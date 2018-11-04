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Аргентинос Хуниорс
0:1
Перерыв
Индепендьенте
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Индепендьенте делает замену. Martin Nicolas Benitez уходит с поля, а Ezequiel Cerutti выходит на его замену.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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