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2018-2019
Стадион:
Дунэря Кэлэраши
0:0
Перерыв
Вииторул Констанца
0'
41' Желтая карточка
Alin Seroni
45' Желтая карточка
Драгус Денис
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Драгус Денис получил желтую карточку от судьи
43'
Дунари Кэлераши делает замену. Alin Seroni уходит с поля, а Denis Ispas выходит на его замену.
Желтая карточка
41'
Alin Seroni получил желтую карточку от судьи
22'
Дунари Кэлераши делает замену. Silviu Pana уходит с поля, а Бурчану Александру выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Comsa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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