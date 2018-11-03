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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стад Мишель д'Орнано
10' Желтая карточкаГильберт Фредерик
Состав команд
30
Самба
Брис
22
Мбенге
Адама
12
Бове
Клаудио
10
Фахир
Файсал
40
Коубек
Томаш
27
Траоре
Амари
23
Эну
Адриен
Кан 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Самба Брис Вратарь
- 21 Гильберт Фредерик Защитник
- 2 Байсс Пол Защитник
- 24 Джику Александр Защитник
- 22 Мбенге Адама Защитник
- 5 Санко Баиссама Полузащитник
- 6 Онианге Принс Полузащитник
- 12 Бове Клаудио Полузащитник
- 10 Фахир Файсал Полузащитник
- 11 Нинга Родрике Полузащитник
- 27 Кривелли Энцо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Желязны Эрвин Вратарь
- 14 Гради Жонатан Защитник
- 3 Армугом Йоэль Защитник
- 17 Деминге Джесси Полузащитник
- 7 Хауи Саиф-Эдин Полузащитник
- 8 Петерс Стеф Полузащитник
- 19 Тшокунте Малик Нападающий
- Главный тренер: Меркадаль Фабьен
- Травмы и дисквалификации
- Женевуа Ромен Травмирован
Ренн 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Коубек Томаш Вратарь
- 27 Траоре Амари Защитник
- 3 Да Сильва Дамьен Защитник
- 4 Мешер Андре Защитник
- 2 Зеффан Мехди Защитник
- 21 Андре Бенжамин Полузащитник
- 6 Юханссон Якоб Полузащитник
- 7 Сарр Исмаила Полузащитник
- 8 Гренье Клеман Полузащитник
- 22 Дель Кастильо Ромен Полузащитник
- 23 Эну Адриен Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Гертмонас Эдвинас Вратарь
- 20 Ньямси Жерзино Защитник
- 35 Жанвье Николя Полузащитник
- 28 Поа Денис Полузащитник
- 14 Буриго Бенжамен Полузащитник
- 18 Бен Арфа Хатем Нападающий
- 9 Сьебатшё Теосон Нападающий
- Главный тренер: Лямуши Сабри
- Травмы и дисквалификации
- Бааль Людовик Травмирован
- Данзе Ромен Травмирован
- Диалло Абдулайе Травмирован
- Бенсебаини Рами Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Кан (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 31.10.2018 Дижон 3:1 Кан КЛ
- 27.10.2018 Лилль 1:0 Кан Л1
- 20.10.2018 Кан 0:0 Генгам Л1
- 07.10.2018 Марсель 2:0 Кан Л1
- 29.09.2018 Кан 1:0 Амьен Л1
- 26.09.2018 Кан 2:2 Монпелье Л1
- 22.09.2018 Сент-Этьен 2:1 Кан Л1
- 15.09.2018 Кан 2:2 Лион Л1
- 07.09.2018 Париж 1:2 Кан ТМК
- 01.09.2018 Дижон 0:2 Кан Л1
- 25.08.2018 Нант 1:1 Кан Л1
- 18.08.2018 Кан 1:1 Ницца Л1
- 12.08.2018 ПСЖ 3:0 Кан Л1
- 04.08.2018 Гронинген 0:0 Кан ТМК
- 28.07.2018 Кан 1:3 Генгам ТМК
- 25.07.2018 Анже 0:1 Кан ТМК
- 20.07.2018 Кан 0:6 Гавр ТМК
- 14.07.2018 Кан 0:0 Конкарно ТМК
- 19.05.2018 Кан 0:0 ПСЖ Л1
- 12.05.2018 Ницца 4:1 Кан Л1
Ренн (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 28.10.2018 Ренн 0:2 Реймс Л1
- 25.10.2018 Ренн 1:2 Динамо Киев ЛЕ
- 21.10.2018 Сент-Этьен 1:1 Ренн Л1
- 07.10.2018 Монако 1:2 Ренн Л1
- 04.10.2018 Астана 2:0 Ренн ЛЕ
- 30.09.2018 Ренн 1:1 Тулуза Л1
- 26.09.2018 Амьен 2:1 Ренн Л1
- 23.09.2018 Ренн 1:3 ПСЖ Л1
- 20.09.2018 Ренн 2:1 Яблонец ЛЕ
- 14.09.2018 Ницца 2:1 Ренн Л1
- 02.09.2018 Ренн 2:0 Бордо Л1
- 26.08.2018 Марсель 2:2 Ренн Л1
- 18.08.2018 Ренн 1:0 Анже Л1
- 11.08.2018 Лилль 3:1 Ренн Л1
- 03.08.2018 Боруссия Д 1:1 Ренн ТМК
- 28.07.2018 Ренн 4:1 Эвертон ТМК
- 21.07.2018 Андерлехт 3:2 Ренн ТМК
- 14.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Ренн ТМК
- 10.07.2018 Рапид Лиенц 0:9 Ренн ТМК
- 19.05.2018 Ренн 1:1 Монпелье Л1
Последние игры между собой
Кан: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Ренн: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
- 17.02.2018 Кан 2:2 Ренн Лига 1
- 30.09.2017 Ренн 0:1 Кан Лига 1
