  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Нант
1:0
Перерыв
Генгам
0'
32' Желтая карточка
Блас Людовик
41' Желтая карточка
Траоре Шейк
1:0
43' Пенальти
Сала Эмилиано
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
48'
Бошилья Габриэл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Сорбон Жереми наказан за толчок Лимбомбе Антони
46'
Бенезе Николя нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
46'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Нант
45'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Эбоа Феликс из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Бошилья Габриэл из команды Нант поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
44'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Генгам контролирует мяч.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Сала Эмилиано из команды Нант забивает с точки!
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
41'
Траоре Шейк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
ПЕНАЛЬТИ! - Траоре Шейк дергает за футболку соперника (это был Сала Эмилиано) и рефери назначает пенальти!
41'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
41'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Ронжье Валентин из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Лимбомбе Антони пробует нанести удар издали, но Йонссон Карл-Йохан держит все под контролем
39'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
38'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
38'
Лимбомбе Антони мяч отрикошетил от ворот
37'
Плохо сыграл Эбоа Феликс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
37'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Карлос Диего Сантос из команды Нант.
36'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
36'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
35'
Икоко Джордан из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Генгам начинает контратаку
Фол, нарушение
35'
Судья свистит. Траоре Шейк атаковал сзади соперника. Это Сала Эмилиано заработал своей команде штрафной
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бенезе Николя и Блас Людовик из команды Генгам.
34'
Генгам начинает контратаку
33'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Жиротто Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
32'
Блас Людовик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Блас Людовик из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Лима Лукас пострадал.
Фол, нарушение
32'
Сорбон Жереми из команды Генгам играет слишком грубо. Сала Эмилиано оказался на газоне.
Фол, нарушение
31'
Лимбомбе Антони задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Бенезе Николя из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
31'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Кватенг Энок из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Лима Лукас из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
29'
Бенезе Николя из команды Генгам играет слишком грубо. Бошилья Габриэл оказался на газоне.
28'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Лимбомбе Антони
27'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
27'
Туре Абдулайе возвращается на поле.
26'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Туре Абдулайе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
25'
Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Кватенг Энок из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Нант начинает контратаку
23'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
22'
Лимбомбе Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Отличные скиллы показывает Блас Людовик, обводя своих соперников
21'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Нант
Угловой
20'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
19'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Траоре Шейк из команды Генгам направляет мяч в штрафную площадку, но Татарушану Чиприан выбегает и ловит мяч
Фол, нарушение
17'
Коко Маркус наказан за толчок Жиротто Андрей
16'
Удар от ворот произведет Генгам
16'
Шанс! Паллуа Николя из команды Нант пробил головой, но мимо
Угловой
16'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
16'
Дидо Этьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
15'
Удар от ворот произведет Генгам
15'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
14'
Нант контролирует мяч.
14'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
13'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
12'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Кватенг Энок из команды Нант опасно и грубо сыграл. Блас Людовик пострадал.
11'
Удар от ворот произведет Генгам
10'
Бошилья Габриэл из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
Удар от ворот произведет Генгам
9'
Паллуа Николя наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
Угловой
9'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой слева.
9'
Карлос Диего Сантос нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
Угловой
9'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой слева.
8'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Нант
6'
Нант контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Генгам
6'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
3'
Удар от ворот произведет Нант
3'
Нант контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Нант
2'
Отличный пас сделал Блас Людовик из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Генгам начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нант 1:0 Генгам
Нант
83.1% (143)
Ничья:
11.6% (20)
Генгам
5.2% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
48.3% (83)
Нант:
19.8% (34)
Нант:
12.8% (22)
Ничья:
7.6% (13)
Генгам:
2.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация