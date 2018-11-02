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Бельграно
1:0
Первый тайм: 33'
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
27' Гол
Maximiliano Lugo
33'
Первый тайм
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Максимилиано Луго бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 3 СКА 2 Амур Хабаровск


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