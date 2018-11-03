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Стадион:
Мариуполь
0:0
Первый тайм: 16'
Арсенал-Киев
0' 16'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 0:0 Арсенал-Киев
Мариуполь
80.2% (146)
Ничья:
13.2% (24)
Арсенал-Киев
6.6% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Мариуполь:
36.3% (66)
Мариуполь:
24.2% (44)
Мариуполь:
16.5% (30)
Ничья:
11% (20)
Арсенал-Киев:
2.2% (4)
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