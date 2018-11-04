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0:0
Первый тайм: 26'
Состав команд
Росарио Сентраль 4-4-2
- Основной состав
- 1 Jeremias Ledesma Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 26 Oscar Cabezas Защитник
- 6 Marcelo Ortiz Защитник
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 5 Leonardo Gil Полузащитник
- 10 Ортигоса Нестор Полузащитник
- 15 Washington Camacho Полузащитник
- 17 Эррера Херман Нападающий
- 34 Maximiliano Lovera Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Josue Ayala Вратарь
- 7 Joaquin Pereyra Защитник
- 3 Elias Gomez Защитник
- 19 Miguel Barbieri Защитник
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- 18 Andres Lioi
- 25 Pedro Ojeda
Колон 4-4-2
- Основной состав
- 1 Леонардо Буриан Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 6 Emanuel Olivera Защитник
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 31 Gonzalo Escobar Защитник
- 21 Leonardo Heredia Полузащитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 18 Сукулини Франко Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 12 Tomas Chancalay Нападающий
- 11 Javier Correa Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Годой Эрик Защитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 7 Буэно Гонсало Нападающий
- 4 Tomas Moschion
- 15 Mariano Gonzalez I
- 17 Ignacio Chicco
Предыдущие игры
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 01.11.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Росарио Сентраль К
- 28.10.2018 Патронато де Парана 2:1 Росарио Сентраль С
- 20.10.2018 Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль С
- 17.10.2018 Петролеро Якуиба 5:0 Росарио Сентраль НБ
- 14.10.2018 Росарио Сентраль 0:2 Ferrocarril Palmeiras НБ
- 10.10.2018 Атлетико Бермехо 2:1 Росарио Сентраль НБ
- 07.10.2018 Росарио Сентраль 0:4 Унион Санта-Фе С
- 06.10.2018 Росарио Сентраль 0:1 Independiente Petrolero НБ
- 04.10.2018 Росарио Сентраль 1:1 Альмагро К
- 27.09.2018 Juventud Unida 4:0 Росарио Сентраль НБ
- 23.09.2018 Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль С
- 22.09.2018 Aleman 3:0 Росарио Сентраль НБ
- 18.09.2018 Росарио Сентраль 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 12.09.2018 Росарио Сентраль 2:1 Атлетико Бермехо НБ
- 08.09.2018 Independiente Petrolero 6:0 Росарио Сентраль НБ
- 07.09.2018 Росарио Сентраль 0:0 Тальерес Кордоба К
- 02.09.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль С
- 26.08.2018 Росарио Сентраль 2:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 18.08.2018 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 12.08.2018 Росарио Сентраль 1:0 Банфилд С
Колон (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 27.10.2018 Уракан 3:2 Колон С
- 20.10.2018 Колон 1:0 Ривер Плейт С
- 09.10.2018 Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.10.2018 Колон 1:1 Хуниор КС
- 01.10.2018 Бока Хуниорс 3:1 Колон С
- 27.09.2018 Хуниор 1:0 Колон КС
- 22.09.2018 Колон 3:1 Годой Крус С
- 15.09.2018 Индепендьенте 3:0 Колон С
- 08.09.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Колон К
- 02.09.2018 Колон 0:0 Унион Санта-Фе С
- 25.08.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Колон С
- 19.08.2018 Колон 2:2 Тигре С
- 17.08.2018 Колон 0:1 Сан-Паулу КС
- 11.08.2018 Патронато де Парана 0:0 Колон С
- 03.08.2018 Сан-Паулу 0:1 Колон КС
- 22.07.2018 Колон 1:1 Депортиво Морон К
- 15.05.2018 Расинг Авельянеда 1:3 Колон С
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 08.05.2018 Колон 0:0 Ривер Плейт С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
Колон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
- 26.08.2017 Колон 1:1 Росарио Сентраль Суперлига
- 03.06.2017 Росарио Сентраль 0:0 Колон Примера
- 28.02.2016 Колон 0:3 Росарио Сентраль Примера
- 28.03.2015 Росарио Сентраль 1:1 Колон Примера
- 02.03.2014 Росарио Сентраль 0:1 Колон Примера
- 01.09.2013 Колон 2:1 Росарио Сентраль Примера
- 28.02.2010 Колон 1:1 Росарио Сентраль Примера А
- 26.09.2009 Росарио Сентраль 0:1 Колон Примера А
- 21.02.2009 Колон 2:0 Росарио Сентраль Примера А
- 23.08.2008 Росарио Сентраль 0:1 Колон Примера А
- 08.03.2008 Росарио Сентраль 0:0 Колон Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Атлетико Тукуман
|10
|5
|4
|1
|18 - 10
|19
|3.
|Годой Крус
|11
|6
|1
|4
|11 - 7
|19
|4.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|5.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|3
|0
|11 - 5
|18
|6.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|7.
|Уракан
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|8.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|2
|3
|10 - 10
|17
|9.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|10.
|Индепендьенте
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|11.
|Банфилд
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|12.
|Альдосиви
|11
|5
|0
|6
|10 - 13
|15
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|15.
|Колон
|0:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|16.
|Росарио Сентраль
|0:0
|10
|3
|3
|4
|6 - 10
|12
|17.
|Тальерес Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 9
|11
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|19.
|Бельграно
|11
|2
|5
|4
|6 - 10
|11
|20.
|Тигре
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|21.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|24.
|Патронато де Парана
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|Ланус
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|1
|3
|6
|2 - 9
|6
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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