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Стадион: Ян Брейдель
0:0
Первый тайм: 25'
21' Красная карточкаГулан Никола
|
21'
Состав команд
24
Уэда
Наомиси
21
Лусамба
Арно
13
Азар
Килиан
33
Бутез
Жан
31
Годо
Бруно
24
Гулан
Никола
15
Бойя
Франк
Серкль Брюгге 4-3-3
- Основной состав
- 1 Нарди Поль Вратарь
- 19 Benjamin Lambot Защитник
- 24 Уэда Наомиси Защитник
- 4 Таравель Жереми Защитник
- 17 Yoann Etienne Защитник
- 10 Xavier Mercier Полузащитник
- 5 Isaac Kone Полузащитник
- 21 Лусамба Арно Полузащитник
- 13 Азар Килиан Нападающий
- 14 Кардона Ирвин Нападающий
- 11 Guevin Tormin Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Miguel Van Damme Вратарь
- 30 Омар Абуд Защитник
- 9 Бруно Джанни Нападающий
- 12 Dylan de Belder Нападающий
- 6 Гакпе Серж Нападающий
- 27 Бонджованни Адриен Нападающий
- 26 Kevin Appin
- Главный тренер: Лаурент Гуйот
Мускрон-Перювельз 4-3-3
- Основной состав
- 33 Бутез Жан Вратарь
- 27 Войвода Мергим Защитник
- 2 Дюссенн Ноэ Защитник
- 31 Годо Бруно Защитник
- 24 Гулан Никола Защитник
- 11 Dimitri Mohamed Полузащитник
- 15 Бойя Франк Полузащитник
- 30 Benjamin van Durmen Полузащитник
- 10 Selim Amallah Нападающий
- 23 Frantzdy Pierrot Нападающий
- 21 Manuel Benson Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Катранис Александрос Защитник
- 13 Галициос Георгиос Защитник
- 7 Олинга Фабрис Полузащитник
- 19 Андрес Сармиенто
- 9 Мбомбо Янис
- 28 Bilal Chibani
- 16 Clement Libertiaux
- Главный тренер: Шторк Бернд
Предыдущие игры
Серкль Брюгге (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 31.10.2018 Эйпен 2:0 Серкль Брюгге ПДА
- 27.10.2018 Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк ПДА
- 21.10.2018 Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге ПДА
- 05.10.2018 Серкль Брюгге 2:1 Шарлеруа ПДА
- 29.09.2018 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге ПДА
- 26.09.2018 Серкль Брюгге 1:2 Беерсхот-Вильрейк К
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк ПДА
- 15.09.2018 Остенде 1:1 Серкль Брюгге ПДА
- 07.09.2018 Серкль Брюгге 1:2 Валансьен ТМК
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 25.08.2018 Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге ПДА
- 18.08.2018 Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2018 Стандард 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 04.08.2018 Серкль Брюгге 3:2 Локерен ПДА
- 28.07.2018 Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 21.07.2018 Серкль Брюгге 1:2 Реймс ТМК
- 20.07.2018 Серкль Брюгге 2:2 Булонь ТМК
- 14.07.2018 Серкль Брюгге 2:3 Монако ТМК
- 07.07.2018 Серкль Брюгге 2:1 Васланд-Беверен ТМК
- 30.06.2018 Серкль Брюгге 0:2 Шарлеруа ТМК
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 30.10.2018 Мускрон-Перювельз 3:1 Гент ПДА
- 27.10.2018 Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.10.2018 Мускрон-Перювельз 0:0 Стандард ПДА
- 06.10.2018 Сент-Трюйден 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 29.09.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Васланд-Беверен ПДА
- 26.09.2018 Дессель 0:3 Мускрон-Перювельз К
- 22.09.2018 Локерен 0:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 16.09.2018 Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк ПДА
- 01.09.2018 Шарлеруа 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 25.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен ПДА
- 17.08.2018 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 11.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 05.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге ПДА
- 28.07.2018 Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 14.07.2018 Генк 5:2 Мускрон-Перювельз ТМК
- 18.05.2018 Мускрон-Перювельз 5:0 АХ Лёвен ПДА
- 11.05.2018 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 08.05.2018 Мускрон-Перювельз 1:0 Льерс ПДА
- 05.05.2018 Васланд-Беверен 3:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 28.04.2018 Мускрон-Перювельз 1:2 Зульте-Варегем ПДА
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
- 13.12.2014 Серкль Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 30.08.2014 Мускрон-Перювельз 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 23.05.2013 Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 05.05.2013 Мускрон-Перювельз 0:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 19.12.2009 Серкль Брюгге 5:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 22.08.2009 Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 21.03.2009 Серкль Брюгге 0:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 01.11.2008 Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 26.04.2008 Мускрон-Перювельз 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 09.12.2007 Серкль Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|14
|10
|4
|0
|39 - 15
|34
|2.
|Брюгге
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|3.
|Ройал Антверпен
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|4.
|Андерлехт
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|26 - 25
|20
|6.
|Стандард
|13
|5
|5
|3
|19 - 14
|20
|7.
|Сент-Трюйден
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Остенде
|14
|5
|3
|6
|16 - 26
|18
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|10.
|Эйпен
|13
|5
|1
|7
|18 - 25
|16
|11.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|0:0
|14
|3
|5
|6
|14 - 25
|14
|13.
|Васланд-Беверен
|13
|1
|8
|4
|15 - 18
|11
|14.
|Мускрон-Перювельз
|0:0
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|15.
|Зульте-Варегем
|13
|2
|3
|8
|20 - 33
|9
|16.
|Локерен
|13
|1
|4
|8
|10 - 23
|7
Первый тайм
21'
УДАЛЕНИЕ! - Гулан Никола увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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