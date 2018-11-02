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1:0
Первый тайм: 33'
1:0
27' ГолMaximiliano Lugo
|
27'
1:0
Состав команд
Бельграно 4-4-2
- Основной состав
- 23 Ригамонти Сесар Вратарь
- 29 Juan Leandro Quiroga Защитник
- 16 Maximiliano Lugo Защитник
- 2 Hernan Menose Защитник
- 6 Matias German Nani Защитник
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Полузащитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 22 Gabriel Alanis Полузащитник
- 17 Juan Brunetta Полузащитник
- 11 Adrian Balboa Нападающий
- 26 Leonardo Sequeira Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Sebastian Luna Защитник
- 3 Miguel Angel Martinez Защитник
- 30 Родригес Денис Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 5 Wilson Altamirano
- 28 Tomas Attis
- 1 Lucas Acosta II
Химнасия Ла-Плата 4-4-2
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 3 Gonzalo Piovi Защитник
- 6 Ezequiel Bonifacio Защитник
- 32 Matias Melluso Защитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 18 Гевгеосян Мауро Полузащитник
- 11 Horacio Tijanovich Полузащитник
- 30 Maximiliano Comba Нападающий
- 33 Matias Gomez Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Facundo Oreja Защитник
- 16 Айяла Виктор Полузащитник
- 17 Уртадо Хан Нападающий
- 29 Lucas Calderon
- 24 German Guiffrey
- 19 Juan Cataldi
- 15 Sebastian Emanuel Moyano
- Главный тренер: Hilario Bravi
Предыдущие игры
Бельграно (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 28.10.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Бельграно С
- 23.10.2018 Бельграно 1:1 Банфилд С
- 07.10.2018 Тальерес Кордоба 3:0 Бельграно С
- 30.09.2018 Бельграно 0:1 Уракан С
- 25.09.2018 Альдосиви 2:0 Бельграно С
- 15.09.2018 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Бельграно 2:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
- 12.08.2018 Бельграно 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.05.2018 Бельграно 0:1 Платенсе К
- 13.05.2018 Бельграно 2:3 Темперлей С
- 05.05.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Бельграно С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 21.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бельграно С
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 27.10.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Бока Хуниорс С
- 20.10.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 13.10.2018 Сентраль Кордоба 1:1 Химнасия Ла-Плата К
- 06.10.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Годой Крус С
- 30.09.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата К
- 23.09.2018 Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль С
- 16.09.2018 Патронато де Парана 0:2 Химнасия Ла-Плата С
- 04.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 25.08.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба С
- 18.08.2018 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 11.08.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 29.07.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Олимпо К
- 15.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.04.2018 Химнасия Ла-Плата 1:2 Атлетико Тукуман С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
Последние игры между собой
Бельграно: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Химнасия Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига
- 11.12.2016 Химнасия Ла-Плата 1:1 Бельграно Примера
- 11.04.2016 Бельграно 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 31.05.2015 Бельграно 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 26.08.2014 Бельграно 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 25.02.2014 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бельграно Примера
- 23.08.2013 Бельграно 1:2 Химнасия Ла-Плата Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|5
|4
|0
|18 - 9
|19
|3.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|3
|0
|11 - 5
|18
|4.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|5.
|Уракан
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|6.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|2
|3
|10 - 10
|17
|7.
|Ривер Плейт
|9
|4
|4
|1
|13 - 4
|16
|8.
|Годой Крус
|10
|5
|1
|4
|10 - 7
|16
|9.
|Альдосиви
|10
|5
|0
|5
|9 - 9
|15
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|11
|4
|3
|4
|8 - 8
|15
|12.
|Индепендьенте
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|13.
|Банфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|14.
|Колон
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|17.
|Тальерес Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 9
|11
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|19.
|Тигре
|10
|2
|5
|3
|10 - 14
|11
|20.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|21.
|Бельграно
|0:0
|11
|1
|6
|4
|4 - 10
|9
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|24.
|Патронато де Парана
|10
|2
|1
|7
|8 - 17
|7
|25.
|Ланус
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|1
|3
|5
|2 - 7
|6
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