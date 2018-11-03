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Альдосиви
0:3
Второй тайм: 52'
Банфилд
0'
0:1
14' Гол
Цвитанич Дарио
0:2
19' Гол
Датоло Хесус
0:3
40' Гол
Luciano Gomez
43' Желтая карточка
Lucas Villalba
45' Желтая карточка
Nahuel Yeri
52'
Второй тайм
46'
Альдосиви делает замену. Годой Фернандо уходит с поля, а Дардо Федерико Милоч выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Альдосиви делает замену. Ivan Colman уходит с поля, а Juan Daniel Galeano выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Науэль Ери получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Lucas Villalba получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Luciano Gomez бьет в цель!
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Датоло Хесус бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Цвитанич Дарио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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