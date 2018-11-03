Стадион: Йохан Кройф Арена
1:0
11' ГолДольберг Каспер
2:0
22' ГолДе Йонг Френки
33' Желтая карточкаФран Соль
Второй тайм
68'
67'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Ван де Бек Донни
67'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
66'
65'
Анита Вурнон из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
Зиеш Хаким навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
65'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
64'
Удар от ворот произведет Аякс
64'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
63'
63'
63'
Зиеш Хаким бьет со штрафного в створ, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
62'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мазрауи Нуссер
61'
Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Шанс! Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс пробил головой, но мимо
60'
59'
Фран Соль из команды Виллем II играет слишком грубо. Блинд Дэйли оказался на газоне.
59'
58'
57'
Зиеш Хаким нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
56'
Аякс имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
ШАНС! Афдияй Донис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Виллем II начинает контратаку
54'
54'
54'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
53'
53'
52'
52'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Нерес Давид нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
52'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
51'
Де Йонг Френки из команды Аякс играет слишком грубо. Льонч Поль оказался на газоне.
51'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
50'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тальяфико Николас и Тадич Душан из команды Аякс.
49'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
48'
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
Удар от ворот произведет Аякс
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Де Йонг Френки задерживает мяч рукой
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
44'
Льонч Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Льонч Поль и Фран Соль из команды Виллем II.
44'
43'
Мазрауи Нуссер возвращается на поле.
43'
43'
Матч возобновлен
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Мазрауи Нуссер получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Мазрауи Нуссер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом
41'
40'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
39'
Тальяфико Николас из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает пас партнеру.
38'
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тальяфико Николас и Тадич Душан из команды Аякс.
38'
38'
37'
Тальяфико Николас из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
37'
36'
35'
35'
Тактическая замена. Саддики Дрис уходит с поля и его заменяет Майсснер Томас
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
Шоне Лассе из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Фран Соль получает желтую карточку за неспортивное поведение
33'
Фран Соль из команды Виллем II играет слишком грубо. Блинд Дэйли оказался на газоне.
33'
32'
31'
Де Лихт Маттайс наказан за толчок Льюис Фернандо
31'
31'
30'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
28'
28'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Тадич Душан делает длинную передачу вперед
27'
26'
25'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
24'
23'
23'
22'
Тальяфико Николас сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Де Йонг Френки изменил счет на табло!
22'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный кросс...
22'
21'
Матч возобновлен
20'
Де Лихт Маттайс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
20'
Льонч Поль из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Дольберг Каспер наказан за толчок Льюис Фернандо
19'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
19'
Паласиос Диего из команды Виллем II играет слишком грубо. Зиеш Хаким оказался на газоне.
18'
18'
17'
17'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
16'
16'
16'
Шоне Лассе из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Шоне Лассе пробил со штрафного прямо в стенку
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
14'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
14'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Йонг Френки, и мяч снова в игре
13'
ШАНС! Де Йонг Френки вышел один-на-один с голкипером...
12'
12'
11'
Нерес Давид сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Дольберг Каспер из команды Аякс переиграл вратаря дальним ударом!
11'
10'
Матч возобновлен
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
9'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
9'
Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
9'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Нерес Давид рано отмечает, но гол будет отменен!
9'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Дольберг Каспер нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
9'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает пас партнеру.
9'
Льонч Поль из команды Виллем II вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Де Йонг Френки не пострадал и надо продолжать игру!
8'
Зиеш Хаким из команды Аякс в офсайде
7'
7'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
5'
4'
4'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
3'
3'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
2'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
2'
Кроули Дэниэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Паласиос Диего задерживает мяч рукой
1'
1'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Паласиос Диего из команды Виллем II.
1'
Какой шанс! Нерес Давид почти забил, но мяч вынесли с линии!
1'
Велленройтер Тимон ошибается в защите.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Аякс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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