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3:1
Второй тайм: 79'
0:1
11' ГолГонсалес Федерико
16' Желтая карточкаБенедетто Дарио
22' Желтая карточкаJorge Ortiz IV
1:1
26' ГолТевес Карлос
29' Желтая карточкаMaxi Caire
51' Желтая карточкаLeonardo Balerdi
63' Желтая карточкаГаго Фернандо
2:1
69' ГолКардона Эдвин
3:1
73' ГолТевес Карлос
|
11'
0:1
16'
22'
26'
1:1
29'
51'
63'
69'
2:1
73'
3:1
Состав команд
19
Сарате
Мауро
32
Тевес
Карлос
Бока Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Росси Агустин Вратарь
- 4 Буффарини Хулио Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 26 Leonardo Balerdi Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 5 Гаго Фернандо Полузащитник
- 39 Альмендра Агустин Полузащитник
- 19 Сарате Мауро Полузащитник
- 32 Тевес Карлос Полузащитник
- 10 Кардона Эдвин Полузащитник
- 9 Бенедетто Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Перуцци Джино Защитник
- 30 Рейносо Эмануэль1 Полузащитник
- 40 Julian Chicco Полузащитник
- 11 Эспиноса Кристиан Нападающий
- 33 Gonzalo Lamardo
- 21 Agustin Heredia
- 25 Javier Bustillos
Тигре 4-4-1-1
- Основной состав
- 24 Баталья Аугусто Вратарь
- 32 Maxi Caire Защитник
- 6 Ignacio Canuto Защитник
- 3 Nestor Moiraghi Защитник
- 20 Lucas Rodriguez I Защитник
- 8 Гальмарини Мартин Полузащитник
- 21 Sebastian Prediger II Полузащитник
- 22 Jorge Ortiz IV Полузащитник
- 10 Матеас Перез Гарсия Полузащитник
- 11 Diego Morales Полузащитник
- 9 Гонсалес Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 4 Alexis Jorge Niz Защитник
- 14 Монтильо Вальтер Полузащитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 15 Кавальяро Хуан Полузащитник
- 7 Луна Карлос II Нападающий
- 19 Diego Vera II
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 01.11.2018 Палмейрас 2:2 Бока Хуниорс КЛ
- 27.10.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Бока Хуниорс С
- 25.10.2018 Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас КЛ
- 20.10.2018 Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль С
- 08.10.2018 Расинг Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс С
- 05.10.2018 Крузейро 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 01.10.2018 Бока Хуниорс 3:1 Колон С
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата К
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 08.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Тукуман К
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 31.08.2018 Либертад 2:4 Бока Хуниорс КЛ
- 27.08.2018 Уракан 0:0 Бока Хуниорс С
- 20.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бока Хуниорс С
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 09.08.2018 Бока Хуниорс 2:0 Либертад КЛ
- 02.08.2018 Бока Хуниорс 6:0 Альварадо К
Тигре (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 27.10.2018 Тигре 1:1 Ланус С
- 21.10.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре С
- 09.10.2018 Тигре 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 29.09.2018 Индепендьенте 0:0 Тигре С
- 23.09.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 15.09.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Тигре С
- 02.09.2018 Альдосиви 0:2 Тигре С
- 25.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.08.2018 Колон 2:2 Тигре С
- 11.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Лоренсо С
- 05.08.2018 Сентраль Кордоба 2:0 Тигре К
- 20.07.2018 Тигре 1:0 Гильермо Браун К
- 13.05.2018 Годой Крус 2:0 Тигре С
- 06.05.2018 Тигре 0:0 Ланус С
- 01.05.2018 Олимпо 1:5 Тигре С
- 22.04.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 15.04.2018 Унион Санта-Фе 3:3 Тигре С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте С
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Тигре: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 11.03.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тигре Суперлига
- 18.02.2017 Бока Хуниорс 2:0 Тигре Товарищеские матчи. Клубы
- 18.02.2017 Бока Хуниорс 1:1 Тигре Товарищеские матчи. Клубы
- 03.10.2016 Тигре 1:1 Бока Хуниорс Примера
- 11.04.2016 Тигре 2:0 Бока Хуниорс Примера
- 02.11.2015 Бока Хуниорс 1:0 Тигре Примера
- 10.11.2014 Бока Хуниорс 2:0 Тигре Примера
- 21.04.2014 Тигре 0:1 Бока Хуниорс Примера
- 10.11.2013 Бока Хуниорс 2:1 Тигре Примера
- 18.02.2013 Тигре 0:0 Бока Хуниорс Примера
- 13.08.2012 Бока Хуниорс 2:0 Тигре Примера
- 16.04.2012 Тигре 2:1 Бока Хуниорс Примера
- 03.10.2011 Бока Хуниорс 1:0 Тигре Примера А
- 17.04.2011 Бока Хуниорс 3:3 Тигре Примера А
- 11.10.2010 Тигре 1:2 Бока Хуниорс Примера А
- 15.03.2010 Тигре 3:0 Бока Хуниорс Примера А
- 19.10.2009 Бока Хуниорс 2:1 Тигре Примера А
- 22.03.2009 Тигре 0:0 Бока Хуниорс Примера А
- 24.12.2008 Бока Хуниорс 0:1 Тигре Примера А
- 21.09.2008 Бока Хуниорс 2:3 Тигре Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Атлетико Тукуман
|10
|5
|4
|1
|18 - 10
|19
|3.
|Годой Крус
|11
|6
|1
|4
|11 - 7
|19
|4.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|5.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|3
|0
|11 - 5
|18
|6.
|Бока Хуниорс
|3:1
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Уракан
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|8.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|2
|3
|10 - 10
|17
|9.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|10.
|Банфилд
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|11.
|Альдосиви
|11
|5
|0
|6
|10 - 13
|15
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|14.
|Индепендьенте
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|15.
|Колон
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|17.
|Тальерес Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 9
|11
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|19.
|Бельграно
|11
|2
|5
|4
|6 - 10
|11
|20.
|Тигре
|1:3
|11
|2
|5
|4
|11 - 17
|11
|21.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|24.
|Патронато де Парана
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|Ланус
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|1
|3
|5
|2 - 7
|6
Второй тайм
78'
Тигре делает замену. Хорхе Ортиз уходит с поля, а Монтильо Вальтер выходит на его замену.
75'
Бока Хуниорс делает замену. Сарате Мауро уходит с поля, а Julian Chicco выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Тевес Карлос бьет в цель!
69'
Г О О О О Л - Кардона Эдвин бьет в цель!
64'
Бока Хуниорс делает замену. Бенедетто Дарио уходит с поля, а Эспиноса Кристиан выходит на его замену.
63'
Гаго Фернандо получил желтую карточку от судьи
51'
Leonardo Balerdi получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Тигре делает замену. Лукас Родригес уходит с поля, а Алексис Хорхе Ниц выходит на его замену.
29'
Макси Кайре получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Тевес Карлос бьет в цель!
22'
Хорхе Ортиз получил желтую карточку от судьи
16'
Бенедетто Дарио получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Гонсалес Федерико бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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