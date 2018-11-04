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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Васланд-Беверен
0:2
Второй тайм: 86'
Андерлехт
0'
0:1
12' Пенальти
Димата Нани
25' Желтая карточка
Верстрате Луи
31' Желтая карточка
Nana Ampomah
33' Желтая карточка
Салемакерс Алексис
54' Желтая карточка
Макаренко Евгений
55' Желтая карточка
Daam Foulon
59' Желтая карточка
Djihad Bizimana
64' Желтая карточка
Милич Антонио
0:2
83' Гол
Требель Адриен
86'
Второй тайм
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Требель Адриен бьет в цель!
Желтая карточка
59'
Djihad Bizimana получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Daam Foulon получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Макаренко Евгений получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Васланд-Беверен делает замену. Nana Ampomah уходит с поля, а Ванцо Флориано выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Андерлехт делает замену. Кумс Свен уходит с поля, а Самби Локонга Альберт-Мбойо выходит на его замену.
Желтая карточка
33'
Салемакерс Алексис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Nana Ampomah получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Верстрате Луи получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Димата Нани из команды Андерлехт забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Freethiel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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