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Стадион: Рат Верлег
7' Желтая карточкаВан ден Бёйс Дарио
1:0
21' ГолИлич Лука
28' Желтая карточкаОсман Мо
29' Желтая карточкаКали Анур
|
21'
1:0
28'
29'
Состав команд
27
Кали
Анур
40
Илич
Лука
НАК Бреда 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ван Лир Бенжамин Вратарь
- 2 Fabian Sporkslede Защитник
- 4 Кох Менно Защитник
- 14 Палмер-Браун Эрик Защитник
- 15 Каролина Юрих Защитник
- 20 Рёверс Марвин Полузащитник
- 27 Кали Анур Полузащитник
- 17 Росхёвел Микхал Полузащитник
- 40 Илич Лука Полузащитник
- 8 Эль-Алуши Мунир Полузащитник
- 9 Те Вреде Митчелл Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Немчикски Карол Вратарь
- 16 Звартхуд Тео Вратарь
- 21 Ли Грегори II Защитник
- 24 Кломп Дан Защитник
- 6 Версейрен Арно Защитник
- 22 Хамхаутс Робби Полузащитник
- 7 Корте Джованни Нападающий
- 29 ван Хойдонк Сидней Нападающий
- Главный тренер: Ван дер Гааг Митчелл
- Травмы и дисквалификации
- Ван Анхолт Пеле Травмирован
- Дамен Град Травмирован
Хераклес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бласвих Янис Вратарь
- 2 Брейкерс Тим Защитник
- 23 Россман Максимилиан Защитник
- 6 Ван ден Бёйс Дарио Защитник
- 5 Ван Хинтум Барт Защитник
- 52 Меркель Александр Полузащитник
- 8 Дуарте Лерин Полузащитник
- 14 Осман Мо Полузащитник
- 18 Дрост Йеспер Нападающий
- 17 Кювас Брандлей Нападающий
- 7 Петерсон Кристофер Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Браувер Микаэль Вратарь
- 12 Дросте Вут Защитник
- 31 Сама Стивен Защитник
- 3 Циборра Леннарт Защитник
- 24 Соуза Дабни Полузащитник
- 10 Ван Нифф Юлл Полузащитник
- 19 Вермейж Винсент Нападающий
- 25 Конингс Джой Нападающий
- 9 Далмау Адриан Нападающий
- Главный тренер: Frank Wormuth
- Травмы и дисквалификации
- Якубяк Себастьян Травмирован
- Хардевельд Джефф Травмирован
- Проппер Робин Травмирован
- ван дер Ватер Силвестр Травмирован
Предыдущие игры
НАК Бреда (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 27.10.2018 АДО Ден Хааг 1:1 НАК Бреда Э
- 21.10.2018 НАК Бреда 2:2 Виллем II Э
- 05.10.2018 Утрехт 2:1 НАК Бреда Э
- 29.09.2018 НАК Бреда 0:2 ПСВ Э
- 25.09.2018 Валвейк 2:0 НАК Бреда К
- 22.09.2018 ВВВ-Венло 3:0 НАК Бреда Э
- 16.09.2018 НАК Бреда 2:3 Фортуна Ситтард Э
- 02.09.2018 Фейеноорд 4:2 НАК Бреда Э
- 25.08.2018 НАК Бреда 0:2 Эксельсиор Э
- 18.08.2018 НАК Бреда 3:0 Де Графсхап Э
- 12.08.2018 АЗ Алкмаар 5:0 НАК Бреда Э
- 04.08.2018 НАК Бреда 4:3 Манчестер Сити (до 23 лет) ТМК
- 31.07.2018 НАК Бреда 1:2 Коньяспор ТМК
- 28.07.2018 НАК Бреда 1:4 Эксельсиор ТМК
- 21.07.2018 Шеффилд Уэнсдей 1:0 НАК Бреда ТМК
- 14.07.2018 НАК Бреда 1:3 Спарта Роттердам ТМК
- 10.07.2018 ВВ Виктория 1:7 НАК Бреда ТМК
- 07.07.2018 Мадесе Бойс 1:5 НАК Бреда ТМК
- 06.05.2018 Твенте 1:1 НАК Бреда Э
- 29.04.2018 НАК Бреда 3:0 Херенвен Э
Хераклес (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 31.10.2018 Хераклес 0:2 Витесс К
- 27.10.2018 ПЕК Зволле 1:1 Хераклес Э
- 21.10.2018 Хераклес 4:1 Гронинген Э
- 07.10.2018 Витесс 4:0 Хераклес Э
- 30.09.2018 Хераклес 2:1 Эммен Э
- 25.09.2018 Ден Босх 1:2 Хераклес К
- 21.09.2018 Хераклес 4:0 Де Графсхап Э
- 16.09.2018 Херенвен 3:5 Хераклес Э
- 02.09.2018 Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар Э
- 26.08.2018 Виллем II 5:0 Хераклес Э
- 18.08.2018 Хераклес 4:2 АДО Ден Хааг Э
- 11.08.2018 Аякс 1:1 Хераклес Э
- 05.08.2018 Хелмонд Спорт 1:0 Хераклес ТМК
- 01.08.2018 Хераклес 0:2 Фиорентина ТМК
- 31.07.2018 Хераклес 5:0 Русенборг-2 ТМК
- 28.07.2018 Хераклес 1:1 Касымпаша ТМК
- 25.07.2018 Хераклес 2:1 Алмере Сити ТМК
- 24.07.2018 Хераклес 5:2 Волендам ТМК
- 21.07.2018 Пройссен Мюнстер 2:2 Хераклес ТМК
- 20.07.2018 Хераклес 1:2 Шпортфройнде Лотте ТМК
Последние игры между собой
НАК Бреда: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
Хераклес: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
- 07.02.2018 НАК Бреда 6:1 Хераклес Эредивизие
- 25.11.2017 Хераклес 2:1 НАК Бреда Эредивизие
- 25.04.2015 НАК Бреда 1:3 Хераклес Эредивизие
- 04.10.2014 Хераклес 6:1 НАК Бреда Эредивизие
- 01.02.2014 Хераклес 1:2 НАК Бреда Эредивизие
- 05.10.2013 НАК Бреда 2:1 Хераклес Эредивизие
- 16.02.2013 НАК Бреда 1:1 Хераклес Эредивизие
- 19.12.2012 НАК Бреда 1:3 Хераклес Кубок
- 16.09.2012 Хераклес 2:1 НАК Бреда Эредивизие
- 11.04.2012 НАК Бреда 1:2 Хераклес Эредивизие
- 14.08.2011 Хераклес 2:1 НАК Бреда Эредивизие
- 01.05.2011 НАК Бреда 1:2 Хераклес Эредивизие
- 26.10.2010 Хераклес 4:1 НАК Бреда Эредивизие
- 20.03.2010 Хераклес 3:0 НАК Бреда Эредивизие
