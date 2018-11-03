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Стадион: Геламко
20' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
33' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
0:1
41' ГолJovan Stojanovic I
54' Желтая карточкаАзуни Ларри
1:1
55' ГолЯремчук Роман
57' Желтая карточкаЯремчук Роман
64' Желтая карточкаХарисис Харилаос
2:1
71' ПенальтиЛимбомбе Сталлоне
|
33'
41'
0:1
54'
55'
1:1
57'
64'
71'
2:1
Состав команд
21
Асаре
Нана
Гент 4-4-2
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 2 Суке Арно Защитник
- 4 Рустед Сигурд Защитник
- 5 Пластун Игорь Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 9 Лимбомбе Сталлоне Полузащитник
- 17 Яремчук Роман Полузащитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 7 Чакветадзе Георгий Полузащитник
- 23 Андрияшевич Франко Нападающий
- 44 Эсити Андерсон Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 76 Дерейк Тимоти Защитник
- 28 Бронн Дилан Защитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- 22 Aboubakary Koita Нападающий
- 16 Jonathan David
- Главный тренер: Торуп Йесс
Кортрейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 5 Азуни Ларри Защитник
- 15 Christophe Lepoint Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Полузащитник
- 21 Харисис Харилаос Полузащитник
- 10 Rubenilson Kanu II Полузащитник
- 11 Jovan Stojanovic I Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 13 Brendan Hines-Ike Защитник
- 29 Бацула Андрей Защитник
- 39 Эзекиль Имох Полузащитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 7 Номбе Мбойо Полузащитник
- 25 Alioune Camara
- Главный тренер: Глен де Боек
Предыдущие игры
Гент (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 30.10.2018 Мускрон-Перювельз 3:1 Гент ПДА
- 26.10.2018 Гент 2:1 Шарлеруа ПДА
- 21.10.2018 Остенде 0:4 Гент ПДА
- 07.10.2018 Гент 1:5 Генк ПДА
- 30.09.2018 Ройал Антверпен 2:2 Гент ПДА
- 26.09.2018 Виртон 2:4 Гент К
- 23.09.2018 Гент 0:4 Брюгге ПДА
- 16.09.2018 Гент 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 30.08.2018 Бордо 2:0 Гент ЛЕ
- 26.08.2018 Гент 2:1 Локерен ПДА
- 23.08.2018 Гент 0:0 Бордо ЛЕ
- 19.08.2018 Эйпен 2:3 Гент ПДА
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Гент 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 04.08.2018 Гент 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 27.07.2018 Стандард 3:2 Гент ПДА
- 23.07.2018 Гент 1:0 Страсбург ТМК
- 21.07.2018 АХ Лёвен 0:2 Гент ТМК
Кортрейк (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 31.10.2018 Кортрейк 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 27.10.2018 Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк ПДА
- 20.10.2018 Кортрейк 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 06.10.2018 Локерен 1:3 Кортрейк ПДА
- 28.09.2018 Кортрейк 1:3 Эйпен ПДА
- 25.09.2018 СВ Харелбеке 0:1 Кортрейк К
- 21.09.2018 Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк ПДА
- 16.09.2018 Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 25.08.2018 Шарлеруа 0:2 Кортрейк ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Кортрейк 1:2 Метц ТМК
- 12.07.2018 Рузеларе 1:1 Кортрейк ТМК
- 30.06.2018 KSK Geluwe 1:11 Кортрейк ТМК
- 26.06.2018 KFC Mandel United 0:2 Кортрейк ТМК
- 23.06.2018 KRC Bissegem 1:9 Кортрейк ТМК
- 18.05.2018 Васланд-Беверен 1:3 Кортрейк ПДА
Последние игры между собой
Гент: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Кортрейк: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент Кубок
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк Первый дивизион А
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент Первый дивизион А
- 27.11.2016 Гент 3:0 Кортрейк Лига Про
- 31.07.2016 Кортрейк 1:1 Гент Лига Про
- 20.12.2015 Гент 3:0 Кортрейк Лига Про
- 23.08.2015 Кортрейк 0:0 Гент Лига Про
- 03.05.2015 Кортрейк 0:1 Гент Лига Жюпиле
- 05.04.2015 Гент 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 26.12.2014 Кортрейк 2:3 Гент Лига Жюпиле
- 29.08.2014 Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле
- 18.01.2014 Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле
- 14.01.2014 Кортрейк 1:0 Гент Кубок Бельгии
- 18.12.2013 Гент 1:0 Кортрейк Кубок Бельгии
- 14.09.2013 Кортрейк 3:0 Гент Лига Жюпиле
- 27.04.2013 Гент 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 06.04.2013 Кортрейк 0:0 Гент Лига Жюпиле
- 09.02.2013 Кортрейк 1:0 Гент Лига Жюпиле
- 20.10.2012 Гент 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле
- 05.05.2012 Гент 2:3 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|14
|10
|4
|0
|39 - 15
|34
|2.
|Брюгге
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|3.
|Ройал Антверпен
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|4.
|Андерлехт
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Гент
|2:1
|14
|7
|2
|5
|28 - 26
|23
|6.
|Стандард
|13
|5
|5
|3
|19 - 14
|20
|7.
|Сент-Трюйден
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Остенде
|14
|5
|3
|6
|16 - 26
|18
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|10.
|Эйпен
|13
|5
|1
|7
|18 - 25
|16
|11.
|Кортрейк
|1:2
|14
|4
|4
|6
|20 - 23
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|4
|4
|6
|16 - 26
|16
|13.
|Васланд-Беверен
|13
|1
|8
|4
|15 - 18
|11
|14.
|Зульте-Варегем
|13
|2
|3
|8
|20 - 33
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|14
|2
|3
|9
|10 - 21
|9
|16.
|Локерен
|13
|1
|4
|8
|10 - 23
|7
Второй тайм
77'
Кортрейк делает замену. Ван дер Брюгген Ханнес уходит с поля, а Эзекиль Имох выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Лимбомбе Сталлоне из команды Гент забивает с точки!
67'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Номбе Мбойо выходит на его замену.
64'
Харисис Харилаос получил желтую карточку от судьи
59'
Кортрейк делает замену. Шевалье Тедди уходит с поля, а Уали Идир выходит на его замену.
57'
Яремчук Роман получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Яремчук Роман бьет в цель!
54'
Азуни Ларри получил желтую карточку от судьи
53'
Гент делает замену. Андрияшевич Франко уходит с поля, а Верстрате Биргер выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Jovan Stojanovic бьет в цель!
33'
Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
20'
Ван дер Брюгген Ханнес получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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