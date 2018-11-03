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Стадион:
АЗ Алкмаар
0:0
Второй тайм: 70'
Де Графсхап
0' 70'
Второй тайм
69'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
68'
Тактическая замена. Ньивпорт Ларс уходит с поля и его заменяет Абена Минти
68'
Тактическая замена. Стенгс Келвин уходит с поля и его заменяет Йонсен Бьорн
68'
Тил Гуус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
Отличные скиллы показывает Тил Гуус, обводя своих соперников
67'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
67'
Выглядело как неплохой момент. Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
67'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
67'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
67'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
66'
Гудмундссон Альберт задерживает мяч рукой
65'
Тактическая замена. Эль-Джебли Юссеф уходит с поля и его заменяет Ван Мигем Дарил
65'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
65'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
64'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Матч возобновлен
61'
Тактическая замена. Влаар Рон уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
60'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тютюарима Йорди
59'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
58'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
58'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
57'
ШАНС! Мидтше Фредрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Плохо сыграл Ньивпорт Ларс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Офсайд
56'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап в офсайде
55'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
55'
Юрьюс Хидде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
Травма, повреждение
55'
Олийве Франк возвращается на поле.
55'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Олийве Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
52'
Олийве Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Олийве Франк из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
51'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Серраренс Фабиан
49'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
49'
Влаар Рон мяч отрикошетил от ворот
48'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Угловой
48'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
47'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Ньивпорт Ларс грубо играет против соперника. Пострадал Свенссон Юнас
47'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Robert Klaasen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
46'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Хорошую попытку сделал Идрисси Уссама. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
44'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тил Гуус мяча так и не получил
43'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
42'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
40'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
40'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
39'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
38'
Опасность! Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
38'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
37'
ШАНС! Идрисси Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку с партнером по команде. Сёнтьенс Матс это был.
37'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
36'
Серраренс Фабиан возвращается на поле.
36'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Серраренс Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
36'
Серраренс Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
После дальнего удара, который нанес Тил Гуус мяч отбит вратарем
35'
Серраренс Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Ньивпорт Ларс наказан за толчок Свенссон Юнас
32'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
32'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку с партнером по команде. Тил Гуус это был.
31'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
31'
После дальнего удара, который нанес Сёнтьенс Матс мяч отбит вратарем
31'
Отличные скиллы показывает Сёнтьенс Матс, обводя своих соперников
30'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
29'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
29'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
28'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает неудачный навес.
27'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Серраренс Фабиан
26'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
25'
Оуведжан Томас не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
25'
Robert Klaasen наказан за толчок Тил Гуус
25'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
23'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Олийве Франк из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
21'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
20'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
20'
Стенгс Келвин не смог попасть в створ ударом издали
18'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Ньивпорт Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
17'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
16'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Robert Klaasen из команды Де Графсхап подал угловой справа.
15'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
15'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
14'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Овюсу Лерой
12'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
12'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
9'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
7'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Офсайд
5'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап в офсайде
5'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
5'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
4'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
4'
Свенссон Юнас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
3'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
3'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
1'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
1'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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