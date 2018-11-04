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Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0:1
Первый тайм: 14'
Аделаида Юнайтед
0'
0:1
9' Гол
Гудвин Крейг
14'
Первый тайм
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Гудвин Крейг бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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