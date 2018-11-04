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0:1
Второй тайм: 86'
0:1
21' ГолGonzalo Maroni
54' Желтая карточкаFacundo Medina
65' Желтая карточкаManuel Insurralde
70' Желтая карточкаКубас Адриан
|
21'
0:1
54'
70'
Состав команд
37
Моуче
Пабло
Сан-Лоренсо 4-4-2
- Основной состав
- 22 Nicolas Navarro II Вратарь
- 29 Саласар Виктор Защитник
- 32 Колоччини Фабрисио Защитник
- 6 Marcos Senesi Защитник
- 21 Elias Pereyra Защитник
- 16 Белуччи Фернандо Полузащитник
- 7 Муссис Франко Полузащитник
- 36 Manuel Insurralde Полузащитник
- 11 Bautista Merlini Полузащитник
- 37 Моуче Пабло Нападающий
- 15 Nicolas Reniero Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Девекки Хосе Вратарь
- 2 Гонсало Родригес Защитник
- 19 Ботта Рубен Полузащитник
- 17 Поблет Херонимо Полузащитник
- 5 Рохас Ариэль II Полузащитник
- 38 Adolfo Gaich
- 23 German Berterame
Тальерес Кордоба 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 22 Эррера Гидо Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 6 Комар Хуан Защитник
- 4 Араухо Мигель Защитник
- 30 Facundo Medina Защитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 8 Кубас Адриан Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 10 Gonzalo Maroni Полузащитник
- 18 Diego Valoyes Нападающий
- 7 Nahuel Lautaro Bustos Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 21 Joel Sonora Полузащитник
- 9 Junior Arias Нападающий
- 34 Brian Guzman
- 16 Fernando Juarez III
- 1 Mauricio Ariel Caranta
- 14 Nahuel Tenaglia
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 01.11.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Темперлей К
- 28.10.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо С
- 23.10.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 07.10.2018 Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо С
- 04.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Сан-Лоренсо К
- 26.09.2018 Насьональ Монтевидео 2:0 Сан-Лоренсо КС
- 22.09.2018 Сан-Лоренсо 3:2 Патронато де Парана С
- 17.09.2018 Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо С
- 08.09.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Колон К
- 02.09.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Ривер Плейт С
- 28.08.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Лоренсо С
- 23.08.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Насьональ Монтевидео КС
- 19.08.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Ланус С
- 16.08.2018 Депортес Темуко 1:0 Сан-Лоренсо КС
- 11.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Лоренсо С
- 27.07.2018 Сан-Лоренсо 1:2 Депортес Темуко КС
- 17.07.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Кордова К
- 15.05.2018 Ривер Плейт 2:0 Сан-Лоренсо С
- 09.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Лоренсо КС
- 05.05.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Бельграно С
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 28.10.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 20.10.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Тальерес Кордоба С
- 07.10.2018 Тальерес Кордоба 3:0 Бельграно С
- 30.09.2018 Патронато де Парана 2:1 Тальерес Кордоба С
- 22.09.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд С
- 16.09.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба С
- 07.09.2018 Росарио Сентраль 0:0 Тальерес Кордоба К
- 01.09.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Годой Крус С
- 25.08.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба С
- 18.08.2018 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 01.08.2018 Тальерес Кордоба 2:1 Мидленд К
- 12.05.2018 Олимпо 2:2 Тальерес Кордоба С
- 05.05.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Уракан С
- 01.05.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Атлетико Тукуман
|10
|5
|4
|1
|18 - 10
|19
|3.
|Годой Крус
|11
|6
|1
|4
|11 - 7
|19
|4.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|5.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|3
|0
|11 - 5
|18
|6.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|7.
|Уракан
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|8.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|2
|3
|10 - 10
|17
|9.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|10.
|Индепендьенте
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|11.
|Банфилд
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|12.
|Альдосиви
|11
|5
|0
|6
|10 - 13
|15
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|14.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|11
|4
|2
|5
|10 - 9
|14
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|16.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|17.
|Росарио Сентраль
|10
|3
|3
|4
|7 - 11
|12
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|19.
|Бельграно
|11
|2
|5
|4
|6 - 10
|11
|20.
|Тигре
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|21.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|24.
|Патронато де Парана
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|Ланус
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|1
|3
|6
|2 - 9
|6
Второй тайм
76'
Тальерес Кордоба делает замену. Gonzalo Maroni уходит с поля, а Junior Arias выходит на его замену.
73'
Сан-Лоренсо делает замену. Bautista Merlini уходит с поля, а German Berterame выходит на его замену.
70'
Кубас Адриан получил желтую карточку от судьи
68'
Тальерес Кордоба делает замену. Nahuel Lautaro Bustos уходит с поля, а Joel Sonora выходит на его замену.
65'
Manuel Insurralde получил желтую карточку от судьи
64'
Сан-Лоренсо делает замену. Моуче Пабло уходит с поля, а Ботта Рубен выходит на его замену.
54'
Facundo Medina получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Сан-Лоренсо делает замену. Муссис Франко уходит с поля, а Adolfo Gaich выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
Г О О О О Л - Gonzalo Maroni бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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