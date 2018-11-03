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Стадион:
Кан
0:0
Первый тайм: 24'
Ренн
0'
10' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
24'
Первый тайм
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Зеффан Мехди из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бове Клаудио
23'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Кан контролирует мяч.
21'
Ренн контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Удар от ворот произведет Ренн
19'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...
19'
Как он промахнулся? Гренье Клеман имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Юханссон Якоб из команды Ренн делает отличный кросс...
18'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
17'
Ренн контролирует мяч.
17'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
16'
Кривелли Энцо из команды Кан в офсайде
15'
Удар от ворот произведет Кан
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Эну Адриен нанес удар головой, но Самба Брис спокойно отбил мяч.
14'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
13'
Гренье Клеман из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
12'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Кан контролирует мяч.
12'
Кан контролирует мяч.
12'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
11'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Желтая карточка
10'
Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Гильберт Фредерик грубо играет против соперника. Пострадал Гренье Клеман
10'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Кан контролирует мяч.
8'
Ренн контролирует мяч.
7'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Ренн
6'
Мбенге Адама из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Коубек Томаш отбил мяч на угловой после удара Бове Клаудио из штрафной площади.
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
3'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Кан контролирует мяч.
2'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ренн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кан 0:0 Ренн
Кан
18.5% (33)
Ничья:
61.8% (110)
Ренн
19.7% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
56.7% (101)
Кан:
11.8% (21)
Ренн:
9% (16)
Ренн:
8.4% (15)
Кан:
5.6% (10)
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