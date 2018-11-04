Стадион: Абе Ленстра Зрители: 19835
23' Желтая карточкаРинстра Бен
1:0
30' ГолЗенели Арбер
63' Желтая карточкаБюлтхейс Дэйв
Второй тайм
76'
75'
Слагвеер Лусиано не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
74'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Влап Михел
74'
73'
Тактическая замена. Клок Герсом уходит с поля и его заменяет Гронсвельд Стеф
72'
72'
Тактическая замена. Сикман Тим уходит с поля и его заменяет Слагвеер Лусиано
72'
72'
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
69'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Зенели Арбер, и мяч снова в игре
69'
Торсби Мортен из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
68'
Чакон Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
67'
Влап Михел мяч отрикошетил от ворот
67'
Нимейер Рёвен из команды Эммен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Бейл Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
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64'
63'
Бюлтхейс Дэйв получил желтую карточку от судьи
63'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Нимейер Рёвен
63'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
62'
62'
62'
61'
61'
Бейл Гленн из команды Эммен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
60'
Безумный фол. Кобаяси Юки грубо играет против соперника. Пострадал Кавлан Канер
60'
После дальнего удара, который нанес Кобаяси Юки мяч отбит вратарем
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
59'
59'
Ламмерс Сэм не смог попасть в створ ударом издали
58'
57'
Судья сигнализирует, что Чакон Майкл из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ламмерс Сэм
57'
Нимейер Рёвен из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
56'
Влап Михел возвращается на поле.
56'
56'
Матч возобновлен
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Влап Михел получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Влап Михел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Баккер Ник из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Ламмерс Сэм пострадал.
53'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
После дальнего удара, который нанес Ринстра Бен мяч отбит вратарем
53'
53'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
52'
52'
52'
Баннинк Александер из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
51'
Как он промахнулся? Вауденберг Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает пас партнеру.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
50'
Матч возобновлен
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
48'
Ариас Яфар из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Торсби Мортен пострадал.
48'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Бейл Гленн имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
46'
Ариас Яфар из команды Эммен делает пас партнеру.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
Судья сигнализирует, что Ариас Яфар из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Пири Кик
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Влап Михел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ариас Яфар
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Торсби Мортен не смог попасть в створ ударом издали
44'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
43'
43'
Хорошую попытку сделал Нимейер Рёвен. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Бейл Гленн из команды Эммен делает пас партнеру.
42'
После дальнего удара, который нанес Чакон Майкл мяч отбит вратарем
41'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Баннинк Александер из команды Эммен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
39'
38'
Матч возобновлен
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
37'
36'
Торсби Мортен из команды Херенвен играет слишком грубо. Баннинк Александер оказался на газоне.
36'
36'
Шанс! Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен пробил головой, но мимо
36'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
35'
Ламмерс Сэм нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
34'
33'
33'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
32'
Судья сигнализирует, что Клок Герсом из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
32'
31'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Г О О О О Л Зенели Арбер закручивает штрафной в сетку! Великолепно
29'
Сикман Тим из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Флоранюс Шерел пострадал.
29'
Чакон Майкл возвращается на поле.
29'
29'
Матч возобновлен
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Чакон Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Чакон Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
ШАНС! Баннинк Александер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Вратарь парирует удар, который нанес Бейл Гленн, и мяч снова в игре
27'
27'
26'
Судья сигнализирует, что Вауденберг Лукас из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
26'
25'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
24'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Ринстра Бен получил желтую карточку от судьи
23'
Ринстра Бен наказан за толчок Баннинк Александер
23'
Эммен начинает контратаку
23'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
23'
Сикман Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
22'
Клок Герсом ошибается в защите.
22'
Чакон Майкл из команды Эммен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Кавлан Канер из команды Эммен делает пас партнеру.
21'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
21'
Влап Михел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Чакон Майкл из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ринстра Бен
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
20'
19'
Шанс! Ламмерс Сэм из команды Херенвен пробил головой, но мимо
19'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
19'
17'
17'
17'
16'
Бейл Гленн из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Кавлан Канер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Баннинк Александер имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
15'
ШАНС! Баннинк Александер вышел один-на-один с голкипером...
15'
Чакон Майкл из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
15'
Бейл Гленн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Хан Уорнер ошибается в защите.
14'
Нимейер Рёвен из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
13'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой слева.
12'
Ариас Яфар из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
11'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
11'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
11'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
10'
Матч возобновлен
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Сикман Тим из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Бюлтхейс Дэйв пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
Матч возобновлен
8'
Матч остановлен
8'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
8'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
7'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ариас Яфар
7'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
6'
6'
Сикман Тим делает длинную передачу вперед
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
4'
3'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Ринстра Бен из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен делает неудачный навес.
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Херенвен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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