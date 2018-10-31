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Стадион:
Реймс
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Реймс - Монако

До начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 21 час 8 минут.
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:
Прогнозы на матч Реймс - Монако
Реймс
25.4% (15)
Ничья:
37.3% (22)
Монако
37.3% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.9% (20)
Монако:
13.6% (8)
Монако:
11.9% (7)
Реймс:
11.9% (7)
Монако:
8.5% (5)
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