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Стадион:
Черноморец Од
0:1
Второй тайм: 57'
Заря
0'
25' Желтая карточка
Остапенко Олег Олегович
0:1
27' Гол
Тымчик Александр
57'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Тымчик Александр бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Остапенко Олег Олегович получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:1 Заря
Черноморец Од
17.2% (30)
Ничья:
21.8% (38)
Заря
60.9% (106)

Вы не участвовали в прогнозе

Заря:
28.2% (49)
Заря:
21.3% (37)
Ничья:
16.7% (29)
Заря:
7.5% (13)
Черноморец Од:
6.9% (12)
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