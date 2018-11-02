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2018-2019
Стадион:
КСМ Студенцеск
0:0
Перерыв
Университатя Крайова
0'
10' Красная карточка
Laurentiu Rus
25' Желтая карточка
Банку Никусор
40' Желтая карточка
Митрицэ Александру
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Митрицэ Александру получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Банку Никусор получил желтую карточку от судьи
17'
Университатя Крайова делает замену. Valentin Mihaila уходит с поля, а Феделе Маттео выходит на его замену.
10'
УДАЛЕНИЕ! - Лауренсиу Рус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 3 СКА 2 Амур Хабаровск


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