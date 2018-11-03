Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Балтика

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Тамбов (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 28.10.2018 Ротор 1:2 Тамбов ФПД
- 24.10.2018 Тамбов 3:0 Химки ФПД
- 20.10.2018 Факел 0:0 Тамбов ФПД
- 13.10.2018 Тамбов 2:0 Спартак-2 ФПД
- 06.10.2018 Шинник 3:0 Тамбов ФПД
- 01.10.2018 Тамбов 3:1 Авангард Курск ФПД
- 27.09.2018 Тамбов 1:2 Крылья Советов К
- 23.09.2018 Сочи 0:0 Тамбов ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Луч 0:1 Тамбов ФПД
- 08.09.2018 Тамбов 2:2 Чертаново ФПД
- 01.09.2018 Тамбов 3:1 Сибирь ФПД
- 26.08.2018 Тюмень 1:3 Тамбов ФПД
- 22.08.2018 Калуга 4:4 Тамбов К
- 18.08.2018 Тамбов 2:2 Мордовия ФПД
- 12.08.2018 СКА-Хабаровск 1:2 Тамбов ФПД
- 08.08.2018 Тамбов 1:2 Краснодар-2 ФПД
- 04.08.2018 Армавир 1:3 Тамбов ФПД
- 29.07.2018 Тамбов 0:0 Нижний Новгород ФПД
- 22.07.2018 Балтика 1:2 Тамбов ФПД
Балтика (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 28.10.2018 Балтика 1:0 Мордовия ФПД
- 24.10.2018 СКА-Хабаровск 1:1 Балтика ФПД
- 20.10.2018 Балтика 1:4 Краснодар-2 ФПД
- 13.10.2018 Армавир 2:2 Балтика ФПД
- 06.10.2018 Балтика 1:2 Нижний Новгород ФПД
- 30.09.2018 Сибирь 2:1 Балтика ФПД
- 26.09.2018 Балтика 2:3 Локомотив Москва К
- 23.09.2018 Зенит-2 0:1 Балтика ФПД
- 19.09.2018 Балтика 1:1 Ротор ФПД
- 15.09.2018 Химки 3:3 Балтика ФПД
- 08.09.2018 Балтика 0:2 Факел ФПД
- 01.09.2018 Спартак-2 2:1 Балтика ФПД
- 26.08.2018 Балтика 1:0 Шинник ФПД
- 22.08.2018 Знамя Труда 0:1 Балтика К
- 18.08.2018 Авангард Курск 0:2 Балтика ФПД
- 12.08.2018 Балтика 2:2 Сочи ФПД
- 08.08.2018 Томь 1:1 Балтика ФПД
- 04.08.2018 Луч 0:0 Балтика ФПД
- 29.07.2018 Чертаново 3:1 Балтика ФПД
- 22.07.2018 Балтика 1:2 Тамбов ФПД
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Балтика: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|34 - 17
|41
|2.
|Томь
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|27 - 12
|39
|3.
|Авангард Курск
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|23 - 18
|33
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 18
|32
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|19 - 13
|32
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 24
|31
|7.
|Сочи
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|33 - 23
|28
|8.
|Мордовия
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 22
|26
|9.
|Чертаново
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 32
|26
|10.
|Шинник
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 18
|25
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|10
|4
|22 - 21
|25
|12.
|Химки
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 32
|24
|13.
|Ротор
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|17 - 19
|24
|14.
|Луч
|Заявка
|19
|4
|10
|5
|14 - 13
|22
|15.
|Факел
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 23
|20
|16.
|Тюмень
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|16 - 23
|19
|17.
|Балтика
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|22 - 31
|19
|18.
|Армавир
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 32
|18
|19.
|Сибирь
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 27
|15
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|12 - 28
|8
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - БалтикаДо начала игры, которая состоится 04.11.2018, осталось 1 день 1 час 7 минут.
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Прогнозы на матч Тамбов - Балтика
Тамбов
83.6% (92)
Ничья:
11.8% (13)
Балтика
4.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тамбов:
31.8% (35)
2:0 Тамбов:
22.7% (25)
2:1 Тамбов:
20.9% (23)
1:1 Ничья:
9.1% (10)
3:1 Тамбов:
4.5% (5)
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