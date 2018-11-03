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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 25'
Мускрон-Перювельз
0'
21' Красная карточка
Гулан Никола
25'
Первый тайм
21'
УДАЛЕНИЕ! - Гулан Никола увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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