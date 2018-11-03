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Стадион: Кристал-арена
1:0
10' ГолНдонгаля Дьемерси
|
10'
1:0
Состав команд
31
Меле
Йоаким
45
Айду
Джозеф
21
Уронен
Йере
28
Хейнен
Бриан
25
Берге
Сандер
22
Хорват
Этан
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
Генк 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Меле Йоаким Защитник
- 45 Айду Джозеф Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Нападающий
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- 18 Малиновский Руслан Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Вандервоордт Маартен Вратарь
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 15 Сек Ибраима Полузащитник
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- 8 Жегрова Эдон Нападающий
- 93 Гано Зиньо Нападающий
- 19 Пётровски Якуб Нападающий
- 20 Фиолич Иван Нападающий
- 11 Пейнтсил Джозеф Нападающий
- Главный тренер: Клеман Филипп
Брюгге 3-5-2
- Основной состав
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 5 Пулен Бенуа Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 77 Мата Клинтон Полузащитник
- 26 Ритс Матс Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 18 Накамба Марвелус Полузащитник
- 11 Дьятта Крепен Полузащитник
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 16 Шрейверс Сьебе Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Летица Карло Вратарь
- 15 Митрович Матей Защитник
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 19 Влитинк Тибо Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 6 Амрабат Софьян Полузащитник
- 21 Коолс Дион Полузащитник
- 10 Резаи Кавех Нападающий
- 80 Икома Луис Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 31.10.2018 Ройал Антверпен 2:4 Генк ПДА
- 28.10.2018 Стандард 1:1 Генк ПДА
- 25.10.2018 Бешикташ 2:4 Генк ЛЕ
- 20.10.2018 Генк 2:1 Эйпен ПДА
- 07.10.2018 Гент 1:5 Генк ПДА
- 04.10.2018 Сарпсборг-08 3:1 Генк ЛЕ
- 29.09.2018 Генк 4:0 Зульте-Варегем ПДА
- 26.09.2018 Генк 4:0 Ломмель К
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк ПДА
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 30.08.2018 Брондбю 2:4 Генк ЛЕ
- 26.08.2018 Генк 3:2 Васланд-Беверен ПДА
- 23.08.2018 Генк 5:2 Брондбю ЛЕ
- 19.08.2018 Генк 3:1 Шарлеруа ПДА
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
Брюгге (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 30.10.2018 Брюгге 4:0 Остенде ПДА
- 27.10.2018 Сент-Трюйден 2:2 Брюгге ПДА
- 24.10.2018 Брюгге 1:1 Монако ЛЧ
- 19.10.2018 Брюгге 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 07.10.2018 Стандард 3:1 Брюгге ПДА
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге ПДА
- 26.09.2018 Дейнзе 2:0 Брюгге К
- 23.09.2018 Гент 0:4 Брюгге ПДА
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Брюгге 2:1 Локерен ПДА
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 05.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
- 22.07.2018 Брюгге 2:1 Стандард С
- 18.07.2018 Мехелен 0:0 Брюгге ТМК
- 14.07.2018 Брюгге 3:1 Хапоэль Хайфа ТМК
Последние игры между собой
Генк: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брюгге: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 27.04.2018 Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А
- 02.04.2018 Брюгге 1:0 Генк Первый дивизион А
- 17.02.2018 Брюгге 2:2 Генк Первый дивизион А
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге Первый дивизион А
- 04.03.2017 Генк 2:1 Брюгге Лига Про
- 06.11.2016 Брюгге 1:1 Генк Лига Про
- 01.05.2016 Брюгге 3:1 Генк Лига Про
- 20.04.2016 Генк 4:2 Брюгге Лига Про
- 28.02.2016 Генк 3:2 Брюгге Лига Про
- 08.11.2015 Брюгге 1:0 Генк Лига Про
- 21.12.2014 Брюгге 4:1 Генк Лига Жюпиле
- 14.09.2014 Генк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 15.05.2014 Генк 3:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 16.04.2014 Брюгге 2:0 Генк Лига Жюпиле
- 09.02.2014 Генк 1:3 Брюгге Лига Жюпиле
- 27.10.2013 Брюгге 0:2 Генк Лига Жюпиле
- 19.05.2013 Брюгге 1:0 Генк Лига Жюпиле
- 21.04.2013 Генк 0:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 03.02.2013 Генк 4:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 07.10.2012 Брюгге 1:1 Генк Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|1:0
|14
|11
|3
|0
|39 - 14
|36
|2.
|Брюгге
|0:1
|14
|9
|3
|2
|35 - 14
|30
|3.
|Ройал Антверпен
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|4.
|Андерлехт
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|26 - 25
|20
|6.
|Стандард
|13
|5
|5
|3
|19 - 14
|20
|7.
|Сент-Трюйден
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Остенде
|14
|5
|3
|6
|16 - 26
|18
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|10.
|Эйпен
|13
|5
|1
|7
|18 - 25
|16
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|13.
|Васланд-Беверен
|13
|1
|8
|4
|15 - 18
|11
|14.
|Мускрон-Перювельз
|13
|2
|3
|8
|9 - 19
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|2
|3
|8
|20 - 33
|9
|16.
|Локерен
|13
|1
|4
|8
|10 - 23
|7
Первый тайм
10'
Г О О О О Л - Ндонгаля Дьемерси бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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