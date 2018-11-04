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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Националь
20' Желтая карточкаЖуниор Мораис
26' Желтая карточкаMihai Roman IV
42' Желтая карточкаГеорге Валентин
44' Желтая карточкаБензар Ромарио
|
20'
26'
42'
44'
Состав команд
98
Ман
Деннис
70
Белу
Клаудиу
25
Mike
Cestor
24
Мрзляк
Филип
13
Рошу
Нелуц
88
Бег
Жюльен
Стяуа
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 20 Бензар Ромарио Защитник
- 8 Филип Лучан Защитник
- 13 Жуниор Мораис Защитник
- 28 Mihai Roman IV Защитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 7 Коман Флоринел Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 17 Яколиш Антонио Защитник
- 33 Златински Христо Полузащитник
- 24 Русеску Раул Нападающий
- 21 Ianis Stoica
- 11 Olimpiu Morutan
- 22 Cristian Dumitru
- Главный тренер: Дикэ Николае
Астра
- Основной состав
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 70 Белу Клаудиу Защитник
- 25 Mike Cestor Защитник
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 3 Радунович Ристо Защитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 11 Георге Валентин Полузащитник
- 13 Рошу Нелуц Полузащитник
- 8 Ciprian Biceanu Полузащитник
- 10 Ллуллаку Аздрен Полузащитник
- 88 Бег Жюльен Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 91 Баамбула Дилан Полузащитник
- 14 Куку Джиман Полузащитник
- 9 Зуа Жак Нападающий
- 17 Буш Лауренциу Нападающий
- 29 Andrei Trusescu
- 18 Miguel Santos I
- Главный тренер: Gheorghe Multescu
Предыдущие игры
Стяуа (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 27.10.2018 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 21.10.2018 Университатя Крайова 2:1 Стяуа ПЛ
- 07.10.2018 Стяуа 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 30.09.2018 Германнштадт 1:3 Стяуа ПЛ
- 23.09.2018 Стяуа 2:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 16.09.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 02.09.2018 Стяуа 2:2 Ботошани ПЛ
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Вииторул Констанца 1:4 Стяуа ПЛ
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 Стяуа 2:0 Сепси ПЛ
- 16.08.2018 Стяуа 2:1 Хайдук ЛЕ
- 12.08.2018 Газ Метан Mедиаш 1:3 Стяуа ПЛ
- 09.08.2018 Хайдук 0:0 Стяуа ЛЕ
- 05.08.2018 Стяуа 4:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 02.08.2018 Стяуа 4:0 Рудар Веленье ЛЕ
- 29.07.2018 Стяуа 3:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 26.07.2018 Рудар Веленье 0:2 Стяуа ЛЕ
- 21.07.2018 Астра 1:0 Стяуа ПЛ
- 07.07.2018 Аякс 1:1 Стяуа ТМК
Астра (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 26.10.2018 Астра 0:3 Университатя Крайова ПЛ
- 20.10.2018 Германнштадт 0:2 Астра ПЛ
- 06.10.2018 Астра 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 30.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Астра ПЛ
- 24.09.2018 Астра 3:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 14.09.2018 Динамо Бухарест 1:2 Астра ПЛ
- 01.09.2018 Астра 0:0 Волунтари ПЛ
- 24.08.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Астра ПЛ
- 18.08.2018 Астра 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 10.08.2018 Ботошани 1:1 Астра ПЛ
- 04.08.2018 Астра 1:1 Сепси ПЛ
- 28.07.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Астра ПЛ
- 21.07.2018 Астра 1:0 Стяуа ПЛ
- 20.05.2018 Стяуа 1:0 Астра Л1
- 13.05.2018 Астра 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 04.05.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Л1
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
- 23.04.2018 Астра 1:0 Университатя Крайова Л1
- 16.04.2018 Астра 0:3 Стяуа Л1
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Астра: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 21.07.2018 Астра 1:0 Стяуа Первая лига
- 20.05.2018 Стяуа 1:0 Астра Лига 1
- 16.04.2018 Астра 0:3 Стяуа Лига 1
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа Лига 1
- 12.08.2017 Стяуа 1:1 Астра Лига 1
- 08.05.2017 Астра 0:1 Стяуа Лига 1. Группа А
- 06.04.2017 Стяуа 3:0 Астра Лига 1. Группа А
- 11.12.2016 Астра 1:0 Стяуа Первая лига
- 11.09.2016 Стяуа 1:0 Астра Первая лига
- 16.04.2016 Астра 2:0 Стяуа Лига 1. Группа А
- 13.04.2016 Астра 0:2 Стяуа Кубок лиги
- 13.03.2016 Стяуа 2:0 Астра Лига 1. Группа А
- 09.03.2016 Стяуа 1:0 Астра Кубок лиги
- 29.11.2015 Стяуа 0:1 Астра Первая лига
- 12.08.2015 Астра 2:0 Стяуа Первая лига
- 12.04.2015 Астра 0:0 Стяуа Первая лига
- 12.04.2015 Астра 0:0 Стяуа Первая лига
- 11.03.2015 Астра 2:0 Стяуа Кубок лиги
- 18.02.2015 Стяуа 3:0 Астра Кубок лиги
- 28.09.2014 Стяуа 0:0 Астра Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|14
|8
|5
|1
|21 - 10
|29
|2.
|Вииторул Констанца
|14
|8
|1
|5
|17 - 15
|25
|3.
|Университатя Крайова
|14
|7
|4
|3
|26 - 11
|25
|4.
|Стяуа
|0:0
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|6.
|Астра
|0:0
|14
|5
|6
|3
|16 - 11
|21
|7.
|Сепси
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|8.
|Дунэря Кэлэраши
|14
|3
|7
|4
|12 - 14
|16
|9.
|Конкордия Кьяжна
|13
|4
|3
|6
|10 - 19
|15
|10.
|Ботошани
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|11.
|Германнштадт
|14
|4
|2
|8
|14 - 17
|14
|12.
|КСМ Студенцеск
|14
|4
|2
|8
|11 - 22
|14
|13.
|Динамо Бухарест
|13
|3
|4
|6
|13 - 20
|13
|14.
|Волунтари
|13
|1
|5
|7
|14 - 24
|8
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Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Стяуа делает замену. Коман Флоринел уходит с поля, а Olimpiu Morutan выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Бензар Ромарио получил желтую карточку от судьи
42'
Георге Валентин получил желтую карточку от судьи
26'
Михай Роман получил желтую карточку от судьи
20'
Жуниор Мораис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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