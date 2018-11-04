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Стадион:
Монпелье
0:0
Первый тайм: 15'
Марсель
0' 15'
Первый тайм
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
15'
Коцца Николя задерживает мяч рукой
14'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Монпелье контролирует мяч.
13'
Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
13'
Марсель начинает контратаку
13'
Удар от ворот произведет Монпелье
12'
Марсель контролирует мяч.
11'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Марсель контролирует мяч.
10'
Марсель контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
Сарр Буна из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
9'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
8'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
7'
Марсель контролирует мяч.
7'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
6'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье в офсайде
6'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Жермен Валер из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Ле Таллек Дамьен
5'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Монпелье
4'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
3'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
2'
Монпелье контролирует мяч.
2'
Марсель контролирует мяч.
1'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Марсель начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Марсель
Монпелье
18.9% (33)
Ничья:
39.4% (69)
Марсель
41.7% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.9% (61)
Марсель:
25.7% (45)
Монпелье:
10.9% (19)
Марсель:
9.7% (17)
Монпелье:
5.1% (9)
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