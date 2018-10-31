Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Витесс

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Филипс
Предыдущие игры
ПСВ (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 30.10.2018 ПСВ 2:3 Валвейк К
- 27.10.2018 Гронинген 1:2 ПСВ Э
- 24.10.2018 ПСВ 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 20.10.2018 ПСВ 6:0 Эммен Э
- 06.10.2018 ПСВ 4:0 ВВВ-Венло Э
- 03.10.2018 ПСВ 1:2 Интер Милан ЛЧ
- 29.09.2018 НАК Бреда 0:2 ПСВ Э
- 26.09.2018 Эксельсиор Масслёйс 0:4 ПСВ К
- 23.09.2018 ПСВ 3:0 Аякс Э
- 18.09.2018 Барселона 4:0 ПСВ ЛЧ
- 15.09.2018 АДО Ден Хааг 0:7 ПСВ Э
- 01.09.2018 ПСВ 6:1 Виллем II Э
- 29.08.2018 ПСВ 3:0 БАТЭ ЛЧ
- 25.08.2018 ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Э
- 21.08.2018 БАТЭ 2:3 ПСВ ЛЧ
- 18.08.2018 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Э
- 11.08.2018 ПСВ 4:0 Утрехт Э
- 04.08.2018 ПСВ 0:0 Фейеноорд С
- 28.07.2018 ПСВ 2:1 Валенсия ТМК
- 24.07.2018 ПСВ 4:0 Олимпиакос ТМК
Витесс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 31.10.2018 Хераклес 0:2 Витесс К
- 28.10.2018 Витесс 2:1 Фортуна Ситтард Э
- 20.10.2018 Эксельсиор 2:0 Витесс Э
- 07.10.2018 Витесс 4:0 Хераклес Э
- 30.09.2018 Фейеноорд 2:1 Витесс Э
- 26.09.2018 РКАВ Волендам 1:2 Витесс К
- 22.09.2018 Витесс 1:1 АДО Ден Хааг Э
- 16.09.2018 ПЕК Зволле 0:2 Витесс Э
- 02.09.2018 Витесс 0:4 Аякс Э
- 26.08.2018 АЗ Алкмаар 0:0 Витесс Э
- 19.08.2018 Херенвен 1:1 Витесс Э
- 16.08.2018 Базель 1:0 Витесс ЛЕ
- 12.08.2018 Витесс 5:1 Гронинген Э
- 09.08.2018 Витесс 0:1 Базель ЛЕ
- 02.08.2018 Витесс 3:1 Вииторул Констанца ЛЕ
- 26.07.2018 Вииторул Констанца 2:2 Витесс ЛЕ
- 17.07.2018 Витесс 3:0 Локомотив Москва ТМК
- 13.07.2018 Витесс 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 09.07.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Витесс ТМК
- 06.07.2018 Витесс 1:2 Вольфсбергер ТМК
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Витесс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
- 23.12.2017 ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие
- 29.10.2017 Витесс 2:4 ПСВ Эредивизие
- 18.03.2017 ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие
- 29.10.2016 Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие
- 19.04.2016 ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие
- 05.12.2015 Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие
- 17.01.2015 Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие
- 31.08.2014 ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие
- 15.03.2014 Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие
- 07.12.2013 ПСВ 2:6 Витесс Эредивизие
- 09.02.2013 Витесс 2:2 ПСВ Эредивизие
- 25.11.2012 ПСВ 1:2 Витесс Эредивизие
- 27.01.2012 ПСВ 3:1 Витесс Эредивизие
- 23.10.2011 Витесс 1:1 ПСВ Эредивизие
- 01.05.2011 ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие
- 27.10.2010 Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие
- 31.01.2010 Витесс 0:0 ПСВ Эредивизие
- 31.10.2009 ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие
- 21.03.2009 ПСВ 2:0 Витесс Премьер-лига
- 14.12.2008 Витесс 1:1 ПСВ Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|38 - 4
|30
|2.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 4
|25
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|4.
|Хераклес
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 20
|20
|5.
|Витесс
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|7.
|Утрехт
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|8.
|Херенвен
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|23 - 24
|13
|9.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|20 - 18
|12
|10.
|Эксельсиор
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 19
|12
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Де Графсхап
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 19
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 21
|10
|16.
|Эммен
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 25
|9
|17.
|НАК Бреда
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 24
|5
|18.
|Гронинген
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
-
Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - ВитессДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 38 минут.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч ПСВ - Витесс
ПСВ
81.5% (44)
Ничья:
13% (7)
Витесс
5.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСВ:
37% (20)
3:1 ПСВ:
18.5% (10)
2:1 ПСВ:
11.1% (6)
1:1 Ничья:
7.4% (4)
1:0 ПСВ:
5.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация