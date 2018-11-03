Стадион: АФАС
0:0
Второй тайм: 70'
Второй тайм
69'
68'
Тактическая замена. Ньивпорт Ларс уходит с поля и его заменяет Абена Минти
68'
Тактическая замена. Стенгс Келвин уходит с поля и его заменяет Йонсен Бьорн
68'
Тил Гуус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
Отличные скиллы показывает Тил Гуус, обводя своих соперников
67'
67'
Выглядело как неплохой момент. Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
67'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
67'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
67'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
66'
Гудмундссон Альберт задерживает мяч рукой
65'
Тактическая замена. Эль-Джебли Юссеф уходит с поля и его заменяет Ван Мигем Дарил
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
65'
64'
64'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
61'
Матч возобновлен
61'
Тактическая замена. Влаар Рон уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
60'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
60'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тютюарима Йорди
59'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
58'
58'
57'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
57'
ШАНС! Мидтше Фредрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Плохо сыграл Ньивпорт Ларс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
56'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап в офсайде
55'
55'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
55'
Юрьюс Хидде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
55'
Олийве Франк возвращается на поле.
55'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Олийве Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Олийве Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Судья сигнализирует, что Олийве Франк из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
51'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
50'
Судья сигнализирует, что Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Серраренс Фабиан
49'
49'
49'
Влаар Рон мяч отрикошетил от ворот
48'
48'
48'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
48'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
47'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
47'
Безумный фол. Ньивпорт Ларс грубо играет против соперника. Пострадал Свенссон Юнас
47'
47'
Robert Klaasen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Хорошую попытку сделал Идрисси Уссама. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
44'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тил Гуус мяча так и не получил
43'
43'
43'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
40'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
40'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
39'
39'
38'
Опасность! Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
38'
37'
ШАНС! Идрисси Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку с партнером по команде. Сёнтьенс Матс это был.
37'
36'
Серраренс Фабиан возвращается на поле.
36'
Матч возобновлен
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Серраренс Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Серраренс Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
После дальнего удара, который нанес Тил Гуус мяч отбит вратарем
35'
Серраренс Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Ньивпорт Ларс наказан за толчок Свенссон Юнас
32'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
32'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку с партнером по команде. Тил Гуус это был.
31'
31'
После дальнего удара, который нанес Сёнтьенс Матс мяч отбит вратарем
31'
Отличные скиллы показывает Сёнтьенс Матс, обводя своих соперников
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
29'
29'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
28'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает неудачный навес.
27'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
27'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Серраренс Фабиан
26'
25'
25'
Оуведжан Томас не смог попасть в створ ударом издали
25'
Robert Klaasen наказан за толчок Тил Гуус
25'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
23'
23'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Судья сигнализирует, что Олийве Франк из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
22'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
21'
21'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
20'
20'
Стенгс Келвин не смог попасть в створ ударом издали
18'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
18'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Ньивпорт Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
17'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Robert Klaasen из команды Де Графсхап подал угловой справа.
15'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
15'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
14'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
13'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Овюсу Лерой
12'
12'
12'
11'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
9'
9'
7'
7'
7'
6'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
5'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап в офсайде
5'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
5'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
4'
4'
4'
Свенссон Юнас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
3'
3'
2'
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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