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Стадион: Черноморец
0:1
Второй тайм: 57'
25' Желтая карточкаОстапенко Олег Олегович
0:1
27' ГолТымчик Александр
|
27'
0:1
Состав команд
97
Романюк
Юрий
13
Чорний
Артём
96
Силас
28
Громов
Артём
Черноморец Од
- Основной состав
- 1 Литовченко Сергей Сергеевич Вратарь
- 97 Романюк Юрий Защитник
- 77 Остапенко Олег Олегович Защитник
- 33 Мищенко Андрей Защитник
- 3 Трубочкин Иван Защитник
- 11 Смирнов Евгений Полузащитник
- 28 Татарков Никита Полузащитник
- 7 Мусолитин Николай Полузащитник
- 20 Бабенко Руслан Полузащитник
- 13 Чорний Артём Полузащитник
- 25 Коваль Владимир Нападающий
- Запасные игроки
- 71 Безрук Дмитрий Вратарь
- 23 Норенков Денис Полузащитник
- 98 Семенив Дмитрий Полузащитник
- 17 Карноза Артур Полузащитник
- 8 Савченко Алексей Полузащитник
- 9 Диденко Анатолий Нападающий
- 64 Robert Mutzers
- Главный тренер: Червенков Ангел
Заря
- Основной состав
- 73 Фелипе Луис II Вратарь
- 18 Тымчик Александр Защитник
- 15 Вернидуб Виталий Защитник
- 3 Сваток Александр Защитник
- 14 Михайличенко Богдан Защитник
- 8 Харатин Игорь Полузащитник
- 96 Силас Полузащитник
- 20 Караваев Александр Полузащитник
- 5 Гордиенко Артём Полузащитник
- 28 Громов Артём Полузащитник
- 64 Sergey Mayboroda Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Махарадзе Заури Вратарь
- 98 Чеберко Евгений Защитник
- 9 Литвин Дмитрий Защитник
- 7 Кочергин Владислав Полузащитник
- 22 Кабаев Владислав Полузащитник
- 17 Леднев Богдан Полузащитник
- 90 Леонардо Руиз Нападающий
- Главный тренер: Вернидуб Юрий
Предыдущие игры
Черноморец Од (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 31.10.2018 Черноморец Од 1:2 Ворскла К
- 28.10.2018 Черноморец Од 0:5 Карпаты ПЛ
- 21.10.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.10.2018 Александрия 3:2 Черноморец Од ПЛ
- 30.09.2018 Черноморец Од 0:1 Мариуполь ПЛ
- 26.09.2018 Черноморец Од 3:0 Александрия К
- 23.09.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 16.09.2018 Черноморец Од 0:1 Львов ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Полтава 3:0 Черноморец Од ПМ
- 23.05.2018 Черноморец Од 1:0 Полтава ПМ
- 19.05.2018 Черноморец Од 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 05.05.2018 Черноморец Од 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.04.2018 Сталь Каменское 1:2 Черноморец Од ПЛ
Заря (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 31.10.2018 Десна 1:1 Заря К
- 27.10.2018 Заря 0:0 Александрия ПЛ
- 20.10.2018 Мариуполь 3:2 Заря ПЛ
- 07.10.2018 Шахтёр Донецк 1:1 Заря ПЛ
- 30.09.2018 Заря 0:0 Львов ПЛ
- 23.09.2018 Ворскла 2:1 Заря ПЛ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 30.08.2018 РБ Лейпциг 3:2 Заря ЛЕ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 23.08.2018 Заря 0:0 РБ Лейпциг ЛЕ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.08.2018 Брага 2:2 Заря ЛЕ
- 12.08.2018 Карпаты 0:1 Заря ПЛ
- 09.08.2018 Заря 1:1 Брага ЛЕ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
- 20.05.2018 Ворскла 2:0 Заря ПЛ
- 13.05.2018 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Заря: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 02.12.2017 Черноморец Од 1:1 Заря Премьер-лига
- 27.08.2017 Заря 5:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря Премьер-лига
- 23.04.2017 Заря 1:2 Черноморец Од Премьер-лига
- 06.11.2016 Черноморец Од 0:0 Заря Премьер-лига
- 07.08.2016 Заря 4:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 12.03.2016 Заря 4:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 16.08.2015 Черноморец Од 0:2 Заря Премьер-лига
- 15.03.2015 Заря 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 16.08.2014 Черноморец Од 0:0 Заря Премьер-лига
- 12.04.2014 Заря 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 22.09.2013 Черноморец Од 3:1 Заря Премьер-лига
- 05.04.2013 Заря 1:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 01.09.2012 Черноморец Од 2:1 Заря Премьер-лига
- 07.04.2012 Черноморец Од 2:3 Заря Премьер-лига
- 25.09.2011 Заря 0:2 Черноморец Од Премьер-лига
- 09.05.2010 Черноморец Од 1:1 Заря Премьер-лига
- 29.11.2009 Заря 0:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 21.03.2009 Заря 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|3.
|Александрия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 12
|27
|4.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|15 - 15
|24
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|6.
|Заря
|1:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 12
|18
|7.
|Десна
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|8.
|Львов
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|10.
|Карпаты
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Черноморец Од
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 25
|7
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Г О О О О Л - Тымчик Александр бьет в цель!
25'
Остапенко Олег Олегович получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:1 Заря
Черноморец Од
17.2% (30)
Ничья:
21.8% (38)
Заря
60.9% (106)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Заря:
28.2% (49)
1:2 Заря:
21.3% (37)
1:1 Ничья:
16.7% (29)
0:2 Заря:
7.5% (13)
2:1 Черноморец Од:
6.9% (12)
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