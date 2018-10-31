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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Бордо

До начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 6 минут.
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:
Прогнозы на матч Лион - Бордо
Лион
82.1% (55)
Ничья:
13.4% (9)
Бордо
4.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
46.3% (31)
Лион:
14.9% (10)
Лион:
13.4% (9)
Ничья:
7.5% (5)
Бордо:
3% (2)
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