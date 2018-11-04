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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
Перерыв
0:1
17' ГолХильотти Эмануэль
Состав команд
16
Gaston
Veron
Аргентинос Хуниорс 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 23 Gaston Bojanich Защитник
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 14 Ignacio Mendez Полузащитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 27 Francisco Ilarregui Полузащитник
- 7 Facundo Barboza Полузащитник
- 16 Gaston Veron Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 26 Matias Romero Полузащитник
- 5 Francis Mac Allister Полузащитник
- 11 Damian Batallini Нападающий
- 9 Бенитес Оскар Нападающий
- 6 Nehuen Perez
- 1 Federico Lanzillota
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 16 Бустос Фабрисио Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 8 Меса Максимильяно Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Milton Alvarez Вратарь
- 3 Бурдиссо Гильермо Защитник
- 29 Francisco Pizzini Полузащитник
- 27 Ezequiel Cerutti Полузащитник
- 17 Braian Romero Нападающий
- 15 Gonzalo Asis
- 26 Mauro Molina
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 30.10.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.10.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Унион Санта-Фе С
- 30.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда С
- 23.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 09.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Темперлей К
- 01.09.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Ланус С
- 26.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус С
- 11.08.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 06.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия К
- 14.05.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 09.05.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Чивилькой К
- 05.05.2018 Аргентинос Хуниорс 1:2 Годой Крус С
- 28.04.2018 Ланус 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.04.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Олимпо С
- 14.04.2018 Уракан 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
Индепендьенте (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 29.10.2018 Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте С
- 21.10.2018 Индепендьенте 3:1 Уракан С
- 07.10.2018 Патронато де Парана 1:2 Индепендьенте С
- 03.10.2018 Ривер Плейт 3:1 Индепендьенте КЛ
- 29.09.2018 Индепендьенте 0:0 Тигре С
- 23.09.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте С
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 15.09.2018 Индепендьенте 3:0 Колон С
- 11.09.2018 Индепендьенте 1:1 Браун Адроге К
- 02.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Индепендьенте С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 08.08.2018 Серезо Осака 0:1 Индепендьенте КБС
- 21.07.2018 Индепендьенте 8:0 Сентраль Бальестер К
- 25.05.2018 Индепендьенте 2:0 Депортиво Лара КЛ
- 18.05.2018 Мильонариос 1:1 Индепендьенте КЛ
- 12.05.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте С
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 03.05.2018 Коринтианс 1:2 Индепендьенте КЛ
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 5
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 2
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига
- 19.04.2015 Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 28.04.2013 Индепендьенте 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 20.10.2012 Аргентинос Хуниорс 0:1 Индепендьенте Примера
- 04.03.2012 Индепендьенте 1:3 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 29.08.2011 Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А
- 20.02.2011 Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А
- 10.09.2010 Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Копа Судамерикана
- 27.08.2010 Индепендьенте 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана
- 17.08.2010 Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 09.05.2010 Аргентинос Хуниорс 4:3 Индепендьенте Примера А
- 09.12.2009 Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 26.04.2009 Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А
- 26.10.2008 Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 02.03.2008 Индепендьенте 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Атлетико Тукуман
|10
|5
|4
|1
|18 - 10
|19
|3.
|Годой Крус
|11
|6
|1
|4
|11 - 7
|19
|4.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|5.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|3
|0
|11 - 5
|18
|6.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|7.
|Уракан
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|8.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|2
|3
|10 - 10
|17
|9.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|10.
|Индепендьенте
|1:0
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|11.
|Банфилд
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|12.
|Альдосиви
|11
|5
|0
|6
|10 - 13
|15
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|15.
|Колон
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|17.
|Тальерес Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 9
|11
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|19.
|Бельграно
|11
|2
|5
|4
|6 - 10
|11
|20.
|Тигре
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|21.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|24.
|Патронато де Парана
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|Ланус
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|10
|1
|3
|6
|2 - 8
|6
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Индепендьенте делает замену. Martin Nicolas Benitez уходит с поля, а Ezequiel Cerutti выходит на его замену.
17'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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