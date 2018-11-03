Стадион: Альянц Ривьера
Первый тайм
24'
Ницца контролирует мяч.
23'
22'
Жалле Кристоф из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
22'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Жалле Кристоф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
22'
Ницца имеет хороший шанс забить.
21'
21'
Отеро Хуан из команды Амьен отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
20'
Данило Барбоза пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
19'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
19'
Годдос Саман пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
18'
Бодмер Матьё из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
16'
16'
16'
Годдос Саман из команды Амьен нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
16'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
15'
Амьен имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
14'
14'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
14'
Амьен имеет хороший шанс забить.
13'
13'
13'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
12'
Сиприен Вилан пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
11'
11'
Маолида Мизиан не смог попасть в створ ударом издали
11'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
10'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Маолида Мизиан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Маолида Мизиан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Ницца контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
9'
9'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
9'
Годдос Саман из команды Амьен отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
7'
7'
7'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
5'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Балотелли Марио
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
Данте Бонфим возвращается на поле.
4'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Матч возобновлен
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Данте Бонфим получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Данте Бонфим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Крафт Эмиль наказан за толчок Эрей Кристоф
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Амьен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Амьен
Ницца
95% (170)
Ничья:
3.4% (6)
Амьен
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ницца:
40.8% (73)
2:1 Ницца:
26.3% (47)
2:0 Ницца:
22.3% (40)
1:1 Ничья:
3.4% (6)
3:1 Ницца:
1.7% (3)
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