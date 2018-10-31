Текстовая онлайн трансляция матча Реймс - Монако

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Стадион: Стад Огюст Делон
Предыдущие игры
Реймс (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 28.10.2018 Ренн 0:2 Реймс Л1
- 20.10.2018 Реймс 1:1 Анже Л1
- 12.10.2018 Реймс 2:1 Валансьен ТМК
- 06.10.2018 Ним 0:0 Реймс Л1
- 29.09.2018 Реймс 0:0 Бордо Л1
- 26.09.2018 ПСЖ 4:1 Реймс Л1
- 22.09.2018 Реймс 0:0 Дижон Л1
- 16.09.2018 Нант 0:0 Реймс Л1
- 07.09.2018 Реймс 2:0 Шарлеруа ТМК
- 01.09.2018 Реймс 0:1 Монпелье Л1
- 25.08.2018 Амьен 4:1 Реймс Л1
- 17.08.2018 Реймс 1:0 Лион Л1
- 11.08.2018 Ницца 0:1 Реймс Л1
- 04.08.2018 Реймс 2:1 Дижон ТМК
- 31.07.2018 Реймс 1:4 Генгам ТМК
- 28.07.2018 Страсбург 3:3 Реймс ТМК
- 25.07.2018 Реймс 2:2 Люситанос Сен-Мор ТМК
- 21.07.2018 Серкль Брюгге 1:2 Реймс ТМК
- 18.07.2018 Ред Стар 2:1 Реймс ТМК
- 14.07.2018 Реймс 4:2 Лилль ТМК
Монако (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 27.10.2018 Монако 2:2 Дижон Л1
- 24.10.2018 Брюгге 1:1 Монако ЛЧ
- 20.10.2018 Страсбург 2:1 Монако Л1
- 07.10.2018 Монако 1:2 Ренн Л1
- 03.10.2018 Боруссия Д 3:0 Монако ЛЧ
- 28.09.2018 Сент-Этьен 2:0 Монако Л1
- 25.09.2018 Монако 0:1 Анже Л1
- 21.09.2018 Монако 1:1 Ним Л1
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Тулуза 1:1 Монако Л1
- 02.09.2018 Монако 2:3 Марсель Л1
- 26.08.2018 Бордо 2:1 Монако Л1
- 18.08.2018 Монако 0:0 Лилль Л1
- 11.08.2018 Нант 1:3 Монако Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
- 25.07.2018 Бохум 2:2 Монако ТМК
- 21.07.2018 Падерборн 3:2 Монако ТМК
- 14.07.2018 Серкль Брюгге 2:3 Монако ТМК
- 08.07.2018 Рух Хожув 0:3 Монако ТМК
Последние игры между собой
Реймс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Монако: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 11.03.2016 Монако 2:2 Реймс Лига 1
- 25.10.2015 Реймс 0:1 Монако Лига 1
- 22.03.2015 Реймс 1:3 Монако Лига 1
- 31.10.2014 Монако 1:1 Реймс Лига 1
- 21.02.2014 Монако 3:2 Реймс Лига 1
- 30.10.2013 Реймс 1:0 Монако Кубок лиги
- 29.09.2013 Реймс 1:1 Монако Лига 1
- 07.05.2012 Реймс 2:0 Монако Лига 2
- 15.08.2011 Монако 1:2 Реймс Лига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|39 - 6
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 8
|25
|3.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|4.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Марсель
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 14
|17
|7.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 15
|16
|8.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|9.
|Ницца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 14
|14
|10.
|Реймс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|7 - 10
|14
|11.
|Тулуза
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 19
|13
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|14.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|15.
|Дижон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|16.
|Кан
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|17.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|18.
|Амьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 20
|10
|19.
|Монако
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 17
|7
|20.
|Генгам
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Реймс - МонакоДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 21 час 8 минут.
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Прогнозы на матч Реймс - Монако
Реймс
25.4% (15)
Ничья:
37.3% (22)
Монако
37.3% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.9% (20)
0:1 Монако:
13.6% (8)
1:2 Монако:
11.9% (7)
2:1 Реймс:
11.9% (7)
0:2 Монако:
8.5% (5)
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