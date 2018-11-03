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Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
0:1
Первый тайм: 27'
0:1
5' ГолПонде Кристиан
22' Желтая карточкаПолитыло Сергей
23' Желтая карточкаКарраскаль Хорхе
|
5'
0:1
22'
23'
Состав команд
78
Ксёнз
Павел
57
Бородай
Олег
48
Клёц
Дмитрий
35
Швед
Марьян
Олимпик Донецк
- Основной состав
- 37 Махновский Константин Вратарь
- 4 Гришко Дмитрий Защитник
- 79 Вакуленко Сергей Защитник
- 44 Цымбалюк Евгений Защитник
- 8 Политыло Сергей Защитник
- 78 Ксёнз Павел Полузащитник
- 9 Гай Алексей Полузащитник
- 11 Билоног Дмитрий Полузащитник
- 63 До Коуто Тейшейра Максим Полузащитник
- 42 Пасич Евгений Полузащитник
- 7 Сондей Иван Нападающий
- Запасные игроки
- 87 Зубейко Евгений Защитник
- 74 Снурницин Игорь Защитник
- 23 Немчанинов Дмитрий Защитник
- 17 Балашов Виталий Полузащитник
- 13 Кольцов Виталий Полузащитник
- 27 Шиндер Антон Нападающий
- Главный тренер: Шевчук Вячеслав
Карпаты
- Основной состав
- 30 Шевченко Никита Вратарь
- 94 Мирошниченко Денис Защитник
- 57 Бородай Олег Защитник
- 50 Ковтун Алексей Защитник
- 54 Лебеденко Орест Защитник
- 21 Эрбес Кристиан Полузащитник
- 10 Карраскаль Хорхе Полузащитник
- 48 Клёц Дмитрий Полузащитник
- 29 Понде Кристиан Полузащитник
- 9 Гуцуляк Алексей Полузащитник
- 35 Швед Марьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кучинский Максим Вратарь
- 44 Федецкий Артём Защитник
- 20 Ди Франко Франсиско Полузащитник
- 11 Мендес Кевин Полузащитник
- 8 Вербный Назар Полузащитник
- 32 Санчес Катриэль Нападающий
- 33 Мякушко Сергей Нападающий
- Главный тренер: Мораиш Жозе
Предыдущие игры
Олимпик Донецк (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 31.10.2018 Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк К
- 28.10.2018 Ворскла 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 21.10.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 07.10.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 29.09.2018 Олимпик Донецк 2:3 Александрия ПЛ
- 26.09.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк К
- 22.09.2018 Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 24.08.2018 Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк ПЛ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 10.08.2018 Олимпик Донецк 1:1 Львов ПЛ
- 05.08.2018 Карпаты 2:2 Олимпик Донецк ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.05.2018 Олимпик Донецк 0:2 Сталь Каменское ПЛ
- 28.04.2018 Звезда Кропивницкий 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 22.04.2018 Олимпик Донецк 0:2 Карпаты ПЛ
Карпаты (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 31.10.2018 Черкащина-Академия 0:1 Карпаты К
- 28.10.2018 Черноморец Од 0:5 Карпаты ПЛ
- 21.10.2018 Александрия 2:1 Карпаты ПЛ
- 06.10.2018 Мариуполь 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.09.2018 Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк ПЛ
- 25.09.2018 Сумы 0:3 Карпаты К
- 22.09.2018 Львов 1:1 Карпаты ПЛ
- 15.09.2018 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Киев 0:2 Карпаты ПЛ
- 26.08.2018 Карпаты 1:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 19.08.2018 Десна 2:2 Карпаты ПЛ
- 12.08.2018 Карпаты 0:1 Заря ПЛ
- 05.08.2018 Карпаты 2:2 Олимпик Донецк ПЛ
- 22.07.2018 Карпаты 0:2 Александрия ПЛ
- 19.05.2018 Карпаты 3:0 Сталь Каменское ПЛ
- 12.05.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Карпаты ПЛ
- 05.05.2018 Черноморец Од 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.04.2018 Карпаты 1:2 Александрия ПЛ
- 22.04.2018 Олимпик Донецк 0:2 Карпаты ПЛ
- 15.04.2018 Сталь Каменское 0:1 Карпаты ПЛ
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Карпаты: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
- 05.08.2018 Карпаты 2:2 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 22.04.2018 Олимпик Донецк 0:2 Карпаты Премьер-лига
- 11.03.2018 Карпаты 0:3 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 21.02.2018 Карпаты 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 26.08.2017 Олимпик Донецк 0:0 Карпаты Премьер-лига
- 26.03.2017 Олимпик Донецк 0:0 Карпаты Премьер-лига
- 28.08.2016 Карпаты 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 28.11.2015 Карпаты 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 01.08.2015 Олимпик Донецк 0:1 Карпаты Премьер-лига
- 26.04.2015 Карпаты 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 04.10.2014 Олимпик Донецк 1:0 Карпаты Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|3.
|Александрия
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 11
|26
|4.
|Ворскла
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|13 - 15
|21
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|6.
|Львов
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 13
|17
|7.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|14 - 17
|16
|8.
|Заря
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 12
|15
|9.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|10.
|Карпаты
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 25
|7
Первый тайм
23'
Карраскаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
22'
Политыло Сергей получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Понде Кристиан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:1 Карпаты
Олимпик Донецк
48% (86)
Ничья:
34.6% (62)
Карпаты
17.3% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.6% (53)
1:0 Олимпик Донецк:
26.3% (47)
2:1 Олимпик Донецк:
16.2% (29)
1:2 Карпаты:
7.8% (14)
0:1 Карпаты:
6.1% (11)
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