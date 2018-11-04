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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: ИНЕА
0:1
Второй тайм: 81'
0:1
26' ГолПайшау Флавиу
41' Желтая карточкаМладенович Филип
49' Желтая карточкаАрак Якуб
58' Желтая карточкаГумни Роберт
|
26'
0:1
41'
49'
58'
60'
Состав команд
24
Амарал
Жоау
25
Тиба
Педру
29
Юзвяк
Камиль
25
Налепа
Михал
18
Арак
Якуб
Лех 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 5 Dimitrios Goutas Защитник
- 4 Рогне Томас Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 24 Амарал Жоау Полузащитник
- 25 Тиба Педру Полузащитник
- 37 Васьелевски Марцин Нападающий
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- 29 Юзвяк Камиль Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Путноцки Матуш Вратарь
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 77 Томасик Пётр Полузащитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 11 Dioni Полузащитник
- 8 Pawel Tomczyk III Нападающий
- 10 Йевтич Дарко Нападающий
- Главный тренер: Джурджевич Иван
Лехия Гданьск 4-4-2
- Основной состав
- 1 Аломерович Златан Вратарь
- 3 Joao Nunes Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 26 Августин Блажей Защитник
- 22 Младенович Филип Защитник
- 11 Михаляк Конрад Полузащитник
- 6 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 17 Гараслин Лукаш Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Нападающий
- 18 Арак Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Куцяк Душан Вратарь
- 5 Витория Стивен Защитник
- 27 Вольски Рафал Полузащитник
- 16 Борысюк Ариэль Полузащитник
- 90 Собех Артур Нападающий
- 19 Karol Fila
- 36 Tomasz Makowski
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 30.10.2018 Ракув 1:0 Лех К
- 27.10.2018 Погонь Щецин 3:0 Лех Э
- 20.10.2018 Лех 2:1 Корона Кельце Э
- 05.10.2018 Гурник Забже 2:2 Лех Э
- 30.09.2018 Лех 2:1 Медзь Э
- 25.09.2018 ЛКС Лодзь 0:1 Лех К
- 21.09.2018 Арка Гдыня 1:0 Лех Э
- 16.09.2018 Легия 1:0 Лех Э
- 01.09.2018 Лех 1:1 Пяст Э
- 26.08.2018 Заглембе Любин 2:1 Лех Э
- 19.08.2018 Лех 2:5 Висла Краков Э
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Лех 4:0 Заглембе Сосновец Э
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Шлёнск 0:1 Лех Э
- 02.08.2018 Лех 3:1 Шахтёр Солигорск ЛЕ
- 29.07.2018 Лех 2:0 Краковия Э
- 26.07.2018 Шахтёр Солигорск 1:1 Лех ЛЕ
- 22.07.2018 Висла Плоцк 1:2 Лех Э
- 19.07.2018 Гандзасар 2:1 Лех ЛЕ
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 27.10.2018 Лехия Гданьск 2:1 Арка Гдыня Э
- 19.10.2018 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 06.10.2018 Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец Э
- 28.09.2018 Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Э
- 22.09.2018 Лехия Гданьск 3:3 Заглембе Любин Э
- 15.09.2018 Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск Э
- 31.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Э
- 25.08.2018 Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Э
- 18.08.2018 Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Э
- 10.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Медзь Э
- 04.08.2018 Легия 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.07.2018 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Э
- 20.07.2018 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Э
- 19.05.2018 Лехия Гданьск 1:1 Сандецья Э
- 12.05.2018 Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Э
- 08.05.2018 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Э
- 04.05.2018 Лехия Гданьск 0:1 Нецеча Э
- 30.04.2018 Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Э
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия Э
- 13.04.2018 Арка Гдыня 1:2 Лехия Гданьск Э
Последние игры между собой
Лех: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Лехия Гданьск: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Экстракласса
- 21.05.2017 Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 05.03.2017 Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 18.09.2016 Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса
- 28.04.2016 Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 29.11.2015 Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса
- 25.07.2015 Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 24.05.2015 Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса. Группа А
- 13.12.2014 Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 10.08.2014 Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса
- 02.07.2014 Лех 3:0 Лехия Гданьск Товарищеские матчи. Сборные
- 16.05.2014 Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса
- 22.03.2014 Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 19.10.2013 Лехия Гданьск 1:4 Лех Экстракласса
- 05.04.2013 Лех 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.09.2012 Лехия Гданьск 2:0 Лех Экстракласса
- 15.04.2012 Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 22.10.2011 Лехия Гданьск 0:0 Лех Экстракласса
- 22.05.2011 Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|1:0
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|2.
|Легия
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|3.
|Пяст
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|4.
|Ягеллония
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|5.
|Висла Краков
|14
|6
|4
|4
|25 - 17
|22
|6.
|Корона Кельце
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|7.
|Лех
|0:1
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|8.
|Погонь Щецин
|14
|5
|4
|5
|20 - 17
|19
|9.
|Заглембе Любин
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Арка Гдыня
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|11.
|Шлёнск
|14
|4
|3
|7
|22 - 20
|15
|12.
|Висла Плоцк
|14
|3
|6
|5
|21 - 24
|15
|13.
|Краковия
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|14.
|Медзь
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|15.
|Гурник Забже
|14
|2
|6
|6
|13 - 23
|12
|16.
|Заглембе Сосновец
|13
|2
|5
|6
|20 - 27
|11
Второй тайм
69'
Лехия Гданьск делает замену. Михаляк Конрад уходит с поля, а Karol Fila выходит на его замену.
62'
Лех делает замену. Юзвяк Камиль уходит с поля, а Йевтич Дарко выходит на его замену.
62'
Лех делает замену. Васьелевски Марцин уходит с поля, а Диони выходит на его замену.
60'
Лехия Гданьск делает замену. Арак Якуб уходит с поля, а Собех Артур выходит на его замену.
49'
Арак Якуб получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Младенович Филип получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Пайшау Флавиу бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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