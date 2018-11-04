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Стадион: Сентрал Коаст
0:1
Первый тайм: 14'
0:1
9' ГолГудвин Крейг
|
9'
0:1
Состав команд
15
Kye
Rowles
20
Сиссе
Калифа
13
О'Нил
Эйден
10
Оар
Томас
19
Саймон
Мэтт
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 15 Kye Rowles Защитник
- 20 Сиссе Калифа Защитник
- 5 Antony Golec Защитник
- 3 Клисби Джек Защитник
- 8 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 13 О'Нил Эйден Полузащитник
- 6 Хиаряй Том Полузащитник
- 10 Оар Томас Полузащитник
- 44 Маккормак Росс Нападающий
- 19 Саймон Мэтт Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Хул Эндрю Полузащитник
- 11 Connor Pain Полузащитник
- 22 Меллинг Джейкоб
- 18 Matthew Millar
- 12 Adam Pearce
- Главный тренер: Paul Okon
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 2 Michael Marrone Защитник
- 23 Jordan Elsey Защитник
- 22 Michael Jakobsen II Защитник
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 8 Sanchez Cortes Isaias Полузащитник
- 26 Халлоран Бен Полузащитник
- 10 Ken Ilsoe Полузащитник
- 11 Гудвин Крейг Полузащитник
- 33 Apostolos Stamatelopoulos Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Taylor Regan Защитник
- 17 Nikola Mileusnic Нападающий
- 7 Ryan Kitto Нападающий
- 30 Isaac Richards
- 4 Ryan Strain
- Главный тренер: Guillermo Amor
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +1 =7 -12)
- 27.10.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.10.2018 Брисбен Роар 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 01.08.2018 Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 14.04.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:8 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 07.04.2018 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 30.10.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней КФ
- 26.10.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 19.10.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней ЭЛ
- 05.10.2018 Бентлей Гринз 0:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 26.09.2018 АПИА Лейхардт Тайгерз 0:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 29.08.2018 Лайонз 0:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 01.08.2018 Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 22.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 15.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.04.2018 Сидней 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.03.2018 Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Аделаида Юнайтед: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
- 01.08.2018 Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Кубок ФФА
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 25.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 05.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 06.11.2016 Аделаида Юнайтед 1:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 27.03.2016 Аделаида Юнайтед 4:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 14.02.2016 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 16.01.2016 Аделаида Юнайтед 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 12.03.2015 Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 07.02.2015 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 19.04.2014 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 14.02.2014 Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 14.12.2013 Аделаида Юнайтед 4:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 26.10.2013 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 24.03.2013 Аделаида Юнайтед 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 25.01.2013 Сентрал Кост Маринерз 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 01.12.2012 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 22.01.2012 Сентрал Кост Маринерз 3:2 Аделаида Юнайтед Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Перт Глори
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Аделаида Юнайтед
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Брисбен Роар
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Первый тайм
9'
Г О О О О Л - Гудвин Крейг бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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