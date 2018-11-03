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Стадион:
НАК Бреда
1:0
Первый тайм: 31'
Хераклес
0'
7' Желтая карточка
Ван ден Бёйс Дарио
1:0
21' Гол
Илич Лука
28' Желтая карточка
Осман Мо
29' Желтая карточка
Кали Анур
31'
Первый тайм
31'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
31'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
30'
Петерсон Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Кали Анур из команды НАК Бреда должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
Желтая карточка
29'
Кали Анур совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Кали Анур грубо играет против соперника. Пострадал Петерсон Кристофер
Желтая карточка
28'
Осман Мо получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
27'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
НАК Бреда контролирует мяч.
25'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
25'
Ван Хинтум Барт не смог попасть в створ ударом издали
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
24'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Опасность предотвращена - Палмер-Браун Эрик из команды НАК Бреда вступил в отбор удачно
23'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дуарте Лерин и Дрост Йеспер из команды Хераклес.
23'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
22'
Фантастический гол, где все сам сделал Илич Лука!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Илич Лука забивает!
21'
Отличные скиллы показывает Илич Лука, обводя своих соперников
21'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Илич Лука из команды НАК Бреда подал угловой справа.
21'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
21'
Илич Лука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
21'
Меркель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Илич Лука из команды НАК Бреда подал угловой справа.
20'
Ван Хинтум Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
19'
Кювас Брандлей из команды Хераклес нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
19'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
18'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
17'
Брейкерс Тим из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Хераклес контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
14'
О, нет. Из многообещающей позиции Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
14'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Дуарте Лерин нарушает правила. Кали Анур пострадал
13'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
12'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
НАК Бреда контролирует мяч.
11'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Те Вреде Митчелл наказан за толчок Брейкерс Тим
11'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
10'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
10'
Петерсон Кристофер мяч отрикошетил от ворот
10'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
9'
Меркель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
8'
НАК Бреда контролирует мяч.
8'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
8'
Илич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
7'
Ван ден Бёйс Дарио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
7'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
6'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Хераклес контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
4'
Кох Менно из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
Угловой
4'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
4'
Брейкерс Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
4'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
3'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
2'
Осман Мо не смог попасть в створ ударом издали
2'
Каролина Юрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Дрост Йеспер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
1'
НАК Бреда контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
НАК Бреда начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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