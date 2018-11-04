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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Стандард
0:1
Второй тайм: 59'
Ройал Антверпен
0'
20' Желтая карточка
Ван Дамм Йелле
31' Желтая карточка
Юклеред Симен
45' Желтая карточка
Цимирот Гойко
0:1
45' Пенальти
Рафаэлов Лиор
59'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Рафаэлов Лиор из команды Ройал Антверпен забивает с точки!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Цимирот Гойко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Юклеред Симен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Ван Дамм Йелле получил желтую карточку от судьи
13'
Ройал Антверпен делает замену. Опаре Даниэль уходит с поля, а Бута Аурелиу выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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