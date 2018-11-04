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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Дакнам
1:0
10' ГолМаречек Лукаш
2:0
11' ГолМирич Марко
|
10'
1:0
11'
2:0
Состав команд
21
Мирич
Марко
44
Молина
Хави
24
Silas
Gnaka
70
Mamadou
Fall
28
Оканси
Эрик
Локерен 4-5-1
- Основной состав
- 12 Ortwin de Wolf Вратарь
- 25 Mickael Tirpan Защитник
- 32 Jakov Filipovic Защитник
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 17 Хуппертс Гуус Полузащитник
- 7 Killan Overmeire Полузащитник
- 20 Joher Khadim Rassoul Полузащитник
- 23 Маречек Лукаш Полузащитник
- 21 Мирич Марко Полузащитник
- 22 Де Риддер Стив Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 26 Arno Monsecour Защитник
- 16 Бен-Харуш Омри Полузащитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 10 Севальос Хосе Полузащитник
- 11 Bob Straetman Полузащитник
- 77 Сорока Антон Нападающий
- Главный тренер: Мас Петер
Эйпен 4-5-1
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 44 Молина Хави Защитник
- 25 Rocky Bushiri Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 70 Mamadou Fall Полузащитник
- 8 Амани Жан Полузащитник
- 15 Sulayman Marreh I Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 28 Оканси Эрик Полузащитник
- 20 Yuta Toyokawa Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 14 Alessio Castro-Montes Полузащитник
- 6 Мулумба Реми Полузащитник
- 77 Миличевич Даниел Нападающий
- 23 Эссанд Самюэль Нападающий
- 9 Пойе Давид Нападающий
- Главный тренер: Claude Makelele
Предыдущие игры
Локерен (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 01.11.2018 Андерлехт 1:1 Локерен ПДА
- 27.10.2018 Локерен 0:0 Остенде ПДА
- 20.10.2018 Ройал Антверпен 2:1 Локерен ПДА
- 06.10.2018 Локерен 1:3 Кортрейк ПДА
- 29.09.2018 Шарлеруа 2:1 Локерен ПДА
- 26.09.2018 Olympic Charleroi 2:5 Локерен К
- 22.09.2018 Локерен 0:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 14.09.2018 Брюгге 2:1 Локерен ПДА
- 06.09.2018 Локерен 1:0 Эксельсиор ТМК
- 01.09.2018 Локерен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 26.08.2018 Гент 2:1 Локерен ПДА
- 18.08.2018 Локерен 0:3 Стандард ПДА
- 11.08.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 04.08.2018 Серкль Брюгге 3:2 Локерен ПДА
- 31.07.2018 Сент-Никлаас 1:3 Локерен ТМК
- 29.07.2018 Локерен 0:4 Генк ПДА
- 22.07.2018 Локерен 0:1 Локомотив Загреб ТМК
- 18.07.2018 Ломмель 2:1 Локерен ТМК
- 14.07.2018 АЗ Алкмаар 2:0 Локерен ТМК
- 07.07.2018 Зульте-Варегем 0:1 Локерен ТМК
Эйпен (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 31.10.2018 Эйпен 2:0 Серкль Брюгге ПДА
- 28.10.2018 Эйпен 2:1 Андерлехт ПДА
- 20.10.2018 Генк 2:1 Эйпен ПДА
- 06.10.2018 Эйпен 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 28.09.2018 Кортрейк 1:3 Эйпен ПДА
- 25.09.2018 Эйпен 3:0 Тюбизе К
- 22.09.2018 Эйпен 1:2 Остенде ПДА
- 15.09.2018 Васланд-Беверен 0:0 Эйпен ПДА
- 06.09.2018 Эйпен 3:0 Фортуна Кёльн ТМК
- 01.09.2018 Эйпен 2:1 Стандард ПДА
- 25.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен ПДА
- 19.08.2018 Эйпен 2:3 Гент ПДА
- 11.08.2018 Зульте-Варегем 4:0 Эйпен ПДА
- 04.08.2018 Эйпен 1:4 Шарлеруа ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
- 21.07.2018 Эйпен 2:0 Тюбизе ТМК
- 15.07.2018 Эйпен 3:2 Олимпиакос ТМК
- 10.07.2018 Эйпен 1:1 Кёльн-2 ТМК
- 07.07.2018 Эйпен 1:0 Алемания ТМК
- 27.06.2018 Спримон-Комблен 1:2 Эйпен ТМК
Последние игры между собой
Локерен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Эйпен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
- 28.04.2018 Эйпен 0:2 Локерен Первый дивизион А
- 14.04.2018 Локерен 3:0 Эйпен Первый дивизион А
- 24.02.2018 Эйпен 3:2 Локерен Первый дивизион А
- 26.08.2017 Локерен 3:0 Эйпен Первый дивизион А
- 29.04.2017 Локерен 4:1 Эйпен Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 15.04.2017 Эйпен 3:3 Локерен Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 25.02.2017 Локерен 1:2 Эйпен Лига Про
- 29.10.2016 Эйпен 2:2 Локерен Лига Про
- 21.09.2011 Локерен 3:0 Эйпен Кубок
- 29.01.2011 Локерен 0:2 Эйпен Премьер-лига
- 25.09.2010 Эйпен 0:1 Локерен Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|14
|10
|4
|0
|39 - 15
|34
|2.
|Брюгге
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|3.
|Ройал Антверпен
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|4.
|Андерлехт
|14
|8
|3
|3
|27 - 16
|27
|5.
|Гент
|14
|7
|2
|5
|29 - 26
|23
|6.
|Стандард
|14
|5
|5
|4
|19 - 16
|20
|7.
|Остенде
|14
|5
|3
|6
|16 - 26
|18
|8.
|Сент-Трюйден
|0:1
|14
|4
|6
|4
|17 - 16
|18
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|10.
|Эйпен
|0:2
|14
|5
|1
|8
|18 - 27
|16
|11.
|Кортрейк
|14
|4
|4
|6
|20 - 24
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|4
|4
|6
|16 - 26
|16
|13.
|Зульте-Варегем
|1:0
|14
|3
|3
|8
|21 - 33
|12
|14.
|Васланд-Беверен
|14
|1
|8
|5
|16 - 20
|11
|15.
|Локерен
|2:0
|14
|2
|4
|8
|12 - 23
|10
|16.
|Мускрон-Перювельз
|14
|2
|3
|9
|10 - 21
|9
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Эйпен делает замену. Оканси Эрик уходит с поля, а Пойе Давид выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
11'
Г О О О О Л - Мирич Марко бьет в цель!
10'
Г О О О О Л - Маречек Лукаш бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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