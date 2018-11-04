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Стадион: Заглебье Любин
0:0
Первый тайм: 22'
16' Желтая карточкаMateusz Mozdzen
|
16'
Состав команд
19
Ягелло
Филип
25
Матущик
Адам
39
Бохар
Дамьян
33
Маркес
Иван
31
Янич
Златко
27
Пучко
Матей
89
Сориано
Элиа
Заглембе Любин 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 13 Dawid Pakulski Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 3 Балич Саша Защитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 39 Бохар Дамьян Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 11 Павловски Бартоломей Полузащитник
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Лесиевски Пётр Вратарь
- 28 Дзивнел Даниэль Защитник
- 2 Копац Бартош Защитник
- 99 Bartosz Slisz Полузащитник
- 23 Матрас Матеуш Полузащитник
- 37 Сиротов Владислав Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Нападающий
- Главный тренер: Ben van Dael
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 33 Маркес Иван Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 11 Гардавски Михаэль Защитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 5 Adnan Kovacevic Полузащитник
- 13 Петрак Оливер Полузащитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- 27 Пучко Матей Полузащитник
- 89 Сориано Элиа Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Lukasz Kosakiewicz Защитник
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 10 Ivan Jukic Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 9 Maciej Gorski Нападающий
- 24 Vato Arveladze
- 88 Pawel Sokol
- Главный тренер: Gino Lettieri
Предыдущие игры
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 28.10.2018 Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Э
- 21.10.2018 Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк Э
- 07.10.2018 Арка Гдыня 3:1 Заглембе Любин Э
- 29.09.2018 Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Э
- 26.09.2018 Хураган Мораг 3:2 Заглембе Любин К
- 22.09.2018 Лехия Гданьск 3:3 Заглембе Любин Э
- 14.09.2018 Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Э
- 06.09.2018 РБ Лейпциг 1:0 Заглембе Любин ТМК
- 02.09.2018 Медзь 2:0 Заглембе Любин Э
- 26.08.2018 Заглембе Любин 2:1 Лех Э
- 17.08.2018 Краковия 0:1 Заглембе Любин Э
- 12.08.2018 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Э
- 04.08.2018 Пяст 2:1 Заглембе Любин Э
- 28.07.2018 Заглембе Любин 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 21.07.2018 Легия 1:3 Заглембе Любин Э
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Э
- 13.05.2018 Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Э
- 09.05.2018 Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Э
- 06.05.2018 Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже Э
- 28.04.2018 Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Э
Корона Кельце (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 28.10.2018 Корона Кельце 0:1 Краковия Э
- 20.10.2018 Лех 2:1 Корона Кельце Э
- 07.10.2018 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Э
- 03.10.2018 Wisla Sandomierz 3:2 Корона Кельце К
- 29.09.2018 Висла Краков 0:1 Корона Кельце Э
- 24.09.2018 Корона Кельце 3:1 Заглембе Сосновец Э
- 16.09.2018 Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Э
- 31.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Э
- 24.08.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня Э
- 17.08.2018 Медзь 1:1 Корона Кельце Э
- 13.08.2018 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Э
- 03.08.2018 Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Э
- 28.07.2018 Корона Кельце 1:2 Легия Э
- 22.07.2018 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Э
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Э
- 13.05.2018 Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Э
- 09.05.2018 Гурник Забже 2:2 Корона Кельце Э
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 27.04.2018 Легия 3:1 Корона Кельце Э
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Э
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Корона Кельце: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин Кубок
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце Кубок
- 17.07.2017 Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 21.11.2016 Корона Кельце 2:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 17.07.2016 Заглембе Любин 4:0 Корона Кельце Экстракласса
- 27.11.2015 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 25.07.2015 Заглембе Любин 0:2 Корона Кельце Экстракласса
- 05.05.2014 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 23.02.2014 Корона Кельце 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 21.09.2013 Заглембе Любин 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 12.04.2013 Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Экстракласса
- 06.10.2012 Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 21.10.2011 Заглембе Любин 3:1 Корона Кельце Экстракласса
- 26.02.2011 Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 07.08.2010 Корона Кельце 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 11.05.2010 Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце Экстракласса
- 20.11.2009 Корона Кельце 3:3 Заглембе Любин Экстракласса
- 22.05.2009 Заглембе Любин 4:0 Корона Кельце First League
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|2.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|4
|2
|23 - 15
|25
|3.
|Пяст
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|4.
|Ягеллония
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|5.
|Висла Краков
|14
|6
|4
|4
|25 - 17
|22
|6.
|Лех
|13
|6
|2
|5
|19 - 18
|20
|7.
|Корона Кельце
|0:0
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Погонь Щецин
|14
|5
|4
|5
|20 - 17
|19
|9.
|Заглембе Любин
|0:0
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|10.
|Арка Гдыня
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|11.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|22 - 20
|15
|12.
|Висла Плоцк
|14
|3
|6
|5
|21 - 24
|15
|13.
|Краковия
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|14.
|Медзь
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|15.
|Гурник Забже
|14
|2
|6
|6
|13 - 23
|12
|16.
|Заглембе Сосновец
|13
|2
|5
|6
|20 - 27
|11
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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