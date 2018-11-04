  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Первая лига
Стадион:
Стяуа
0:0
Второй тайм: 57'
Астра
0'
20' Желтая карточка
Жуниор Мораис
26' Желтая карточка
Mihai Roman IV
42' Желтая карточка
Георге Валентин
44' Желтая карточка
Бензар Ромарио
57'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Стяуа делает замену. Коман Флоринел уходит с поля, а Olimpiu Morutan выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Бензар Ромарио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Георге Валентин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Михай Роман получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Жуниор Мораис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация