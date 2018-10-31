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ПСВ
 
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Витесс
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Витесс

До начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 19 часов 38 минут.
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:
Прогнозы на матч ПСВ - Витесс
ПСВ
81.5% (44)
Ничья:
13% (7)
Витесс
5.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСВ:
37% (20)
ПСВ:
18.5% (10)
ПСВ:
11.1% (6)
Ничья:
7.4% (4)
ПСВ:
5.6% (3)
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