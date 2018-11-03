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Эстудиантес Ла-Плата
0:0
Первый тайм: 25'
Ривер Плейт
0'
13' Желтая карточка
Santiago Sosa
25'
Первый тайм
20'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Julian Alvarez выходит на его замену.
Желтая карточка
13'
Santiago Sosa получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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