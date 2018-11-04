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Стадион: Зрители: 19835
Херенвен
1:0
Второй тайм: 76'
Эммен
0'
23' Желтая карточка
Ринстра Бен
1:0
30' Гол
Зенели Арбер
63' Желтая карточка
Бюлтхейс Дэйв
76'
Второй тайм
76'
Удар от ворот произведет Херенвен
75'
Слагвеер Лусиано не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Влап Михел
74'
Удар от ворот произведет Херенвен
73'
Тактическая замена. Клок Герсом уходит с поля и его заменяет Гронсвельд Стеф
72'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Сикман Тим уходит с поля и его заменяет Слагвеер Лусиано
72'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
72'
Эммен имеет хороший шанс забить.
71'
Эммен контролирует мяч.
70'
Удар от ворот произведет Эммен
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Зенели Арбер, и мяч снова в игре
69'
Торсби Мортен из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
68'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
68'
Чакон Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
68'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
67'
Влап Михел мяч отрикошетил от ворот
67'
Нимейер Рёвен из команды Эммен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Бейл Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Сегодняшная посещаемость составляет 19835 болельщиков
64'
Херенвен контролирует мяч.
Желтая карточка
63'
Бюлтхейс Дэйв получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Нимейер Рёвен
63'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
62'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Херенвен
61'
Бейл Гленн из команды Эммен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Кобаяси Юки грубо играет против соперника. Пострадал Кавлан Канер
60'
После дальнего удара, который нанес Кобаяси Юки мяч отбит вратарем
60'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Удар от ворот произведет Эммен
59'
Ламмерс Сэм не смог попасть в створ ударом издали
58'
Эммен контролирует мяч.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Чакон Майкл из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ламмерс Сэм
57'
Нимейер Рёвен из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Эммен имеет хороший шанс забить.
Травма, повреждение
56'
Влап Михел возвращается на поле.
56'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Влап Михел получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Травма, повреждение
55'
Влап Михел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
54'
Баккер Ник из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Ламмерс Сэм пострадал.
53'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
После дальнего удара, который нанес Ринстра Бен мяч отбит вратарем
53'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
52'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
Баннинк Александер из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Удар от ворот произведет Эммен
51'
Как он промахнулся? Вауденберг Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает пас партнеру.
50'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Матч возобновлен
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Херенвен контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Ариас Яфар из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Торсби Мортен пострадал.
48'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Бейл Гленн имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
46'
Ариас Яфар из команды Эммен делает пас партнеру.
46'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Ариас Яфар из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Пири Кик
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Влап Михел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ариас Яфар
45'
Удар от ворот произведет Эммен
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Торсби Мортен не смог попасть в створ ударом издали
44'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
43'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Хорошую попытку сделал Нимейер Рёвен. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Бейл Гленн из команды Эммен делает пас партнеру.
42'
После дальнего удара, который нанес Чакон Майкл мяч отбит вратарем
41'
Эммен контролирует мяч.
40'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
40'
Клок Герсом из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Баннинк Александер из команды Эммен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
39'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Матч возобновлен
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
37'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Торсби Мортен из команды Херенвен играет слишком грубо. Баннинк Александер оказался на газоне.
36'
Удар от ворот произведет Эммен
36'
Шанс! Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен пробил головой, но мимо
Угловой
36'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
35'
Ламмерс Сэм нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
35'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Херенвен контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Эммен
33'
Удар от ворот произведет Эммен
33'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Клок Герсом из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
32'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Описание гола
30'
Г О О О О Л Зенели Арбер закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
29'
Сикман Тим из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Флоранюс Шерел пострадал.
Травма, повреждение
29'
Чакон Майкл возвращается на поле.
29'
Удар от ворот произведет Херенвен
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Чакон Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Чакон Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
ШАНС! Баннинк Александер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Вратарь парирует удар, который нанес Бейл Гленн, и мяч снова в игре
27'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Клок Герсом из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Вауденберг Лукас из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
26'
Эммен контролирует мяч.
25'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
24'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
23'
Ринстра Бен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Ринстра Бен наказан за толчок Баннинк Александер
23'
Эммен начинает контратаку
23'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Сикман Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
22'
Клок Герсом ошибается в защите.
22'
Чакон Майкл из команды Эммен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Кавлан Канер из команды Эммен делает пас партнеру.
21'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
21'
Влап Михел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Чакон Майкл из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ринстра Бен
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
20'
Удар от ворот произведет Эммен
19'
Шанс! Ламмерс Сэм из команды Херенвен пробил головой, но мимо
19'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
19'
Эммен контролирует мяч.
17'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Клок Герсом из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
17'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Бейл Гленн из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Эммен имеет хороший шанс забить.
16'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Кавлан Канер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Баннинк Александер имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
15'
ШАНС! Баннинк Александер вышел один-на-один с голкипером...
15'
Чакон Майкл из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Удар от ворот произведет Херенвен
15'
Бейл Гленн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Хан Уорнер ошибается в защите.
14'
Нимейер Рёвен из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
13'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой слева.
12'
Ариас Яфар из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Эммен
11'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
11'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
11'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
10'
Матч возобновлен
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
10'
Сикман Тим из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Бюлтхейс Дэйв пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
Матч возобновлен
8'
Матч остановлен
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
Офсайд
8'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ариас Яфар
7'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
6'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
6'
Сикман Тим делает длинную передачу вперед
5'
Эммен имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
4'
Удар от ворот произведет Херенвен
3'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Ринстра Бен из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Удар от ворот произведет Эммен
2'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен делает неудачный навес.
1'
Херенвен контролирует мяч.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Херенвен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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