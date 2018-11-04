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Сан-Лоренсо
0:1
Второй тайм: 86'
Тальерес Кордоба
0'
0:1
21' Гол
Gonzalo Maroni
54' Желтая карточка
Facundo Medina
65' Желтая карточка
Manuel Insurralde
70' Желтая карточка
Кубас Адриан
86'
Второй тайм
76'
Тальерес Кордоба делает замену. Gonzalo Maroni уходит с поля, а Junior Arias выходит на его замену.
73'
Сан-Лоренсо делает замену. Bautista Merlini уходит с поля, а German Berterame выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Кубас Адриан получил желтую карточку от судьи
68'
Тальерес Кордоба делает замену. Nahuel Lautaro Bustos уходит с поля, а Joel Sonora выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Manuel Insurralde получил желтую карточку от судьи
64'
Сан-Лоренсо делает замену. Моуче Пабло уходит с поля, а Ботта Рубен выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Facundo Medina получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Сан-Лоренсо делает замену. Муссис Франко уходит с поля, а Adolfo Gaich выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Gonzalo Maroni бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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