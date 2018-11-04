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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Локерен
2:0
Второй тайм: 59'
Эйпен
0'
1:0
10' Гол
Маречек Лукаш
2:0
11' Гол
Мирич Марко
59'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Эйпен делает замену. Оканси Эрик уходит с поля, а Пойе Давид выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Мирич Марко бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Маречек Лукаш бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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