Стадион: де ла Мейно
21' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
Первый тайм
24'
Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой слева.
23'
Гарсия Мануэль II нанес удар издали, а Селс Матц отбил его обратно в игру!
23'
Тулуза начинает контратаку
22'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
22'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
22'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
21'
Сиссоко Ибраима получил желтую карточку от судьи
21'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Каюзак Янник пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
20'
Доссеви Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
20'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
19'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
18'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
16'
Кароль Лионель из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
15'
Коне Ламин из команды Страсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
15'
Томассон Адриен из команды Страсбург подал угловой справа.
15'
Рейне Батист предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
15'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
13'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Страсбург контролирует мяч.
13'
Отличные скиллы показывает Лейя-Исека Аарон, обводя своих соперников
13'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
12'
12'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
11'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
9'
Мотиба Лебо из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
8'
Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
Страсбург контролирует мяч.
7'
Тулуза контролирует мяч.
6'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
Хорошую попытку сделал Да Кошта Нуну. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
5'
4'
Кароль Лионель из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
2'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Тулуза начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Тулуза
Страсбург
71.3% (127)
Ничья:
16.9% (30)
Тулуза
11.8% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Страсбург:
35.4% (63)
1:0 Страсбург:
25.3% (45)
1:1 Ничья:
12.9% (23)
1:2 Тулуза:
8.4% (15)
2:0 Страсбург:
7.9% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация