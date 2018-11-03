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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Гент
2:1
Второй тайм: 85'
Кортрейк
0'
20' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
33' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
0:1
41' Гол
Jovan Stojanovic I
54' Желтая карточка
Азуни Ларри
1:1
55' Гол
Яремчук Роман
57' Желтая карточка
Яремчук Роман
64' Желтая карточка
Харисис Харилаос
2:1
71' Пенальти
Лимбомбе Сталлоне
85'
Второй тайм
77'
Кортрейк делает замену. Ван дер Брюгген Ханнес уходит с поля, а Эзекиль Имох выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Лимбомбе Сталлоне из команды Гент забивает с точки!
67'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Номбе Мбойо выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Харисис Харилаос получил желтую карточку от судьи
59'
Кортрейк делает замену. Шевалье Тедди уходит с поля, а Уали Идир выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Яремчук Роман получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Яремчук Роман бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Азуни Ларри получил желтую карточку от судьи
53'
Гент делает замену. Андрияшевич Франко уходит с поля, а Верстрате Биргер выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Jovan Stojanovic бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Ван дер Брюгген Ханнес получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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