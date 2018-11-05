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2018-2019
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
0:0
Второй тайм: 57'
12' Желтая карточкаАрмаш Игорь
23' Желтая карточкаХанка Серджу
26' Желтая карточкаКацикас Георгиос
|
12'
23'
26'
Состав команд
82
Ватка
Космин
96
Гадзе
Ричард
26
Пенедо
Хайме
10
Нистор
Дан
Волунтари
- Основной состав
- 82 Ватка Космин Вратарь
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 13 Ivan Zgrablic Защитник
- 3 Армаш Игорь Защитник
- 32 Bogdan Nicolae Bucurica Защитник
- 6 Ion Gheorghe Полузащитник
- 5 Рэуцэ Александру Полузащитник
- 11 Mihai Capatana Полузащитник
- 21 Abdelhak Belahmeur Полузащитник
- 96 Гадзе Ричард Нападающий
- 48 Мальфлёри Жоффре Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Влад Александру Защитник
- 7 Gabriel Deac Полузащитник
- 77 Чюкур Алексанжру Полузащитник
- 10 Тудорие Александру Нападающий
- 94 Кабаселе Натан Нападающий
- 18 Oktay Ozkara
- 27 Razvan Petrariu
- Главный тренер: Андоне Йоан
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 33 Laurentiu Corbu Защитник
- 6 Mihai Popescu Защитник
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 93 Sergiu Popovici Защитник
- 18 Купер Армандо Полузащитник
- 22 Deian Sorescu Полузащитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 10 Нистор Дан Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 19 Daniel Popa III Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Tomislav Gomelt Полузащитник
- 8 Andrei Tircoveanu
- 99 Robert Moldoveanu
- 29 Mihai Neicutescu
- 12 Mihai Esanu
- 27 Ricardo Grigore
- 13 Denis Ciobotariu
- Главный тренер: Mircea Rednic
Предыдущие игры
Волунтари (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 27.10.2018 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 19.10.2018 Волунтари 4:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 07.10.2018 Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари ПЛ
- 29.09.2018 Волунтари 1:1 Ботошани ПЛ
- 21.09.2018 Сепси 1:1 Волунтари ПЛ
- 16.09.2018 Волунтари 2:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 01.09.2018 Астра 0:0 Волунтари ПЛ
- 27.08.2018 Волунтари 1:5 Университатя Крайова ПЛ
- 20.08.2018 Германнштадт 4:0 Волунтари ПЛ
- 12.08.2018 Волунтари 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 06.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Волунтари ПЛ
- 30.07.2018 Волунтари 1:1 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 22.07.2018 Динамо Бухарест 2:1 Волунтари ПЛ
- 13.06.2018 Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари LIQ
- 09.06.2018 Волунтари 1:0 Киндия Тырговиште LIQ
- 02.06.2018 Ювентус Бухарест 2:2 Волунтари Л1ГБ
- 26.05.2018 Волунтари 2:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 23.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 20.05.2018 Волунтари 1:1 Ботошани Л1
- 17.05.2018 Газ Метан Mедиаш 1:0 Волунтари Л1
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 29.10.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 22.10.2018 Динамо Бухарест 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 08.10.2018 Ботошани 2:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 28.09.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси ПЛ
- 21.09.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 14.09.2018 Динамо Бухарест 1:2 Астра ПЛ
- 01.09.2018 Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 25.08.2018 Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт ПЛ
- 19.08.2018 ЧФР Клуж 3:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 13.08.2018 Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 06.08.2018 Газ Метан Mедиаш 3:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 29.07.2018 Стяуа 3:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 22.07.2018 Динамо Бухарест 2:1 Волунтари ПЛ
- 01.06.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси Л1ГБ
- 28.05.2018 Поли Тимишоара 1:3 Динамо Бухарест Л1
- 23.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
- 15.05.2018 Ювентус Бухарест 0:2 Динамо Бухарест Л1
- 12.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Л1
- 06.05.2018 Газ Метан Mедиаш 2:3 Динамо Бухарест Л1
Последние игры между собой
Волунтари: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 10
Динамо Бухарест: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 0
- 22.07.2018 Динамо Бухарест 2:1 Волунтари Первая лига
- 23.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Лига 1
- 13.04.2018 Волунтари 2:4 Динамо Бухарест Лига 1
- 11.12.2017 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Лига 1
- 26.08.2017 Волунтари 1:3 Динамо Бухарест Лига 1
- 26.11.2016 Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 15.08.2016 Динамо Бухарест 3:1 Волунтари Первая лига
- 11.08.2016 Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Кубок лиги
- 30.11.2015 Волунтари 1:3 Динамо Бухарест Первая лига
- 13.08.2015 Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|14
|8
|5
|1
|21 - 10
|29
|2.
|Стяуа
|14
|8
|3
|3
|28 - 14
|27
|3.
|Вииторул Констанца
|14
|8
|1
|5
|17 - 15
|25
|4.
|Университатя Крайова
|14
|7
|4
|3
|26 - 11
|25
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|6.
|Астра
|14
|5
|5
|4
|16 - 12
|20
|7.
|Сепси
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|8.
|Конкордия Кьяжна
|14
|4
|4
|6
|10 - 19
|16
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|14
|3
|7
|4
|12 - 14
|16
|10.
|Ботошани
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|11.
|Германнштадт
|14
|4
|2
|8
|14 - 17
|14
|12.
|КСМ Студенцеск
|14
|4
|2
|8
|11 - 22
|14
|13.
|Динамо Бухарест
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|14.
|Волунтари
|0:0
|14
|1
|6
|7
|14 - 24
|9
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Кацикас Георгиос получил желтую карточку от судьи
23'
Ханка Серджу получил желтую карточку от судьи
12'
Армаш Игорь получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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