludowy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 3 ЦСКА Москва 1 СКА


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