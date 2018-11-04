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Стадион:
Лех
0:1
Второй тайм: 81'
Лехия Гданьск
0'
0:1
26' Гол
Пайшау Флавиу
41' Желтая карточка
Младенович Филип
49' Желтая карточка
Арак Якуб
58' Желтая карточка
Гумни Роберт
81'
Второй тайм
69'
Лехия Гданьск делает замену. Михаляк Конрад уходит с поля, а Karol Fila выходит на его замену.
62'
Лех делает замену. Юзвяк Камиль уходит с поля, а Йевтич Дарко выходит на его замену.
62'
Лех делает замену. Васьелевски Марцин уходит с поля, а Диони выходит на его замену.
60'
Лехия Гданьск делает замену. Арак Якуб уходит с поля, а Собех Артур выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Арак Якуб получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Младенович Филип получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Пайшау Флавиу бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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