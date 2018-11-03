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Стадион:
Олимпик Донецк
0:1
Первый тайм: 27'
Карпаты
0'
0:1
5' Гол
Понде Кристиан
22' Желтая карточка
Политыло Сергей
23' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
27'
Первый тайм
Желтая карточка
23'
Карраскаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Политыло Сергей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Понде Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:1 Карпаты
Олимпик Донецк
48% (86)
Ничья:
34.6% (62)
Карпаты
17.3% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.6% (53)
Олимпик Донецк:
26.3% (47)
Олимпик Донецк:
16.2% (29)
Карпаты:
7.8% (14)
Карпаты:
6.1% (11)
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