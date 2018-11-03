Стадион: Стад Гастон Жерар
0:1
5' ГолБуанга Денис
Первый тайм
26'
25'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
24'
Шанс! Бальмон Флорен из команды Дижон пробил головой, но мимо
24'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
23'
Бальмон Флорен нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
22'
21'
Мари Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Мауасса Фет из команды Ним поставил подножку. Пострадал Слити Наим
21'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
21'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
20'
Жано Бенжамин мяч отрикошетил от ворот
20'
20'
Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Слити Наим из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Гийом Батист задерживает мяч рукой
18'
Симан Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Саванье Тежи из команды Ним отправил кросс в штрафную...
18'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
17'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
17'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой справа.
16'
Жано Бенжамин из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
16'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
15'
ШАНС! Мари Жордан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
15'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тавареш Жулио и попал в каркас ворот!
15'
Жано Бенжамин из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
15'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
14'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Мауасса Фет из команды Ним поставил подножку. Пострадал Слити Наим
14'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
13'
13'
Жано Бенжамин из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой слева.
12'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Тиуб Сада
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
Тавареш Жулио нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Альфонс Микаэль из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
8'
Удар от ворот произведет Дижон
8'
Тиуб Сада не смог попасть в створ ударом издали
8'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Судья сигнализирует, что Валь Тео из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
5'
Г О О О О Л - Буанга Денис забивает!
5'
Гийом Батист из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Рунарссон Рунар ошибается в защите.
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
4'
Альфонс Микаэль из команды Дижон делает неудачный навес.
4'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Слити Наим бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
1'
Бриансон Антони из команды Ним опасно и грубо сыграл. Тавареш Жулио пострадал.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Дижон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дижон 0:1 Ним
Дижон
63.7% (114)
Ничья:
31.3% (56)
Ним
5% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Дижон:
35.2% (63)
1:1 Ничья:
27.4% (49)
2:1 Дижон:
20.1% (36)
2:0 Дижон:
4.5% (8)
0:1 Ним:
3.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация