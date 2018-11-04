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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стад де ля Моссон
Состав команд
31
Коцца
Николя
13
Скири
Эйе
25
Молле
Флоран
11
Делор
Анди
17
Сарр
Буна
23
Рами
Адиль
18
Амави
Жордан
19
Густаво
Луис
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
Монпелье 5-3-2
- Основной состав
- 40 Лекомт Бенджамин Вратарь
- 2 Агилар Рубен Защитник
- 3 Конгре Даниэль Защитник
- 4 Илтон Виторино Защитник
- 31 Коцца Николя Защитник
- 7 Ласне Пол Защитник
- 13 Скири Эйе Полузащитник
- 14 Ле Таллек Дамьен Полузащитник
- 25 Молле Флоран Полузащитник
- 11 Делор Анди Нападающий
- 10 Лаборд Гаэтан Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Берто Димитри Вратарь
- 8 Ойонго Амбруаз Защитник
- 23 Факундо Пирис Полузащитник
- 6 Самбья Саломон Полузащитник
- 32 Шкулетич Петар Нападающий
- 18 Аммур Янис Нападающий
- 19 Камара Сулейман Нападающий
- Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Долли Киган Травмирован
- Мендеш Педру II Травмирован
Марсель 4-3-3
- Основной состав
- 30 Манданда Стив Вратарь
- 17 Сарр Буна Защитник
- 23 Рами Адиль Защитник
- 4 Камара Бубакар Защитник
- 18 Амави Жордан Защитник
- 8 Сансон Морган Полузащитник
- 12 Стротман Кевин Полузащитник
- 19 Густаво Луис Полузащитник
- 26 Товен Флорьян Нападающий
- 28 Жермен Валер Нападающий
- 10 Пайе Димитри Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Пеле Йоанн Вратарь
- 15 Чалета-Цар Дуе Защитник
- 2 Сакаи Хироки Защитник
- 14 Н'Джие Клинтон Полузащитник
- 5 Окампос Лукас Полузащитник
- 27 Лопес Максим Полузащитник
- 11 Митроглу Константинос Нападающий
- Главный тренер: Гарсия Руди
Предыдущие игры
Монпелье (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 30.10.2018 Монпелье 0:3 Нант КЛ
- 27.10.2018 Тулуза 0:3 Монпелье Л1
- 21.10.2018 Монпелье 2:0 Бордо Л1
- 06.10.2018 Генгам 1:1 Монпелье Л1
- 30.09.2018 Монпелье 3:0 Ним Л1
- 26.09.2018 Кан 2:2 Монпелье Л1
- 22.09.2018 Монпелье 1:0 Ницца Л1
- 15.09.2018 Монпелье 1:1 Страсбург Л1
- 01.09.2018 Реймс 0:1 Монпелье Л1
- 25.08.2018 Монпелье 0:0 Сент-Этьен Л1
- 18.08.2018 Амьен 1:2 Монпелье Л1
- 11.08.2018 Монпелье 1:2 Дижон Л1
- 04.08.2018 Монпелье 2:0 Дженоа ТМК
- 29.07.2018 Бёрнли 0:0 Монпелье ТМК
- 25.07.2018 Монпелье 1:1 Вильярреал ТМК
- 20.07.2018 Родез 0:2 Монпелье ТМК
- 14.07.2018 Монпелье 0:4 Клермон Фут ТМК
- 19.05.2018 Ренн 1:1 Монпелье Л1
- 12.05.2018 Монпелье 1:1 Труа Л1
- 06.05.2018 Нант 0:2 Монпелье Л1
Марсель (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 28.10.2018 Марсель 0:2 ПСЖ Л1
- 25.10.2018 Марсель 1:3 Лацио ЛЕ
- 21.10.2018 Ницца 0:1 Марсель Л1
- 07.10.2018 Марсель 2:0 Кан Л1
- 04.10.2018 Аполлон 2:2 Марсель ЛЕ
- 30.09.2018 Лилль 3:0 Марсель Л1
- 26.09.2018 Марсель 3:2 Страсбург Л1
- 23.09.2018 Лион 4:2 Марсель Л1
- 20.09.2018 Марсель 1:2 Айнтрахт Фр ЛЕ
- 16.09.2018 Марсель 4:0 Генгам Л1
- 02.09.2018 Монако 2:3 Марсель Л1
- 26.08.2018 Марсель 2:2 Ренн Л1
- 19.08.2018 Ним 3:1 Марсель Л1
- 10.08.2018 Марсель 4:0 Тулуза Л1
- 04.08.2018 Борнмут 5:2 Марсель ТМК
- 28.07.2018 Спортинг Л 1:1 Марсель ТМК
- 25.07.2018 Марсель 2:3 Бетис ТМК
- 21.07.2018 Марсель 1:1 Вильярреал ТМК
- 18.07.2018 Нант 1:2 Марсель ТМК
- 13.07.2018 Марсель 0:1 Сент-Этьен ТМК
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 08.04.2018 Марсель 0:0 Монпелье Лига 1
- 03.12.2017 Монпелье 1:1 Марсель Лига 1
- 27.01.2017 Марсель 5:1 Монпелье Лига 1
- 04.11.2016 Монпелье 3:1 Марсель Лига 1
- 02.02.2016 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1
- 20.01.2016 Марсель 2:0 Монпелье Кубок Франции
- 06.12.2015 Марсель 2:2 Монпелье Лига 1
- 09.01.2015 Монпелье 2:1 Марсель Лига 1
- 17.08.2014 Марсель 0:2 Монпелье Лига 1
- 11.04.2014 Монпелье 2:3 Марсель Лига 1
- 29.11.2013 Марсель 2:0 Монпелье Лига 1
- 19.01.2013 Марсель 3:2 Монпелье Лига 1
- 26.08.2012 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1
- 11.04.2012 Марсель 1:3 Монпелье Лига 1
- 20.11.2011 Монпелье 1:0 Марсель Лига 1
- 15.07.2011 Марсель 0:1 Монпелье Товарищеские матчи. Сборные
- 23.04.2011 Марсель 1:0 Монпелье Кубок лиги
- 17.04.2011 Монпелье 1:2 Марсель Лига 1
- 27.11.2010 Марсель 4:0 Монпелье Лига 1
- 30.01.2010 Монпелье 2:0 Марсель Лига 1
Монпелье
Марсель
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|41 - 7
|36
|2.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|17 - 7
|23
|4.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 18
|20
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 17
|20
|7.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|9 - 14
|17
|8.
|Страсбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 16
|17
|9.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|8 - 10
|17
|10.
|Нант
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|Ренн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|13.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 19
|14
|14.
|Тулуза
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 20
|14
|15.
|Анже
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|16.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|17.
|Кан
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Амьен
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 21
|10
|19.
|Монако
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 18
|7
|20.
|Генгам
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 24
|7
Первый тайм
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Коцца Николя задерживает мяч рукой
14'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
13'
Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
13'
Марсель начинает контратаку
13'
Удар от ворот произведет Монпелье
12'
11'
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
9'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
9'
9'
8'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
7'
7'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье в офсайде
6'
5'
Судья сигнализирует, что Жермен Валер из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Ле Таллек Дамьен
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
4'
Удар от ворот произведет Монпелье
4'
3'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
3'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
2'
2'
1'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Марсель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Марсель
Монпелье
18.9% (33)
Ничья:
39.4% (69)
Марсель
41.7% (73)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.9% (61)
1:2 Марсель:
25.7% (45)
2:1 Монпелье:
10.9% (19)
0:1 Марсель:
9.7% (17)
1:0 Монпелье:
5.1% (9)
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