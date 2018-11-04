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Бока Хуниорс
3:1
Второй тайм: 79'
Тигре
0'
0:1
11' Гол
Гонсалес Федерико
16' Желтая карточка
Бенедетто Дарио
22' Желтая карточка
Jorge Ortiz IV
1:1
26' Гол
Тевес Карлос
29' Желтая карточка
Maxi Caire
51' Желтая карточка
Leonardo Balerdi
63' Желтая карточка
Гаго Фернандо
2:1
69' Гол
Кардона Эдвин
3:1
73' Гол
Тевес Карлос
79'
Второй тайм
78'
Тигре делает замену. Хорхе Ортиз уходит с поля, а Монтильо Вальтер выходит на его замену.
75'
Бока Хуниорс делает замену. Сарате Мауро уходит с поля, а Julian Chicco выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Тевес Карлос бьет в цель!
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Кардона Эдвин бьет в цель!
64'
Бока Хуниорс делает замену. Бенедетто Дарио уходит с поля, а Эспиноса Кристиан выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Гаго Фернандо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Leonardo Balerdi получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Тигре делает замену. Лукас Родригес уходит с поля, а Алексис Хорхе Ниц выходит на его замену.
Желтая карточка
29'
Макси Кайре получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Тевес Карлос бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Хорхе Ортиз получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Бенедетто Дарио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Гонсалес Федерико бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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