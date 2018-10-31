Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Бордо

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Стадион: Гроупама Арена
Предыдущие игры
Лион (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 27.10.2018 Анже 1:2 Лион Л1
- 23.10.2018 Хоффенхайм 3:3 Лион ЛЧ
- 19.10.2018 Лион 2:0 Ним Л1
- 07.10.2018 ПСЖ 5:0 Лион Л1
- 02.10.2018 Лион 2:2 Шахтёр Донецк ЛЧ
- 29.09.2018 Лион 1:1 Нант Л1
- 26.09.2018 Дижон 0:3 Лион Л1
- 23.09.2018 Лион 4:2 Марсель Л1
- 19.09.2018 Манчестер Сити 1:2 Лион ЛЧ
- 15.09.2018 Кан 2:2 Лион Л1
- 31.08.2018 Лион 0:1 Ницца Л1
- 24.08.2018 Лион 2:0 Страсбург Л1
- 17.08.2018 Реймс 1:0 Лион Л1
- 12.08.2018 Лион 2:0 Амьен Л1
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 01.08.2018 Бенфика 2:3 Лион КЧ
- 28.07.2018 Лион 2:1 Вольфсбург ТМК
- 25.07.2018 Хаддерсфилд Таун 3:1 Лион ТМК
- 21.07.2018 Лион 4:0 Фулхэм ТМК
Бордо (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 28.10.2018 Бордо 0:1 Ницца Л1
- 25.10.2018 Зенит 2:1 Бордо ЛЕ
- 21.10.2018 Монпелье 2:0 Бордо Л1
- 07.10.2018 Бордо 3:0 Нант Л1
- 04.10.2018 Бордо 1:2 Копенгаген ЛЕ
- 29.09.2018 Реймс 0:0 Бордо Л1
- 26.09.2018 Бордо 1:0 Лилль Л1
- 23.09.2018 Генгам 1:3 Бордо Л1
- 20.09.2018 Славия Прага 1:0 Бордо ЛЕ
- 16.09.2018 Бордо 3:3 Ним Л1
- 02.09.2018 Ренн 2:0 Бордо Л1
- 30.08.2018 Бордо 2:0 Гент ЛЕ
- 26.08.2018 Бордо 2:1 Монако Л1
- 23.08.2018 Гент 0:0 Бордо ЛЕ
- 19.08.2018 Тулуза 2:1 Бордо Л1
- 16.08.2018 Бордо 2:1 Мариуполь ЛЕ
- 12.08.2018 Бордо 0:2 Страсбург Л1
- 09.08.2018 Мариуполь 1:3 Бордо ЛЕ
- 02.08.2018 Бордо 2:1 Вентспилс ЛЕ
- 26.07.2018 Вентспилс 0:1 Бордо ЛЕ
Последние игры между собой
Лион: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бордо: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 28.01.2018 Бордо 3:1 Лион Лига 1
- 19.08.2017 Лион 3:3 Бордо Лига 1
- 03.03.2017 Бордо 1:1 Лион Лига 1
- 10.09.2016 Лион 1:3 Бордо Лига 1
- 03.02.2016 Лион 3:0 Бордо Лига 1
- 26.09.2015 Бордо 3:1 Лион Лига 1
- 16.05.2015 Лион 1:1 Бордо Лига 1
- 21.12.2014 Бордо 0:5 Лион Лига 1
- 10.03.2014 Бордо 1:2 Лион Лига 1
- 20.10.2013 Лион 1:1 Бордо Лига 1
- 17.02.2013 Бордо 0:4 Лион Лига 1
- 30.09.2012 Лион 0:2 Бордо Лига 1
- 19.02.2012 Бордо 1:0 Лион Лига 1
- 08.02.2012 Лион 3:1 Бордо Кубок
- 24.09.2011 Лион 3:1 Бордо Лига 1
- 06.02.2011 Лион 0:0 Бордо Лига 1
- 19.09.2010 Бордо 2:0 Лион Лига 1
- 17.04.2010 Бордо 2:2 Лион Лига 1
- 07.04.2010 Бордо 1:0 Лион Лига чемпионов
- 30.03.2010 Лион 3:1 Бордо Лига чемпионов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|39 - 6
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 8
|25
|3.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|17 - 7
|22
|4.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Марсель
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 14
|17
|7.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 15
|16
|8.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|9.
|Ницца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 14
|14
|10.
|Реймс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|7 - 10
|14
|11.
|Тулуза
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 19
|13
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|14.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|15.
|Дижон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|16.
|Кан
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|17.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|18.
|Амьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 20
|10
|19.
|Монако
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 17
|7
|20.
|Генгам
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - БордоДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 6 минут.
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Прогнозы на матч Лион - Бордо
Лион
82.1% (55)
Ничья:
13.4% (9)
Бордо
4.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лион:
46.3% (31)
2:0 Лион:
14.9% (10)
1:0 Лион:
13.4% (9)
1:1 Ничья:
7.5% (5)
0:1 Бордо:
3% (2)
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