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  4. Норвегия
  5. Первый дивизион
Стадион:
Олесунн
4:0
Второй тайм: 90+'
Левангер
0'
20' Желтая карточка
Andreas Peterson
28' Желтая карточка
Oddbjoern Lie
1:0
45' Гол
Фридьонссон Хольмберт
2:0
49' Гол
Фридьонссон Хольмберт
3:0
71' Гол
Pape Habib Gueye
4:0
74' Гол
Pape Habib Gueye
76' Желтая карточка
Simen Raaen Sandmael
90'+2
Второй тайм
86'
Олесунн делает замену. Фет Сондре уходит с поля, а Markus Seehusen Karlsbakk выходит на его замену.
83'
Левангер делает замену. Ermal Hajdari уходит с поля, а Adrian Olsen Teigen выходит на его замену.
78'
Олесунн делает замену. Трандарсон Арон-Элис уходит с поля, а Jens Hauge выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Simen Raaen Sandmael получил желтую карточку от судьи
75'
Левангер делает замену. Роберт Стене уходит с поля, а Kasper Nissen выходит на его замену.
75'
Олесунн делает замену. Фридьонссон Хольмберт уходит с поля, а Агдестейн Торбьерн выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Pape Habib Gueye бьет в цель!
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Pape Habib Gueye бьет в цель!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Фридьонссон Хольмберт бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Фридьонссон Хольмберт бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Оддбьорн Лие получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Андреас Петерсон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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