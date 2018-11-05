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2018-2019
Стадион:
Волунтари
0:0
Второй тайм: 57'
Динамо Бухарест
0'
12' Желтая карточка
Армаш Игорь
23' Желтая карточка
Ханка Серджу
26' Желтая карточка
Кацикас Георгиос
57'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Кацикас Георгиос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Ханка Серджу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Армаш Игорь получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 3 ЦСКА Москва 1 СКА


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