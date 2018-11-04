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2018-2019
Стадион: Stadionul Ion Comsa
0:0
Перерыв
41' Желтая карточкаAlin Seroni
45' Желтая карточкаДрагус Денис
|
41'
45'
Состав команд
30
Alin
Seroni
27
Менди
Гастон
15
Silviu
Pana
35
Wallace
VIII
27
Radu
Bobac
15
Цэру
Богдан
99
Балута
Тудор
11
Вынэ
Йонуц
10
Хаджи
Янис
13
Драгус
Денис
96
Хури
Льес
Дунэря Кэлэраши
- Основной состав
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 23 Глигоров Филип Защитник
- 30 Alin Seroni Защитник
- 17 Alin Dobrosavlevici Защитник
- 27 Менди Гастон Защитник
- 15 Silviu Pana Полузащитник
- 35 Wallace VIII Полузащитник
- 8 Куку Стелиан Полузащитник
- 22 Alexandru Muntean Нападающий
- 89 Georgian Honciu Нападающий
- 9 Nicolae Carnat Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Cezar Andrei Lungu Вратарь
- 21 Кейта Амиду Полузащитник
- 55 Бурчану Александру Полузащитник
- 5 Симон Габриэл Полузащитник
- 19 Мунтяну Валентин Нападающий
- 44 Denis Ispas
- 29 Ndiaye Mediop
- Главный тренер: Dan Alexa
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 27 Radu Bobac Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 5 Младен Себастьян Защитник
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 93 Andrei Artean Полузащитник
- 99 Балута Тудор Полузащитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 10 Хаджи Янис Нападающий
- 13 Драгус Денис Нападающий
- 96 Хури Льес Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 4 Srdjan Luchin Защитник
- 8 Касап Карлос Полузащитник
- 16 Аким Влад Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 9 Mihai Vodut Нападающий
- 7 Alexandru Matan Нападающий
- Главный тренер: Георге Хаджи
Предыдущие игры
Дунэря Кэлэраши (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 28.10.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 22.10.2018 Динамо Бухарест 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 07.10.2018 Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари ПЛ
- 01.10.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 23.09.2018 Стяуа 2:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 15.09.2018 Дунэря Кэлэраши 3:2 Ботошани ПЛ
- 31.08.2018 Сепси 1:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 25.08.2018 Дунэря Кэлэраши 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 18.08.2018 Астра 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 12.08.2018 Дунэря Кэлэраши 1:3 Университатя Крайова ПЛ
- 05.08.2018 Германнштадт 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 28.07.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 22.07.2018 Вииторул Констанца 0:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 06.07.2018 Малатьяспор 1:0 Дунэря Кэлэраши ТМК
- 02.06.2018 Металоглобус 0:2 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 26.05.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 Киндия Тырговиште ЛI
- 21.05.2018 FC Arges Pitesti 2:0 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 17.05.2018 Дунэря Кэлэраши 2:0 Брэила ЛI
- 12.05.2018 Тыргу-Муреш 0:3 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 05.05.2018 Дунэря Кэлэраши 3:1 Рипенсия Тимишоара ЛI
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 27.10.2018 Ботошани 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 20.10.2018 Вииторул Констанца 2:3 Сепси ПЛ
- 05.10.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Астра ПЛ
- 22.09.2018 Университатя Крайова 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Германнштадт ПЛ
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 26.08.2018 Вииторул Констанца 1:4 Стяуа ПЛ
- 18.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 13.08.2018 Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 06.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Волунтари ПЛ
- 02.08.2018 Витесс 3:1 Вииторул Констанца ЛЕ
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 26.07.2018 Вииторул Констанца 2:2 Витесс ЛЕ
- 22.07.2018 Вииторул Констанца 0:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 19.07.2018 Вииторул Констанца 0:0 Расинг Юнион ЛЕ
- 12.07.2018 Расинг Юнион 0:2 Вииторул Констанца ЛЕ
- 20.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 04.05.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
Последние игры между собой
Дунэря Кэлэраши: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вииторул Констанца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 22.07.2018 Вииторул Констанца 0:1 Дунэря Кэлэраши Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|14
|8
|5
|1
|21 - 10
|29
|2.
|Университатя Крайова
|14
|7
|4
|3
|26 - 11
|25
|3.
|Стяуа
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|4.
|Вииторул Констанца
|0:0
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|6.
|Астра
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Сепси
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|8.
|Дунэря Кэлэраши
|0:0
|14
|3
|8
|3
|12 - 13
|17
|9.
|Конкордия Кьяжна
|13
|4
|3
|6
|10 - 19
|15
|10.
|Ботошани
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|11.
|Германнштадт
|14
|4
|2
|8
|14 - 17
|14
|12.
|КСМ Студенцеск
|14
|4
|2
|8
|11 - 22
|14
|13.
|Динамо Бухарест
|13
|3
|4
|6
|13 - 20
|13
|14.
|Волунтари
|13
|1
|5
|7
|14 - 24
|8
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Драгус Денис получил желтую карточку от судьи
43'
Дунари Кэлераши делает замену. Alin Seroni уходит с поля, а Denis Ispas выходит на его замену.
41'
Alin Seroni получил желтую карточку от судьи
22'
Дунари Кэлераши делает замену. Silviu Pana уходит с поля, а Бурчану Александру выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Comsa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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