- 09.08.2009 НАК Бреда 0:0 Хераклес Эредивизие
- 17.04.2009 Хераклес 4:0 НАК Бреда Премьер-лига
- 14.11.2008 НАК Бреда 3:0 Хераклес Премьер-лига
- 13.04.2008 Хераклес 0:1 НАК Бреда Премьер-лига
НАК Бреда
Хераклес
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|11
|10
|1
|0
|38 - 4
|31
|2.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 4
|25
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|4.
|Хераклес
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 21
|20
|5.
|Витесс
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|6.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Утрехт
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|8.
|Херенвен
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|23 - 24
|13
|9.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|20 - 18
|12
|10.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|11.
|Эксельсиор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Де Графсхап
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 19
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 21
|10
|16.
|Эммен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 25
|9
|17.
|НАК Бреда
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 24
|8
|18.
|Гронинген
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 23
|7
Первый тайм
31'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
31'
Матч возобновлен
30'
Петерсон Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Кали Анур совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
29'
Безумный фол. Кали Анур грубо играет против соперника. Пострадал Петерсон Кристофер
28'
Осман Мо получает желтую карточку за неспортивное поведение
28'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
27'
26'
25'
25'
Ван Хинтум Барт не смог попасть в створ ударом издали
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
24'
24'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
23'
Опасность предотвращена - Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда вступил в отбор удачно
23'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дуарте Лерин и Дрост Йеспер из команды Хераклес.
23'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
22'
Фантастический гол, где все сам сделал Илич Лука!
21'
Г О О О О Л - Илич Лука забивает!
21'
Отличные скиллы показывает Илич Лука, обводя своих соперников
21'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
21'
Меркель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ван Хинтум Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
19'
Кювас Брандлей из команды Хераклес нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
19'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
18'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
18'
17'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
17'
Брейкерс Тим из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Хераклес контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
14'
О, нет. Из многообещающей позиции Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
14'
14'
Дуарте Лерин нарушает правила. Кали Анур пострадал
13'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
12'
12'
11'
11'
Те Вреде Митчелл наказан за толчок Брейкерс Тим
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
10'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
10'
Петерсон Кристофер мяч отрикошетил от ворот
10'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
9'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
9'
Меркель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
8'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
8'
Илич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Ван ден Бёйс Дарио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
7'
Судья сигнализирует, что Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
7'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
6'
6'
Хераклес контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
5'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
4'
Брейкерс Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
4'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
3'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
2'
Осман Мо не смог попасть в створ ударом издали
2'
Каролина Юрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Дрост Йеспер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
НАК Бреда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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