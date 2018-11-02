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2018-2019
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
0:0
Перерыв
10' Красная карточкаLaurentiu Rus
25' Желтая карточкаБанку Никусор
40' Желтая карточкаМитрицэ Александру
|
10'
25'
Состав команд
12
Русу
Денис
92
Кака
Камер
77
Moussa
Sanoh
70
Dylan
Flores
27
Мартич
Иван
15
Донкор
Исаак
19
Elvir
Koljic
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 12 Русу Денис Вратарь
- 33 Laurentiu Rus Защитник
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 3 Ionut Pantiru Защитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 14 Ionut Adrian Cioinac Полузащитник
- 77 Moussa Sanoh Полузащитник
- 70 Dylan Flores Полузащитник
- 20 Платини Суареш Полузащитник
- 10 Кристя Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 7 Patrick Petre Полузащитник
- 29 Lewis Enoh Нападающий
- 11 Daudet N'Dongala
- 19 Andrei Sin
- 6 Madalin Mihaescu
- Главный тренер: Flavius Stoican
Университатя Крайова
- Основной состав
- 13 Пильячелли Мирко Вратарь
- 27 Мартич Иван Защитник
- 15 Донкор Исаак Защитник
- 6 Келич Ренато Защитник
- 11 Банку Никусор Защитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 10 Кикэлдэу Александру Полузащитник
- 22 Бэрбуц Кристиан Полузащитник
- 28 Митрицэ Александру Полузащитник
- 33 Valentin Mihaila Полузащитник
- 19 Elvir Koljic Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 5 Роша Нуну Полузащитник
- 20 Феделе Маттео Полузащитник
- 7 Меса Сезар Нападающий
- 9 Andrei Burlacu
- 1 Iulian Laurentiu Popescu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 26.10.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Германнштадт ПЛ
- 19.10.2018 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.10.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.09.2018 Газ Метан Mедиаш 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 21.09.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.09.2018 Волунтари 2:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 03.09.2018 КСМ Студенцеск 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 25.08.2018 Дунэря Кэлэраши 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 17.08.2018 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани ПЛ
- 11.08.2018 Сепси 3:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.08.2018 Стяуа 4:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 28.07.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Астра ПЛ
- 23.07.2018 Университатя Крайова 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 12.07.2018 Коньяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 10.07.2018 Малатьяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 20.05.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 07.05.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Л1
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 26.10.2018 Астра 0:3 Университатя Крайова ПЛ
- 21.10.2018 Университатя Крайова 2:1 Стяуа ПЛ
- 06.10.2018 Университатя Крайова 1:1 Германнштадт ПЛ
- 01.10.2018 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ПЛ
- 22.09.2018 Университатя Крайова 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 15.09.2018 Газ Метан Mедиаш 3:2 Университатя Крайова ПЛ
- 01.09.2018 Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.08.2018 Волунтари 1:5 Университатя Крайова ПЛ
- 20.08.2018 Университатя Крайова 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 16.08.2018 Университатя Крайова 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 12.08.2018 Дунэря Кэлэраши 1:3 Университатя Крайова ПЛ
- 09.08.2018 РБ Лейпциг 3:1 Университатя Крайова ЛЕ
- 03.08.2018 Университатя Крайова 2:2 Ботошани ПЛ
- 29.07.2018 Сепси 1:0 Университатя Крайова ПЛ
- 23.07.2018 Университатя Крайова 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 14.07.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова С
- 30.06.2018 Уфа 3:2 Университатя Крайова ТМК
- 27.05.2018 Германнштадт 0:2 Университатя Крайова К
- 20.05.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 14.05.2018 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1
Последние игры между собой
КСМ Студенцеск: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Университатя Крайова: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
- 23.07.2018 Университатя Крайова 0:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 20.05.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Лига 1
- 14.04.2018 Университатя Крайова 4:1 КСМ Студенцеск Лига 1
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Лига 1
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск Лига 1
- 25.11.2016 КСМ Студенцеск 2:1 Университатя Крайова Первая лига
- 15.08.2016 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 22.05.2016 Университатя Крайова 3:2 КСМ Студенцеск Лига 1. Группа Б
- 03.04.2016 КСМ Студенцеск 3:0 Университатя Крайова Лига 1. Группа Б
- 19.12.2015 КСМ Студенцеск 1:0 Университатя Крайова Первая лига
- 13.09.2015 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 09.05.2015 Университатя Крайова 0:1 КСМ Студенцеск Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|13
|7
|5
|1
|16 - 9
|26
|2.
|Стяуа
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|3.
|Университатя Крайова
|0:0
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|4.
|Вииторул Констанца
|13
|7
|1
|5
|16 - 15
|22
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|6.
|Астра
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Сепси
|13
|5
|4
|4
|15 - 11
|19
|8.
|Дунэря Кэлэраши
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|9.
|Конкордия Кьяжна
|13
|4
|3
|6
|10 - 19
|15
|10.
|Ботошани
|13
|3
|6
|4
|17 - 17
|15
|11.
|КСМ Студенцеск
|0:0
|14
|4
|3
|7
|11 - 19
|15
|12.
|Динамо Бухарест
|13
|3
|4
|6
|13 - 20
|13
|13.
|Германнштадт
|13
|3
|2
|8
|11 - 16
|11
|14.
|Волунтари
|13
|1
|5
|7
|14 - 24
|8
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Митрицэ Александру получил желтую карточку от судьи
25'
Банку Никусор получил желтую карточку от судьи
17'
Университатя Крайова делает замену. Valentin Mihaila уходит с поля, а Феделе Маттео выходит на его замену.
10'
УДАЛЕНИЕ! - Лауренсиу Рус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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