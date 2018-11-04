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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Колор Лайн
20' Желтая карточкаAndreas Peterson
28' Желтая карточкаOddbjoern Lie
1:0
45' ГолФридьонссон Хольмберт
2:0
49' ГолФридьонссон Хольмберт
3:0
71' ГолPape Habib Gueye
4:0
74' ГолPape Habib Gueye
76' Желтая карточкаSimen Raaen Sandmael
|
20'
28'
45'
1:0
49'
2:0
71'
3:0
74'
4:0
Состав команд
17
Фет
Сондре
Олесунн 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 3 Гретарссон Даниэль Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 16 Joergen Hatlehol Полузащитник
- 30 Ткалчич Никола Полузащитник
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- 14 Pape Habib Gueye Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 15 Staale Steen Saethre Защитник
- 19 Мид Джернейд Защитник
- 23 Агдестейн Торбьерн Нападающий
- 21 Jens Hauge Нападающий
- 41 Markus Seehusen Karlsbakk
- 4 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Bohinen
Левангер 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фай-Лунн Юлиан Вратарь
- 22 Horenus Taddese Защитник
- 4 Andreas Wrele Защитник
- 15 Haavard Kleven Lorentsen Защитник
- 2 Юнг Виктор Защитник
- 7 Andreas Peterson Полузащитник
- 16 Simen Raaen Sandmael Полузащитник
- 23 Adria Mateo Lopez Полузащитник
- 10 Jo Sondre Aas Полузащитник
- 9 Ermal Hajdari Полузащитник
- 13 Robert Stene Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Kasper Nissen Нападающий
- 32 Sander Sundnes
- 20 Adrian Olsen Teigen
- 12 Jonathan Strand Byttingsvik
- Главный тренер: Roger Naustan
Предыдущие игры
Олесунн (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 28.10.2018 Согндаль 2:0 Олесунн ПД
- 23.10.2018 Олесунн 1:3 Викинг ПД
- 07.10.2018 Хам-Кам 1:3 Олесунн ПД
- 30.09.2018 Олесунн 1:1 Ерв ПД
- 25.09.2018 Мьёндален 2:0 Олесунн ПД
- 16.09.2018 Олесунн 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.09.2018 Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн ПД
- 29.08.2018 Ерв 0:3 Олесунн ПД
- 26.08.2018 Олесунн 0:1 Нест-Сотра ПД
- 19.08.2018 Тромсдален 2:2 Олесунн ПД
- 12.08.2018 Флурё 1:4 Олесунн ПД
- 05.08.2018 Олесунн 1:0 Осане ПД
- 29.07.2018 Нутодден 1:1 Олесунн ПД
- 22.07.2018 Олесунн 4:0 Саннес УЛФ ПД
- 24.06.2018 Олесунн 3:0 Нутодден ПД
- 17.06.2018 Саннес УЛФ 1:2 Олесунн ПД
- 10.06.2018 Олесунн 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 03.06.2018 Нест-Сотра 1:0 Олесунн ПД
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
Левангер (последние 20 матчей: +1 =4 -15)
- 28.10.2018 Левангер 0:3 Нутодден ПД
- 21.10.2018 Левангер 0:1 Флурё ПД
- 07.10.2018 Ерв 0:0 Левангер ПД
- 30.09.2018 Левангер 1:4 Стрёммен ПД
- 23.09.2018 Хам-Кам 2:2 Левангер ПД
- 16.09.2018 Левангер 0:1 Нест-Сотра ПД
- 02.09.2018 Викинг 3:0 Левангер ПД
- 26.08.2018 Левангер 1:1 Конгсвингер ПД
- 19.08.2018 Улленсакер-Киса 3:2 Левангер ПД
- 12.08.2018 Левангер 1:2 Тромсдален ПД
- 05.08.2018 Согндаль 5:1 Левангер ПД
- 29.07.2018 Левангер 1:2 Осане ПД
- 22.07.2018 Мьёндален 4:0 Левангер ПД
- 01.07.2018 Левангер 2:3 Улленсакер-Киса ПД
- 24.06.2018 Осане 3:3 Левангер ПД
- 17.06.2018 Левангер 0:4 Мьёндален ПД
- 10.06.2018 Конгсвингер 2:1 Левангер ПД
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Флурё 0:2 Левангер ПД
- 21.05.2018 Левангер 2:3 Ерв ПД
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Левангер: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 08.04.2018 Левангер 1:2 Олесунн Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Викинг
|4:2
|29
|19
|1
|9
|65 - 43
|58
|2.
|Мьёндален
|2:4
|29
|16
|9
|4
|47 - 24
|57
|3.
|Олесунн
|4:0
|29
|17
|5
|7
|57 - 31
|56
|4.
|Согндаль
|3:0
|29
|15
|6
|8
|47 - 30
|51
|5.
|Конгсвингер
|2:1
|29
|13
|5
|11
|58 - 45
|44
|6.
|Улленсакер-Киса
|4:1
|29
|11
|10
|8
|58 - 46
|43
|7.
|Тромсдален
|0:3
|29
|11
|7
|11
|42 - 47
|40
|8.
|Хам-Кам
|3:1
|29
|11
|6
|12
|43 - 43
|39
|9.
|Нест-Сотра
|1:2
|29
|11
|6
|12
|41 - 41
|39
|10.
|Саннес УЛФ
|1:3
|29
|10
|9
|10
|39 - 44
|39
|11.
|Стрёммен
|5:0
|29
|12
|2
|15
|49 - 52
|38
|12.
|Ерв
|1:4
|29
|8
|11
|10
|31 - 40
|35
|13.
|Нутодден
|2:1
|29
|9
|6
|14
|35 - 40
|33
|14.
|Осане
|0:5
|29
|9
|6
|14
|38 - 56
|33
|15.
|Флурё
|1:2
|29
|8
|3
|18
|27 - 57
|27
|16.
|Левангер
|0:4
|29
|3
|6
|20
|29 - 67
|15
Второй тайм
86'
Олесунн делает замену. Фет Сондре уходит с поля, а Markus Seehusen Karlsbakk выходит на его замену.
83'
Левангер делает замену. Ermal Hajdari уходит с поля, а Adrian Olsen Teigen выходит на его замену.
78'
Олесунн делает замену. Трандарсон Арон-Элис уходит с поля, а Jens Hauge выходит на его замену.
76'
Simen Raaen Sandmael получил желтую карточку от судьи
75'
Левангер делает замену. Роберт Стене уходит с поля, а Kasper Nissen выходит на его замену.
75'
Олесунн делает замену. Фридьонссон Хольмберт уходит с поля, а Агдестейн Торбьерн выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Pape Habib Gueye бьет в цель!
71'
Г О О О О Л - Pape Habib Gueye бьет в цель!
49'
Г О О О О Л - Фридьонссон Хольмберт бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Фридьонссон Хольмберт бьет в цель!
28'
Оддбьорн Лие получил желтую карточку от судьи
20'
Андреас Петерсон получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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