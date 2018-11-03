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Стадион:
Дижон
0:1
Первый тайм: 25'
Ним
0'
0:1
5' Гол
Буанга Денис
25'
Первый тайм
26'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Ним
24'
Шанс! Бальмон Флорен из команды Дижон пробил головой, но мимо
24'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
23'
Бальмон Флорен нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
22'
Удар от ворот произведет Ним
21'
Мари Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Мауасса Фет из команды Ним поставил подножку. Пострадал Слити Наим
21'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
21'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
20'
Жано Бенжамин мяч отрикошетил от ворот
20'
Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Слити Наим из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
19'
Гийом Батист задерживает мяч рукой
18'
Симан Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Саванье Тежи из команды Ним отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
17'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
17'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
16'
Жано Бенжамин из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Ним
15'
ШАНС! Мари Жордан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
15'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тавареш Жулио и попал в каркас ворот!
15'
Жано Бенжамин из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
15'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
14'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Мауасса Фет из команды Ним поставил подножку. Пострадал Слити Наим
14'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Жано Бенжамин из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
12'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой слева.
12'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Тиуб Сада
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
Тавареш Жулио нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Удар от ворот произведет Ним
Угловой
9'
Альфонс Микаэль из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
8'
Удар от ворот произведет Дижон
8'
Тиуб Сада не смог попасть в створ ударом издали
8'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Валь Тео из команды Ним подал угловой справа.
7'
Тиуб Сада из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Валь Тео из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Буанга Денис забивает!
5'
Гийом Батист из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Рунарссон Рунар ошибается в защите.
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
Удар от ворот произведет Ним
4'
Альфонс Микаэль из команды Дижон делает неудачный навес.
4'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Слити Наим бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
Фол, нарушение
1'
Бриансон Антони из команды Ним опасно и грубо сыграл. Тавареш Жулио пострадал.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Дижон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дижон 0:1 Ним
Дижон
63.7% (114)
Ничья:
31.3% (56)
Ним
5% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Дижон:
35.2% (63)
Ничья:
27.4% (49)
Дижон:
20.1% (36)
Дижон:
4.5% (8)
Ним:
3.4% (6)
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