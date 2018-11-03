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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Генк
1:0
Первый тайм: 24'
Брюгге
0'
1:0
10' Гол
Ндонгаля Дьемерси
24'
Первый тайм
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Ндонгаля Дьемерси бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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