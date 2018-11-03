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Стадион:
Аякс
2:0
Второй тайм: 67'
Виллем II
0'
1:0
11' Гол
Дольберг Каспер
2:0
22' Гол
Де Йонг Френки
33' Желтая карточка
Фран Соль
67'
Второй тайм
Угловой
68'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
67'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Ван де Бек Донни
67'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
66'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
65'
Анита Вурнон из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
65'
Зиеш Хаким навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
65'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Удар от ворот произведет Аякс
64'
Фран Соль из команды Виллем II не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
64'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
63'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Зиеш Хаким бьет со штрафного в створ, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Мазрауи Нуссер
61'
Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
Удар от ворот произведет Виллем II
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Шанс! Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс пробил головой, но мимо
60'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Фран Соль из команды Виллем II играет слишком грубо. Блинд Дэйли оказался на газоне.
59'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Удар от ворот произведет Виллем II
57'
Зиеш Хаким нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Удар от ворот произведет Виллем II
56'
Аякс имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
ШАНС! Афдияй Донис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Фран Соль из команды Виллем II делает пас партнеру.
54'
Виллем II начинает контратаку
54'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
53'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Нерес Давид нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
52'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
51'
Де Йонг Френки из команды Аякс играет слишком грубо. Льонч Поль оказался на газоне.
51'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тальяфико Николас и Тадич Душан из команды Аякс.
49'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
48'
Аякс контролирует мяч.
47'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
Удар от ворот произведет Аякс
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Фран Соль из команды Виллем II наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
45'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Де Йонг Френки задерживает мяч рукой
45'
Удар от ворот произведет Виллем II
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
44'
Льонч Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Льонч Поль и Фран Соль из команды Виллем II.
44'
Виллем II контролирует мяч.
Травма, повреждение
43'
Мазрауи Нуссер возвращается на поле.
43'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Мазрауи Нуссер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Мазрауи Нуссер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом
41'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Тальяфико Николас из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает пас партнеру.
38'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тальяфико Николас и Тадич Душан из команды Аякс.
38'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Тальяфико Николас из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
37'
Аякс контролирует мяч.
Офсайд
36'
Дольберг Каспер из команды Аякс в офсайде
35'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Тактическая замена. Саддики Дрис уходит с поля и его заменяет Майсснер Томас
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
Шоне Лассе из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Фран Соль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
33'
Фран Соль из команды Виллем II играет слишком грубо. Блинд Дэйли оказался на газоне.
33'
Виллем II контролирует мяч.
32'
Аякс контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Де Лихт Маттайс наказан за толчок Льюис Фернандо
31'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
Угловой
31'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
30'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
30'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
28'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Тадич Душан делает длинную передачу вперед
27'
Аякс контролирует мяч.
26'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
24'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
24'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
23'
Аякс контролирует мяч.
23'
Виллем II контролирует мяч.
22'
Тальяфико Николас сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Де Йонг Френки изменил счет на табло!
22'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный кросс...
22'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
20'
Де Лихт Маттайс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
20'
Льонч Поль из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
19'
Дольберг Каспер наказан за толчок Льюис Фернандо
19'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Паласиос Диего из команды Виллем II играет слишком грубо. Зиеш Хаким оказался на газоне.
18'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
17'
Дольберг Каспер из команды Аякс в офсайде
17'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
16'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Виллем II
16'
Шоне Лассе из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Шоне Лассе пробил со штрафного прямо в стенку
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
14'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Йонг Френки, и мяч снова в игре
13'
ШАНС! Де Йонг Френки вышел один-на-один с голкипером...
12'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Виллем II контролирует мяч.
11'
Нерес Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Дольберг Каспер из команды Аякс переиграл вратаря дальним ударом!
11'
Аякс контролирует мяч.
10'
Матч возобновлен
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
9'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
9'
Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
Описание гола
9'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Нерес Давид рано отмечает, но гол будет отменен!
9'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Дольберг Каспер нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
9'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
9'
Льонч Поль из команды Виллем II вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Де Йонг Френки не пострадал и надо продолжать игру!
Офсайд
8'
Зиеш Хаким из команды Аякс в офсайде
7'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
6'
Виллем II контролирует мяч.
6'
Аякс контролирует мяч.
5'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
5'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Виллем II
4'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
3'
Дольберг Каспер из команды Аякс в офсайде
3'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
Угловой
2'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
2'
Кроули Дэниэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Паласиос Диего задерживает мяч рукой
1'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Паласиос Диего из команды Виллем II.
1'
Какой шанс! Нерес Давид почти забил, но мяч вынесли с линии!
1'
Велленройтер Тимон ошибается в защите.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Аякс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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