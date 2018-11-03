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Тамбов
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Балтика

До начала игры, которая состоится 04.11.2018, осталось 1 день 1 час 7 минут.
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Прогнозы на матч Тамбов - Балтика
Тамбов
83.6% (92)
Ничья:
11.8% (13)
Балтика
4.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Тамбов:
31.8% (35)
Тамбов:
22.7% (25)
Тамбов:
20.9% (23)
Ничья:
9.1% (10)
Тамбов:
4.5% (5)
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