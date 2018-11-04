Стадион: Жоффруа Гишар
1:1
Первый тайм: 40'
0:1
24' ГолПавлович Матео
1:1
26' ГолДьони Луа
29' Желтая карточкаРен-Аделед Жефф
Первый тайм
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Капелле Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
38'
37'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
37'
Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Манко Венсан из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
36'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
34'
Дебюши Матьё наказан за толчок Тэт Флавьен
34'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
33'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
33'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
33'
Хорошую попытку сделал Баокен Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
32'
Дьони Луа бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
32'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
31'
31'
31'
М'Вила Янн не смог попасть в створ ударом издали
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
29'
Рен-Аделед Жефф получил желтую карточку от судьи
29'
Рен-Аделед Жефф наказан за толчок Кабелла Реми
28'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
26'
Перрен Лоик сделал результативную передачу.
26'
ГОООООЛ - Дьони Луа Сент-Этьенн забивает ударом головой
26'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
26'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
26'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
26'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
24'
Г О О О О Л - Павлович Матео забивает!
24'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой слева.
24'
Н'Дойе Шейк мяч отрикошетил от ворот
23'
Выглядело как неплохой момент. Н'Дойе Шейк из команды Анже закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
22'
Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
22'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
21'
Норден Арно нанес удар издали, а Бютель Людовик отбил его обратно в игру!
21'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
20'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
20'
Н'Дойе Шейк из команды Анже нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
19'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
18'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
18'
18'
Хазри Вахби навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
17'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
16'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн в офсайде
15'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
13'
13'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
13'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
12'
12'
Отличный пас сделал Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
11'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Норден Арно нанес удар, мяч был парирован, но Бютель Людовик не удержал его в руках.
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
10'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
9'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
8'
Хазри Вахби возвращается на поле.
8'
Матч возобновлен
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Хазри Вахби получил травму и медбригада забирает его с поля.
7'
Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
6'
6'
ШАНС! Дьони Луа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
4'
4'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
2'
Безумный фол. Кабелла Реми грубо играет против соперника. Пострадал Манко Венсан
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сент-Этьенн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:1 Анже
Сент-Этьен
87.8% (151)
Ничья:
9.9% (17)
Анже
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сент-Этьен:
42.4% (73)
2:1 Сент-Этьен:
26.7% (46)
2:0 Сент-Этьен:
14% (24)
1:1 Ничья:
8.1% (14)
3:0 Сент-Этьен:
1.7% (3)
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