Стадион: Стад де ля Божуар
32' Желтая карточкаБлас Людовик
41' Желтая карточкаТраоре Шейк
1:0
43' ПенальтиСала Эмилиано
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
48'
Бошилья Габриэл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Сорбон Жереми наказан за толчок Лимбомбе Антони
46'
Бенезе Николя нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
46'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Эбоа Феликс из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Судья сигнализирует, что Бошилья Габриэл из команды Нант поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
44'
44'
Генгам контролирует мяч.
43'
Г О О О О Л - Сала Эмилиано из команды Нант забивает с точки!
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Траоре Шейк получил желтую карточку от судьи
41'
ПЕНАЛЬТИ! - Траоре Шейк дергает за футболку соперника (это был Сала Эмилиано) и рефери назначает пенальти!
41'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
41'
40'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Ронжье Валентин из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Лимбомбе Антони пробует нанести удар издали, но Йонссон Карл-Йохан держит все под контролем
39'
38'
38'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
38'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
38'
Лимбомбе Антони мяч отрикошетил от ворот
37'
Плохо сыграл Эбоа Феликс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Карлос Диего Сантос из команды Нант.
36'
Голкипер мог бы сыграть и получше
36'
35'
Икоко Джордан из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Генгам начинает контратаку
35'
Судья свистит. Траоре Шейк атаковал сзади соперника. Это Сала Эмилиано заработал своей команде штрафной
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бенезе Николя и Блас Людовик из команды Генгам.
34'
Генгам начинает контратаку
33'
33'
Жиротто Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Блас Людовик получил желтую карточку от судьи
32'
Блас Людовик из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Лима Лукас пострадал.
32'
Сорбон Жереми из команды Генгам играет слишком грубо. Сала Эмилиано оказался на газоне.
31'
Лимбомбе Антони задерживает мяч рукой
31'
Судья сигнализирует, что Бенезе Николя из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
31'
31'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
29'
Кватенг Энок из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Лима Лукас из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Бенезе Николя из команды Генгам играет слишком грубо. Бошилья Габриэл оказался на газоне.
28'
28'
28'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Лимбомбе Антони
27'
27'
Туре Абдулайе возвращается на поле.
26'
Матч возобновлен
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Туре Абдулайе получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Кватенг Энок из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
23'
Нант начинает контратаку
23'
22'
22'
22'
Лимбомбе Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Отличные скиллы показывает Блас Людовик, обводя своих соперников
21'
21'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
19'
18'
Траоре Шейк из команды Генгам направляет мяч в штрафную площадку, но Татарушану Чиприан выбегает и ловит мяч
17'
Коко Маркус наказан за толчок Жиротто Андрей
16'
16'
Шанс! Паллуа Николя из команды Нант пробил головой, но мимо
16'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
16'
Дидо Этьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
15'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
14'
14'
13'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
13'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
12'
12'
12'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Кватенг Энок из команды Нант опасно и грубо сыграл. Блас Людовик пострадал.
11'
10'
Бошилья Габриэл из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
9'
Паллуа Николя наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
9'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой слева.
9'
Карлос Диего Сантос нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
9'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой слева.
8'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
7'
6'
6'
6'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
3'
3'
2'
2'
Отличный пас сделал Блас Людовик из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Генгам начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нант 1:0 Генгам
Нант
83.1% (143)
Ничья:
11.6% (20)
Генгам
5.2% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нант:
48.3% (83)
2:1 Нант:
19.8% (34)
2:0 Нант:
12.8% (22)
1:1 Ничья:
7.6% (13)
1:2 Генгам:
2.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация