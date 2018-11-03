Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Химки

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Томь (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 28.10.2018 Спартак-2 1:1 Томь ФПД
- 24.10.2018 Томь 2:0 Шинник ФПД
- 20.10.2018 Авангард Курск 0:0 Томь ФПД
- 13.10.2018 Томь 1:0 Сочи ФПД
- 06.10.2018 Томь 1:1 Сибирь ФПД
- 30.09.2018 Луч 2:2 Томь ФПД
- 23.09.2018 Томь 3:1 Чертаново ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Томь 1:0 Тюмень ФПД
- 08.09.2018 Мордовия 0:1 Томь ФПД
- 01.09.2018 Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.08.2018 Краснодар-2 1:1 Томь ФПД
- 22.08.2018 Динамо Барнаул 0:0 Томь К
- 18.08.2018 Томь 3:0 Армавир ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 08.08.2018 Томь 1:1 Балтика ФПД
- 04.08.2018 Томь 1:0 Зенит-2 ФПД
- 29.07.2018 Томь 2:0 Ротор ФПД
- 22.07.2018 Химки 0:1 Томь ФПД
- 17.07.2018 Томь 2:0 Факел ФПД
Химки (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 28.10.2018 Химки 3:2 Чертаново ФПД
- 24.10.2018 Тамбов 3:0 Химки ФПД
- 20.10.2018 Химки 2:1 Тюмень ФПД
- 13.10.2018 Мордовия 1:1 Химки ФПД
- 06.10.2018 Химки 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 01.10.2018 Краснодар-2 4:2 Химки ФПД
- 26.09.2018 Химки 0:1 Рубин К
- 23.09.2018 Химки 2:3 Армавир ФПД
- 19.09.2018 Нижний Новгород 1:1 Химки ФПД
- 15.09.2018 Химки 3:3 Балтика ФПД
- 08.09.2018 Зенит-2 2:2 Химки ФПД
- 31.08.2018 Химки 1:1 Ротор ФПД
- 26.08.2018 Сибирь 1:2 Химки ФПД
- 22.08.2018 Текстильщик 2:3 Химки К
- 18.08.2018 Факел 2:0 Химки ФПД
- 12.08.2018 Химки 1:3 Спартак-2 ФПД
- 08.08.2018 Шинник 0:1 Химки ФПД
- 04.08.2018 Химки 3:1 Авангард Курск ФПД
- 29.07.2018 Сочи 3:2 Химки ФПД
- 22.07.2018 Химки 0:1 Томь ФПД
Последние игры между собой
Томь: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
- 22.07.2018 Химки 0:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 18.11.2017 Химки 3:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 05.08.2017 Томь 2:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион
- 06.11.2012 Томь 3:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион
- 30.07.2012 Химки 1:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 07.11.2009 Химки 1:3 Томь Премьер-лига
- 19.07.2009 Томь 4:0 Химки Премьер-лига
- 07.11.2008 Химки 1:1 Томь Премьер-лига
- 19.07.2008 Томь 3:1 Химки Премьер-лига
- 03.11.2007 Томь 3:1 Химки Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|34 - 17
|41
|2.
|Томь
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|27 - 12
|39
|3.
|Авангард Курск
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|23 - 18
|33
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|25 - 18
|32
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|19 - 13
|32
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 24
|31
|7.
|Сочи
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|33 - 23
|28
|8.
|Мордовия
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 22
|26
|9.
|Чертаново
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 32
|26
|10.
|Шинник
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|18 - 18
|25
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|10
|4
|22 - 21
|25
|12.
|Химки
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 32
|24
|13.
|Ротор
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|17 - 19
|24
|14.
|Луч
|Заявка
|19
|4
|10
|5
|14 - 13
|22
|15.
|Факел
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 23
|20
|16.
|Тюмень
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|16 - 23
|19
|17.
|Балтика
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|22 - 31
|19
|18.
|Армавир
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 32
|18
|19.
|Сибирь
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 27
|15
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|12 - 28
|8
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Текстовая онлайн трансляция матча Томь - ХимкиДо начала игры, которая состоится 04.11.2018, осталось 21 час 37 минут.
Новости матча
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Перспективы "Томи" в ФНЛ — 09:40
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Прогнозы на матч Томь - Химки
Томь
88.4% (107)
Ничья:
8.3% (10)
Химки
3.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Томь:
41.3% (50)
2:1 Томь:
35.5% (43)
2:0 Томь:
9.9% (12)
1:1 Ничья:
6.6% (8)
1:2 Химки:
1.7% (2)
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