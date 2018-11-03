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0:0
Первый тайм: 25'
13' Желтая карточкаSantiago Sosa
Состав команд
14
Люкс
Херман
27
Пратто
Лукас
Эстудиантес Ла-Плата 4-4-1-1
- Основной состав
- 21 Андухар Марьяно Вратарь
- 14 Санчес Факундо Защитник
- 6 Jonathan Schunke Защитник
- 18 Fabian Noguera Защитник
- 3 Ivan Equiaga Защитник
- 5 Fernando Zuqui Полузащитник
- 22 Бранья Родриго Полузащитник
- 4 Ivan Gomez Полузащитник
- 9 Lucas Rodriguez III Полузащитник
- 10 Gaston Fernandez I Полузащитник
- 16 Павоне Мариано Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Daniel Sappa Вратарь
- 15 Gaston Campi Защитник
- 24 Nahuel Estevez Полузащитник
- 7 Lucas Albertengo Нападающий
- 17 Пабло Ариэль Лугуэрсио Нападающий
- 27 Franco Sivetti
- 23 Juan Cejas
- Главный тренер: Fabian Nardozza
Ривер Плейт 4-4-2
- Основной состав
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 4 Морейра Хорхе Защитник
- 6 Лолло Лусиано Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 18 Майада Камило Защитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 13 Santiago Sosa Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 30 Игнасио Скокко Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 15 Паласиос Эксекиэль Полузащитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 21 Cristian Ferreira
- 9 Julian Alvarez
- 12 Ezequiel Centurion
Предыдущие игры
Эстудиантес Ла-Плата (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 30.10.2018 Депортиво Риестра 0:2 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 28.10.2018 Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 27.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Уркиза ПБМ
- 25.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 21.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман С
- 20.10.2018 Фландрия 1:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 16.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Акассусо ПБМ
- 09.10.2018 Тигре 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 04.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Сан-Лоренсо К
- 03.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Депортиво Эспаньол ПБМ
- 29.09.2018 Атланта 4:3 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 23.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Тристан Суарес ПБМ
- 15.09.2018 Тальерес Ремедиос 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 15.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Альдосиви С
- 09.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Комуникасьонес ПБМ
- 06.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Лухан К
- 03.09.2018 Колегиалес 2:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 02.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Индепендьенте С
- 29.08.2018 Гремио 2:1 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 29.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Хусто Хосе де Уркиса ПБМ
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 01.11.2018 Индепендьенте дель Валле 4:0 Ривер Плейт СA
- 31.10.2018 Гремио 1:2 Ривер Плейт КЛ
- 28.10.2018 Ривер Плейт 2:3 Текнико Университарио СA
- 27.10.2018 Ривер Плейт 1:0 Альдосиви С
- 24.10.2018 Ривер Плейт 0:1 Гремио КЛ
- 21.10.2018 Ривер Плейт 3:4 Барселона Гуаякиль СA
- 20.10.2018 Колон 1:0 Ривер Плейт С
- 09.10.2018 Ривер Плейт 1:1 Депортиво Куэнка СA
- 07.10.2018 Ривер Плейт 3:1 Сармьенто Ресистенсия К
- 04.10.2018 Ривер Плейт 1:2 Индепендьенте дель Валле СA
- 03.10.2018 Ривер Плейт 3:1 Индепендьенте КЛ
- 30.09.2018 Аукас 1:0 Ривер Плейт СA
- 29.09.2018 Ланус 1:5 Ривер Плейт С
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 23.09.2018 Ривер Плейт 0:2 Аукас СA
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 16.09.2018 Депортиво Куэнка 0:0 Ривер Плейт СA
- 15.09.2018 Ривер Плейт 4:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 13.09.2018 Ривер Плейт 2:0 Платенсе К
- 03.09.2018 Барселона Гуаякиль 0:1 Ривер Плейт СA
Последние игры между собой
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 4
Ривер Плейт: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 6
- 05.11.2016 Ривер Плейт 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 24.08.2015 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт Примера
- 19.01.2015 Ривер Плейт 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Товарищеские матчи (Аргентина)
- 13.11.2014 Ривер Плейт 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 07.11.2014 Ривер Плейт 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Копа Судамерикана
- 30.10.2014 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ривер Плейт Копа Судамерикана
- 17.04.2014 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера
- 12.01.2014 Ривер Плейт 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Товарищеские матчи (Аргентина)
- 04.11.2013 Ривер Плейт 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 18.02.2013 Ривер Плейт 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 11.08.2012 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Примера
- 12.06.2011 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера А
- 08.12.2010 Ривер Плейт 0:4 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 25.04.2010 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт Примера А
- 29.11.2009 Ривер Плейт 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 05.07.2009 Ривер Плейт 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 14.12.2008 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Примера А
- 10.03.2008 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Ривер Плейт Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|2.
|Атлетико Тукуман
|10
|5
|4
|1
|18 - 10
|19
|3.
|Годой Крус
|11
|6
|1
|4
|11 - 7
|19
|4.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|5.
|Дефенса и Хустисия
|8
|5
|3
|0
|11 - 5
|18
|6.
|Уракан
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|7.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|2
|3
|10 - 10
|17
|8.
|Ривер Плейт
|0:0
|10
|4
|5
|1
|13 - 4
|17
|9.
|Банфилд
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|10.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|11.
|Альдосиви
|11
|5
|0
|6
|10 - 13
|15
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|13.
|Индепендьенте
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|15.
|Колон
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|16.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|17.
|Тальерес Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 9
|11
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|19.
|Тигре
|10
|2
|5
|3
|10 - 14
|11
|20.
|Бельграно
|11
|2
|5
|4
|6 - 10
|11
|21.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|24.
|Патронато де Парана
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|25.
|Ланус
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|1
|3
|5
|2 - 7
|6
Первый тайм
20'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Julian Alvarez выходит на его замену.
13'
Santiago Sosa получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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