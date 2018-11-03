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Томь
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Химки

До начала игры, которая состоится 04.11.2018, осталось 21 час 37 минут.
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Прогнозы на матч Томь - Химки
Томь
88.4% (107)
Ничья:
8.3% (10)
Химки
3.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Томь:
41.3% (50)
Томь:
35.5% (43)
Томь:
9.9% (12)
Ничья:
6.6% (8)
Химки:
1.7% (2)
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