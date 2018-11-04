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Стадион: Морис Дюфран
0:1
Второй тайм: 59'
20' Желтая карточкаВан Дамм Йелле
31' Желтая карточкаЮклеред Симен
45' Желтая карточкаЦимирот Гойко
0:1
45' ПенальтиРафаэлов Лиор
|
20'
31'
45'
45'
0:1
Состав команд
29
Каванда
Луис
21
Фаи
Коллинс
18
Марин
Рэзван
5
Уче
Агбо
38
Арун
Фарис
14
Баби
Амара
Стандард 4-3-3
- Основной состав
- 13 Очоа Гильермо Вратарь
- 29 Каванда Луис Защитник
- 26 Луйиндама Кристиан Защитник
- 34 Лаифис Костас Защитник
- 21 Фаи Коллинс Защитник
- 18 Марин Рэзван Полузащитник
- 8 Цимирот Гойко Полузащитник
- 5 Уче Агбо Полузащитник
- 10 Карсела-Гонсалес Мехди Нападающий
- 9 Эмон Рено Нападающий
- 22 Лестьенн Максим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Жийе Жан-Франсуа Вратарь
- 2 Горё Режиналь Защитник
- 6 Косанович Милош Защитник
- 23 Мьянге Сенна Защитник
- 11 Карлинос Полузащитник
- 7 Са Орланду Полузащитник
- 3 Ванхесден Зиньо Полузащитник
- 28 Бастьен Самюэль Полузащитник
- 31 Баликвиша Вильям Нападающий
- Главный тренер: Прюдомм Мишель
Ройал Антверпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 4 Опаре Даниэль Защитник
- 15 Арсланаджич Дино Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 6 Юклеред Симен Защитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 29 Назарина Егор Полузащитник
- 9 Болинжи Жонатан Полузащитник
- 11 Рафаэлов Лиор Полузащитник
- 14 Баби Амара Полузащитник
- 70 Мбокани Дьёмерси Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Тенкен Йенс Вратарь
- 30 Бута Аурелиу Защитник
- 8 Родригеш Иву Полузащитник
- 19 Овусу Вильям Полузащитник
- 10 Хайреманс Джеффри Полузащитник
- 21 Dylan Batubinsika Полузащитник
- 20 Ламкель Зе Дидье Полузащитник
- Главный тренер: Ласло Болони
Предыдущие игры
Стандард (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 01.11.2018 Зульте-Варегем 3:1 Стандард ПДА
- 28.10.2018 Стандард 1:1 Генк ПДА
- 25.10.2018 Стандард 2:1 Краснодар ЛЕ
- 20.10.2018 Мускрон-Перювельз 0:0 Стандард ПДА
- 07.10.2018 Стандард 3:1 Брюгге ПДА
- 04.10.2018 Стандард 2:1 Акхисар ЛЕ
- 30.09.2018 Остенде 1:3 Стандард ПДА
- 26.09.2018 Стандард 1:2 Кнокке К
- 23.09.2018 Андерлехт 2:1 Стандард ПДА
- 20.09.2018 Севилья 5:1 Стандард ЛЕ
- 15.09.2018 Стандард 0:0 Шарлеруа ПДА
- 01.09.2018 Эйпен 2:1 Стандард ПДА
- 25.08.2018 Стандард 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 18.08.2018 Локерен 0:3 Стандард ПДА
- 14.08.2018 Аякс 3:0 Стандард ЛЧ
- 11.08.2018 Стандард 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 07.08.2018 Стандард 2:2 Аякс ЛЧ
- 03.08.2018 Васланд-Беверен 0:0 Стандард ПДА
- 28.07.2018 АХ Лёвен 0:1 Стандард ТМК
- 27.07.2018 Стандард 3:2 Гент ПДА
Ройал Антверпен (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 31.10.2018 Ройал Антверпен 2:4 Генк ПДА
- 28.10.2018 Васланд-Беверен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 20.10.2018 Ройал Антверпен 2:1 Локерен ПДА
- 06.10.2018 Эйпен 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 30.09.2018 Ройал Антверпен 2:2 Гент ПДА
- 26.09.2018 Мехелен 3:1 Ройал Антверпен К
- 22.09.2018 Сент-Трюйден 2:0 Ройал Антверпен ПДА
- 16.09.2018 Ройал Антверпен 5:1 Зульте-Варегем ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 25.08.2018 Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 11.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 29.07.2018 Шарлеруа 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 22.07.2018 Ройал Антверпен 2:1 Панатинаикос ТМК
- 15.07.2018 Ройал Антверпен 3:1 ПАОК ТМК
- 08.07.2018 Оснабрюк 0:1 Ройал Антверпен ТМК
- 03.07.2018 Дуйсбург 1:2 Ройал Антверпен ТМК
- 27.06.2018 Брассхаат 1:4 Ройал Антверпен ТМК
- 19.05.2018 Остенде 3:1 Ройал Антверпен ПДА
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|14
|10
|4
|0
|39 - 15
|34
|2.
|Брюгге
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|3.
|Ройал Антверпен
|1:0
|14
|8
|4
|2
|20 - 13
|28
|4.
|Андерлехт
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Гент
|14
|7
|2
|5
|29 - 26
|23
|6.
|Стандард
|0:1
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Сент-Трюйден
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Остенде
|14
|5
|3
|6
|16 - 26
|18
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|10.
|Эйпен
|13
|5
|1
|7
|18 - 25
|16
|11.
|Кортрейк
|14
|4
|4
|6
|20 - 24
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|4
|4
|6
|16 - 26
|16
|13.
|Васланд-Беверен
|13
|1
|8
|4
|15 - 18
|11
|14.
|Зульте-Варегем
|13
|2
|3
|8
|20 - 33
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|14
|2
|3
|9
|10 - 21
|9
|16.
|Локерен
|13
|1
|4
|8
|10 - 23
|7
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Г О О О О Л - Рафаэлов Лиор из команды Ройал Антверпен забивает с точки!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Цимирот Гойко получил желтую карточку от судьи
31'
Юклеред Симен получил желтую карточку от судьи
20'
Ван Дамм Йелле получил желтую карточку от судьи
13'
Ройал Антверпен делает замену. Опаре Даниэль уходит с поля, а Бута Аурелиу выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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