- 22.07.2017 Кан 1:2 Ренн Товарищеские матчи. Клубы
- 14.05.2017 Кан 0:1 Ренн Лига 1
- 11.09.2016 Ренн 2:0 Кан Лига 1
- 21.02.2016 Кан 1:0 Ренн Лига 1
- 11.12.2015 Ренн 1:1 Кан Лига 1
- 25.01.2015 Ренн 1:4 Кан Лига 1
- 30.08.2014 Кан 0:1 Ренн Лига 1
- 15.01.2012 Кан 0:2 Ренн Лига 1
- 28.08.2011 Ренн 3:2 Кан Лига 1
- 11.05.2011 Ренн 1:1 Кан Лига 1
- 22.12.2010 Кан 1:0 Ренн Лига 1
- 31.07.2010 Кан 1:1 Ренн Товарищеские матчи. Сборные
- 09.01.2010 Ренн 2:0 Кан Кубок
- 13.05.2009 Ренн 1:0 Кан Лига 1
- 06.12.2008 Кан 1:1 Ренн Лига 1
- 03.05.2008 Кан 2:2 Ренн Лига 1
- 16.12.2007 Ренн 1:2 Кан Лига 1
Кан
Ренн
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|41 - 7
|36
|2.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|4.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Марсель
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 14
|17
|7.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|8.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 14
|15
|10.
|Реймс
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|7 - 10
|15
|11.
|Ним
|1:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 19
|14
|12.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 19
|14
|13.
|Ренн
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|14.
|Анже
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|16.
|Кан
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|17.
|Дижон
|0:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|18.
|Амьен
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 20
|11
|19.
|Монако
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 17
|8
|20.
|Генгам
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
Первый тайм
24'
Судья сигнализирует, что Зеффан Мехди из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бове Клаудио
23'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Удар от ворот произведет Ренн
19'
19'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...
19'
Как он промахнулся? Гренье Клеман имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Юханссон Якоб из команды Ренн делает отличный кросс...
18'
18'
18'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
17'
17'
16'
Кривелли Энцо из команды Кан в офсайде
15'
Удар от ворот произведет Кан
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
14'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Эну Адриен нанес удар головой, но Самба Брис спокойно отбил мяч.
14'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
13'
Гренье Клеман из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
12'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
12'
12'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
11'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
10'
Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи
10'
Безумный фол. Гильберт Фредерик грубо играет против соперника. Пострадал Гренье Клеман
10'
9'
8'
7'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
7'
6'
Удар от ворот произведет Ренн
6'
Мбенге Адама из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Коубек Томаш отбил мяч на угловой после удара Бове Клаудио из штрафной площади.
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
3'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
2'
2'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ренн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кан 0:0 Ренн
Кан
18.5% (33)
Ничья:
61.8% (110)
Ренн
19.7% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
56.7% (101)
1:0 Кан:
11.8% (21)
0:1 Ренн:
9% (16)
1:2 Ренн:
8.4% (15)
2:1 Кан:
5.6% (10)
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