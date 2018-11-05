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Стадион: Stadion Ludowy
0:0
Первый тайм: 23'
Состав команд
Заглембе Сосновец 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кудла Давид Вратарь
- 17 Хайнлот Михаэль Защитник
- 4 Arkadiusz Jedrych Защитник
- 25 Petr Pavel Polgak II Защитник
- 2 Мрац Патрик Защитник
- 66 Adam Banasiak Полузащитник
- 24 Бабярж Бартломей Полузащитник
- 77 Konrad Wrzesinski Полузащитник
- 8 Павловски Шимон Полузащитник
- 22 Zarko Udovicic Полузащитник
- 42 Alexander Cristovao Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Matko Perdijic Вратарь
- 16 Цихоцки Матеуш Защитник
- 3 Кокошка Адам Полузащитник
- 72 Dejan Vokic Полузащитник
- 27 Vamara Sanogo Нападающий
- 28 Giacomo Mello
- 70 Nuno Malheiro
- Главный тренер: Иванаускас Вальдас
Ягеллония 4-3-3
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 4 Lukas Klemenz Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 89 Махай Матеуш Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 20 Полетанович Марко Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Нападающий
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- 9 Новиковас Арвидас Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Сандомерски Гжегож Вратарь
- 19 Бедварссон Бедвар Защитник
- 99 Bartosz Kwiecien Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- 98 Patryk Klimala Нападающий
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Предыдущие игры
Заглембе Сосновец (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 29.10.2018 Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Э
- 20.10.2018 Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Э
- 06.10.2018 Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец Э
- 30.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Э
- 27.09.2018 Олимпия Грудзёнз 0:0 Заглембе Сосновец К
- 24.09.2018 Корона Кельце 3:1 Заглембе Сосновец Э
- 17.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Гурник Забже Э
- 01.09.2018 Арка Гдыня 2:2 Заглембе Сосновец Э
- 27.08.2018 Заглембе Сосновец 3:3 Шлёнск Э
- 19.08.2018 Легия 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 12.08.2018 Лех 4:0 Заглембе Сосновец Э
- 03.08.2018 Заглембе Сосновец 3:0 Погонь Щецин Э
- 28.07.2018 Заглембе Любин 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 23.07.2018 Заглембе Сосновец 1:2 Пяст Э
- 03.06.2018 Заглембе Сосновец 0:2 Тыхы ПД
- 27.05.2018 Рух Хожув 0:1 Заглембе Сосновец ПД
- 19.05.2018 Заглембе Сосновец 2:0 Подбескидзе ПД
- 12.05.2018 Стомил Ольштын 0:2 Заглембе Сосновец ПД
- 09.05.2018 Заглембе Сосновец 2:1 Бытовия ПД
- 05.05.2018 Хробры 1:2 Заглембе Сосновец ПД
Ягеллония (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 31.10.2018 ГКС Катовице 0:1 Ягеллония К
- 26.10.2018 Ягеллония 1:1 Легия Э
- 19.10.2018 Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Э
- 07.10.2018 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Э
- 01.10.2018 Ягеллония 0:4 Шлёнск Э
- 26.09.2018 Лехия Дзержонюв 0:1 Ягеллония К
- 23.09.2018 Гурник Забже 1:3 Ягеллония Э
- 14.09.2018 Ягеллония 3:1 Краковия Э
- 02.09.2018 Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2018 Ягеллония 2:3 Медзь Э
- 19.08.2018 Ягеллония 2:1 Пяст Э
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Э
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 05.08.2018 Ягеллония 1:0 Висла Краков Э
- 02.08.2018 Риу Аве 4:4 Ягеллония ЛЕ
- 29.07.2018 Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Э
- 26.07.2018 Ягеллония 1:0 Риу Аве ЛЕ
- 20.07.2018 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Э
- 20.05.2018 Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Э
Последние игры между собой
Заглембе Сосновец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ягеллония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 15.03.2008 Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|2.
|Легия
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|3.
|Ягеллония
|0:0
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|4.
|Пяст
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Висла Краков
|14
|6
|4
|4
|25 - 17
|22
|6.
|Корона Кельце
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|7.
|Лех
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|8.
|Погонь Щецин
|14
|5
|4
|5
|20 - 17
|19
|9.
|Заглембе Любин
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Арка Гдыня
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|11.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|22 - 20
|15
|12.
|Висла Плоцк
|14
|3
|6
|5
|21 - 24
|15
|13.
|Краковия
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|14.
|Медзь
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|15.
|Заглембе Сосновец
|0:0
|14
|2
|6
|6
|20 - 27
|12
|16.
|Гурник Забже
|14
|2
|6
|6
|13 - 23
|12
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Первый тайм
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Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ludowy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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