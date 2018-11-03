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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
14' ГолЦвитанич Дарио
0:2
19' ГолДатоло Хесус
0:3
40' ГолLuciano Gomez
43' Желтая карточкаLucas Villalba
45' Желтая карточкаNahuel Yeri
|
14'
0:1
19'
0:2
40'
0:3
43'
45'
Состав команд
25
Nahuel
Yeri
28
Ivan
Colman
Альдосиви 4-3-3
- Основной состав
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 25 Nahuel Yeri Защитник
- 32 Emiliano Amor Защитник
- 16 Леонардо Санчес II Защитник
- 23 Lucas Villalba Защитник
- 29 Federico Gino Полузащитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 28 Ivan Colman Полузащитник
- 10 Matias Pisano Нападающий
- 9 Телечеа Фернандо Нападающий
- 11 Cristian Chavez I Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Walter Fabian Assmann Вратарь
- 26 Leandro Sapetti Защитник
- 5 Dardo Federico Miloc Полузащитник
- 8 Juan Daniel Galeano Полузащитник
- 22 Страккуалурси Денис Нападающий
- 18 Javier Iritier Нападающий
- 21 Emanuel Iniguez
Банфилд 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 4 Rodrigo Arciero Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 6 Ортис Данило Защитник
- 3 Claudio Bravo III Защитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 7 Калелло Адриан Полузащитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 34 Nicolas Silva Полузащитник
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 8 Бертоло Николас Полузащитник
- 11 Marcelo Torres
- 21 Julian Carranza
- 15 Nicolas Linares
- 30 Jorge Rodriguez I
Предыдущие игры
Альдосиви (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 27.10.2018 Ривер Плейт 1:0 Альдосиви С
- 20.10.2018 Годой Крус 2:0 Альдосиви С
- 06.10.2018 Альдосиви 2:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 02.10.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви С
- 25.09.2018 Альдосиви 2:0 Бельграно С
- 15.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Альдосиви С
- 02.09.2018 Альдосиви 0:2 Тигре С
- 26.08.2018 Ланус 0:1 Альдосиви С
- 19.08.2018 Альдосиви 2:1 Уракан С
- 11.08.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Альдосиви С
- 20.07.2018 Олимпо 1:1 Альдосиви К
- 05.05.2018 Альдосиви 3:1 Альмагро ПБН
- 30.04.2018 Альдосиви 2:0 Эстудиантес Сан-Луис ПБ
- 23.04.2018 Депортиво Риестра 1:0 Альдосиви ПБ
- 14.04.2018 Альдосиви 1:1 Лос-Андес ПБ
- 08.04.2018 Химнасия Хухуй 1:2 Альдосиви ПБ
- 03.04.2018 Альдосиви 1:0 Вилья Дальмине ПБ
- 25.03.2018 Сармиенто 1:0 Альдосиви ПБ
- 20.03.2018 Альдосиви 1:3 Кильмес ПБ
- 13.03.2018 Бока Унидос 0:1 Альдосиви ПБ
Банфилд (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 28.10.2018 Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 23.10.2018 Бельграно 1:1 Банфилд С
- 07.10.2018 Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо С
- 02.10.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Банфилд С
- 28.09.2018 Банфилд 0:2 Дефенса и Хустисия КС
- 23.09.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте С
- 18.09.2018 Уракан 3:0 Банфилд С
- 01.09.2018 Банфилд 1:0 Патронато де Парана С
- 26.08.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд С
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд КС
- 18.08.2018 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 12.08.2018 Росарио Сентраль 1:0 Банфилд С
- 02.08.2018 Банфилд 2:0 Бостон Ривер КС
- 26.07.2018 Бостон Ривер 1:0 Банфилд КС
- 19.07.2018 Банфилд 1:1 Хенераль Ламадрид К
- 12.05.2018 Патронато де Парана 0:0 Банфилд С
- 08.05.2018 Банфилд 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Банфилд 1:1 Годой Крус С
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд С
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Банфилд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
- 17.09.2016 Альдосиви 1:3 Банфилд Примера
- 06.12.2015 Банфилд 1:1 Альдосиви Примера
- 30.11.2015 Альдосиви 2:3 Банфилд Примера
- 10.05.2015 Альдосиви 0:3 Банфилд Примера
- 20.04.2014 Банфилд 3:0 Альдосиви Примера Б
- 20.10.2013 Альдосиви 0:3 Банфилд Примера Б
- 16.02.2013 Альдосиви 1:1 Банфилд Примера Б
- 20.08.2012 Банфилд 1:1 Альдосиви Примера Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|5
|4
|0
|18 - 9
|19
|3.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|3
|0
|11 - 5
|18
|5.
|Уракан
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|6.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|2
|3
|10 - 10
|17
|7.
|Ривер Плейт
|9
|4
|4
|1
|13 - 4
|16
|8.
|Годой Крус
|10
|5
|1
|4
|10 - 7
|16
|9.
|Банфилд
|3:0
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|11.
|Альдосиви
|0:3
|11
|5
|0
|6
|9 - 12
|15
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|13.
|Индепендьенте
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|14.
|Колон
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|17.
|Тальерес Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 9
|11
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|19.
|Тигре
|10
|2
|5
|3
|10 - 14
|11
|20.
|Бельграно
|11
|2
|5
|4
|6 - 10
|11
|21.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|24.
|Патронато де Парана
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|Ланус
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|1
|3
|5
|2 - 7
|6
Второй тайм
46'
Альдосиви делает замену. Годой Фернандо уходит с поля, а Дардо Федерико Милоч выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Альдосиви делает замену. Ivan Colman уходит с поля, а Juan Daniel Galeano выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Науэль Ери получил желтую карточку от судьи
43'
Lucas Villalba получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Luciano Gomez бьет в цель!
19'
Г О О О О Л - Датоло Хесус бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Цвитанич Дарио бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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