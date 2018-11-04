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Стадион: Фреетиель
0:2
Второй тайм: 86'
0:1
12' ПенальтиДимата Нани
25' Желтая карточкаВерстрате Луи
31' Желтая карточкаNana Ampomah
33' Желтая карточкаСалемакерс Алексис
54' Желтая карточкаМакаренко Евгений
55' Желтая карточкаDaam Foulon
59' Желтая карточкаDjihad Bizimana
64' Желтая карточкаМилич Антонио
0:2
83' ГолТребель Адриен
|
12'
0:1
25'
31'
55'
59'
64'
83'
0:2
Состав команд
28
Daam
Foulon
52
Шрайверс
Юр
22
Nana
Ampomah
20
Кумс
Свен
Васланд-Беверен 5-4-1
- Основной состав
- 89 Дебатти Кевин Вратарь
- 26 Aleksandar Vukotic Защитник
- 28 Daam Foulon Защитник
- 52 Шрайверс Юр Защитник
- 3 Milan Massop Защитник
- 23 Maximiliano Caufriez Защитник
- 7 Болевич Александар Полузащитник
- 8 Djihad Bizimana Полузащитник
- 13 Верстрате Луи Полузащитник
- 22 Nana Ampomah Полузащитник
- 39 Веллиос Апостолос Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Трелкелд Оскар Защитник
- 2 Tobias Sahlquist Защитник
- 5 Лулич Карло Полузащитник
- 11 Бадибанга Бени Полузащитник
- 9 Francesco Forte I
- 10 Ванцо Флориано
- 1 Anthony Swolfs
- 14 Denzel Jubitana
- Главный тренер: Yannick Ferrera
Андерлехт 3-4-3
- Основной состав
- 16 Дидийон Томас Вратарь
- 55 Враньеш Огнен Защитник
- 45 Борнаув Себастьян Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 56 Салемакерс Алексис Полузащитник
- 5 Макаренко Евгений Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Нападающий
- 9 Димата Нани Нападающий
- 99 Баккали Закария Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Букс Франк Вратарь
- 4 Санне Бубакарр Защитник
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 48 Самби Локонга Альберт-Мбойо Полузащитник
- 40 Амузу Френсис Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 39 Каембе Эдо Полузащитник
- 38 Дауда Мохаммед Нападающий
- 19 Сантини Иван Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Предыдущие игры
Васланд-Беверен (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 31.10.2018 Кортрейк 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 28.10.2018 Васланд-Беверен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 19.10.2018 Брюгге 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 11.10.2018 Васланд-Беверен 0:3 Кёльн ТМК
- 06.10.2018 Васланд-Беверен 1:1 Остенде ПДА
- 29.09.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Васланд-Беверен ПДА
- 25.09.2018 Васланд-Беверен 1:2 KFC Mandel United К
- 22.09.2018 Васланд-Беверен 1:1 Шарлеруа ПДА
- 15.09.2018 Васланд-Беверен 0:0 Эйпен ПДА
- 01.09.2018 Локерен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 26.08.2018 Генк 3:2 Васланд-Беверен ПДА
- 18.08.2018 Васланд-Беверен 2:2 Сент-Трюйден ПДА
- 12.08.2018 Гент 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 03.08.2018 Васланд-Беверен 0:0 Стандард ПДА
- 28.07.2018 Зульте-Варегем 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 21.07.2018 Васланд-Беверен 3:0 Мехелен ТМК
- 15.07.2018 Беерсхот-Вильрейк 1:1 Васланд-Беверен ТМК
- 07.07.2018 Серкль Брюгге 2:1 Васланд-Беверен ТМК
- 30.06.2018 Сент-Никлаас 1:3 Васланд-Беверен ТМК
- 27.06.2018 Свелта Мелселе 0:5 Васланд-Беверен ТМК
Андерлехт (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 01.11.2018 Андерлехт 1:1 Локерен ПДА
- 28.10.2018 Эйпен 2:1 Андерлехт ПДА
- 25.10.2018 Андерлехт 2:2 Фенербахче ЛЕ
- 21.10.2018 Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге ПДА
- 07.10.2018 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт ПДА
- 04.10.2018 Андерлехт 0:2 Динамо Загреб ЛЕ
- 30.09.2018 Андерлехт 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 27.09.2018 Андерлехт 0:3 Юнион Сент-Жилуаз К
- 23.09.2018 Андерлехт 2:1 Стандард ПДА
- 20.09.2018 Спартак Трнава 1:0 Андерлехт ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 17.08.2018 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 12.08.2018 Шарлеруа 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Андерлехт 3:2 Ренн ТМК
- 20.07.2018 Вестерло 2:2 Андерлехт ТМК
- 13.07.2018 Аякс 1:3 Андерлехт ТМК
Последние игры между собой
Васланд-Беверен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 11
Андерлехт: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 2
- 24.01.2018 Андерлехт 2:2 Васланд-Беверен Первый дивизион А
- 23.09.2017 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт Первый дивизион А
- 12.03.2017 Андерлехт 3:0 Васланд-Беверен Лига Про
- 30.10.2016 Васланд-Беверен 2:1 Андерлехт Лига Про
- 21.02.2016 Васланд-Беверен 1:0 Андерлехт Лига Про
- 26.07.2015 Андерлехт 3:2 Васланд-Беверен Лига Про
- 20.12.2014 Васланд-Беверен 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 24.08.2014 Андерлехт 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 07.12.2013 Андерлехт 2:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 18.08.2013 Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле
- 10.02.2013 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 19.10.2012 Андерлехт 2:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 02.07.2010 Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Товарищеские матчи. Сборные
- 12.01.2008 Андерлехт 2:0 Васланд-Беверен Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|14
|10
|4
|0
|39 - 15
|34
|2.
|Брюгге
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|3.
|Ройал Антверпен
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|4.
|Андерлехт
|1:0
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|5.
|Гент
|14
|7
|2
|5
|29 - 26
|23
|6.
|Стандард
|14
|5
|5
|4
|19 - 16
|20
|7.
|Сент-Трюйден
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Остенде
|14
|5
|3
|6
|16 - 26
|18
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|10.
|Эйпен
|13
|5
|1
|7
|18 - 25
|16
|11.
|Кортрейк
|14
|4
|4
|6
|20 - 24
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|4
|4
|6
|16 - 26
|16
|13.
|Васланд-Беверен
|0:1
|14
|1
|8
|5
|15 - 19
|11
|14.
|Зульте-Варегем
|13
|2
|3
|8
|20 - 33
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|14
|2
|3
|9
|10 - 21
|9
|16.
|Локерен
|13
|1
|4
|8
|10 - 23
|7
Второй тайм
83'
Г О О О О Л - Требель Адриен бьет в цель!
59'
Djihad Bizimana получил желтую карточку от судьи
55'
Daam Foulon получил желтую карточку от судьи
54'
Макаренко Евгений получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Васланд-Беверен делает замену. Nana Ampomah уходит с поля, а Ванцо Флориано выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Андерлехт делает замену. Кумс Свен уходит с поля, а Самби Локонга Альберт-Мбойо выходит на его замену.
33'
Салемакерс Алексис получил желтую карточку от судьи
31'
Nana Ampomah получил желтую карточку от судьи
25'
Верстрате Луи получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Димата Нани из команды Андерлехт забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Freethiel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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