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Стадион: Volodymyr Boiko Stadium
0:0
Первый тайм: 16'
Состав команд
23
Демири
Бесир
Мариуполь
- Основной состав
- 1 Гальчук Евгений Вратарь
- 19 Тищенко Игорь Защитник
- 13 Яворский Сергей Защитник
- 4 Чоботенко Сергей Защитник
- 23 Демири Бесир Защитник
- 99 Вакула Владислав Полузащитник
- 76 Пихалёнок Александр Полузащитник
- 25 Федорчук Валерий Полузащитник
- 11 Чурко Вячеслав Полузащитник
- 9 Мишнёв Дмитрий Полузащитник
- 7 Борячук Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Худжамов Рустам Вратарь
- 5 Дава Джойским Защитник
- 8 Полегенько Павел Защитник
- 2 Быков Алексей Защитник
- 29 Кирюханцев Игорь Защитник
- 97 Игнатенко Даниил Полузащитник
- 22 Зубков Александр Полузащитник
- Главный тренер: Бабич Александр
Арсенал-Киев
- Основной состав
- 31 Ситало Сергей Вратарь
- 9 Домбровский Андрей Защитник
- 23 Насонов Александр Защитник
- 30 Фещук Максим Защитник
- 13 Вакулко Юрий Защитник
- 44 Сагуткин Данила Полузащитник
- 20 Акакпо Серж Полузащитник
- 74 Дубинчак Владислав Полузащитник
- 91 Нгейитала Орельен Полузащитник
- 79 Акулинин Леонид Полузащитник
- 77 Oleksandr Yermachenko Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Будюк Орест Вратарь
- 88 Зозуля Дмитрий Защитник
- 2 Осман Александр Защитник
- 75 Карась Даниил Защитник
- 8 Семенюк Сергей Полузащитник
- 6 Стрижак Андрей Полузащитник
- 17 Бушман Юрий Полузащитник
- Главный тренер: Грозный Вячеслав
Предыдущие игры
Мариуполь (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 31.10.2018 Ингулец 3:1 Мариуполь К
- 27.10.2018 Десна 2:0 Мариуполь ПЛ
- 20.10.2018 Мариуполь 3:2 Заря ПЛ
- 06.10.2018 Мариуполь 1:1 Карпаты ПЛ
- 30.09.2018 Черноморец Од 0:1 Мариуполь ПЛ
- 26.09.2018 Мариуполь 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 22.09.2018 Мариуполь 1:0 Александрия ПЛ
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 01.09.2018 Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь ПЛ
- 26.08.2018 Мариуполь 2:2 Львов ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 16.08.2018 Бордо 2:1 Мариуполь ЛЕ
- 09.08.2018 Мариуполь 1:3 Бордо ЛЕ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
- 20.05.2018 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла ПЛ
Арсенал-Киев (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 27.10.2018 Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк ПЛ
- 21.10.2018 Львов 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 07.10.2018 Ворскла 0:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 30.09.2018 Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 26.09.2018 Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев К
- 22.09.2018 Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 26.08.2018 Карпаты 1:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Александрия 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 29.07.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал-Киев 0:2 Львов ПЛ
- 19.05.2018 Арсенал-Киев 2:0 Кремень ПД
- 12.05.2018 Сумы 0:1 Арсенал-Киев ПД
- 07.05.2018 Арсенал-Киев 2:1 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 02.05.2018 Днепр Черкассы 1:0 Арсенал-Киев ПД
- 28.04.2018 Колос Ковалёвка 1:1 Арсенал-Киев ПД
- 22.04.2018 Арсенал-Киев 2:0 Жемчужина Одесса ПД
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Арсенал-Киев: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь Премьер-лига
- 18.03.2017 Мариуполь 0:0 Арсенал-Киев Первый дивизион
- 14.08.2016 Арсенал-Киев 0:3 Мариуполь Первый дивизион
- 17.03.2013 Мариуполь 2:1 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 17.08.2012 Арсенал-Киев 2:1 Мариуполь Премьер-лига
- 18.11.2011 Мариуполь 0:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 17.07.2011 Арсенал-Киев 0:0 Мариуполь Премьер-лига
- 20.03.2011 Арсенал-Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 21.08.2010 Мариуполь 2:2 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 23.04.2010 Арсенал-Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 01.11.2009 Мариуполь 1:2 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 17.04.2009 Арсенал-Киев 4:0 Мариуполь Премьер-лига
- 28.09.2008 Мариуполь 2:1 Арсенал-Киев Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|34 - 6
|34
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|Александрия
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 11
|26
|4.
|Ворскла
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|13 - 15
|21
|5.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|6.
|Львов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 13
|17
|7.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|14 - 17
|16
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|9.
|Заря
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 12
|15
|10.
|Карпаты
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 20
|10
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|12.
|Арсенал-Киев
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 24
|8
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 0:0 Арсенал-Киев
Мариуполь
80.2% (146)
Ничья:
13.2% (24)
Арсенал-Киев
6.6% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Мариуполь:
36.3% (66)
2:1 Мариуполь:
24.2% (44)
2:0 Мариуполь:
16.5% (30)
1:1 Ничья:
11% (20)
1:2 Арсенал-Киев:
2.2% (4)
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