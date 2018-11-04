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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Туил Арена
0:3
Второй тайм: 90+'
0:1
23' ГолEirik Schulze
0:2
39' ГолХеуген Сигурд
0:3
82' ГолХеуген Сигурд
|
23'
0:1
39'
0:2
82'
0:3
Состав команд
Тромсдален 4-4-2
- Основной состав
- 30 Marius Berntzen Вратарь
- 66 Andreas Loevland Защитник
- 3 Anders Jenssen Защитник
- 15 Kristoffer Hey Защитник
- 11 Haavard Lysvoll Защитник
- 7 Haakon Kjaeve Полузащитник
- 4 Йонсен Ларс-Гуннар Полузащитник
- 19 Карлсен Андерс Полузащитник
- 21 Mathias Dahl Abelsen Полузащитник
- 10 Люсволл Вегард Нападающий
- 20 Мохаммед Ахамед Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Adrian Mikkelsen Вратарь
- 5 Tobias Nygaard Vibe Защитник
- 71 Lars Henrik Andreassen Полузащитник
- 8 Tor Martin Mienna Нападающий
- 27 August Mikkelsen
- 9 Henrik Johnsgaard
- 22 Mehdi Dioury
- Главный тренер: Gaute Helstrup
Согндаль 4-4-2
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 5 Баранов Никита Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 29 Tomas Totland Защитник
- 10 Мандич Станиша Полузащитник
- 31 Ulrik Fredriksen Полузащитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- Запасные игроки
- Eivind Helgesen
- 33 Adrian Nicolai Anhanger Solberg
- 28 Akor Adamas
- 26 Jonas Fredriksen
- 17 Dide Fofana
- 21 Kristian Rutlin
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Тромсдален (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 28.10.2018 Нест-Сотра 2:0 Тромсдален ПД
- 21.10.2018 Тромсдален 0:2 Хам-Кам ПД
- 07.10.2018 Викинг 2:4 Тромсдален ПД
- 30.09.2018 Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса ПД
- 23.09.2018 Конгсвингер 1:1 Тромсдален ПД
- 16.09.2018 Тромсдален 0:2 Мьёндален ПД
- 02.09.2018 Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ ПД
- 26.08.2018 Осане 3:1 Тромсдален ПД
- 19.08.2018 Тромсдален 2:2 Олесунн ПД
- 12.08.2018 Левангер 1:2 Тромсдален ПД
- 05.08.2018 Тромсдален 4:2 Нутодден ПД
- 29.07.2018 Флурё 1:0 Тромсдален ПД
- 22.07.2018 Тромсдален 3:2 Стрёммен ПД
- 01.07.2018 Хам-Кам 0:0 Тромсдален ПД
- 24.06.2018 Тромсдален 1:0 Флурё ПД
- 17.06.2018 Стрёммен 1:3 Тромсдален ПД
- 10.06.2018 Тромсдален 1:0 Осане ПД
- 06.06.2018 Тромсдален 1:0 Ерв ПД
- 03.06.2018 Улленсакер-Киса 4:2 Тромсдален ПД
- 27.05.2018 Тромсдален 3:1 Нест-Сотра ПД
Согндаль (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 28.10.2018 Согндаль 2:0 Олесунн ПД
- 21.10.2018 Осане 1:2 Согндаль ПД
- 07.10.2018 Саннес УЛФ 1:0 Согндаль ПД
- 30.09.2018 Согндаль 1:0 Нест-Сотра ПД
- 23.09.2018 Викинг 2:0 Согндаль ПД
- 16.09.2018 Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса ПД
- 02.09.2018 Конгсвингер 1:3 Согндаль ПД
- 28.08.2018 Согндаль 3:4 Мьёндален ПД
- 19.08.2018 Согндаль 2:3 Флурё ПД
- 14.08.2018 Стрёммен 1:0 Согндаль ПД
- 05.08.2018 Согндаль 5:1 Левангер ПД
- 29.07.2018 Ерв 0:0 Согндаль ПД
- 22.07.2018 Согндаль 1:0 Хам-Кам ПД
- 01.07.2018 Флурё 1:2 Согндаль ПД
- 24.06.2018 Согндаль 0:0 Ерв ПД
- 17.06.2018 Хам-Кам 1:3 Согндаль ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
Последние игры между собой
Тромсдален: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Согндаль: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Викинг
|4:2
|29
|19
|1
|9
|65 - 43
|58
|2.
|Мьёндален
|2:4
|29
|16
|9
|4
|47 - 24
|57
|3.
|Олесунн
|4:0
|29
|17
|5
|7
|57 - 31
|56
|4.
|Согндаль
|3:0
|29
|15
|6
|8
|47 - 30
|51
|5.
|Конгсвингер
|2:1
|29
|13
|5
|11
|58 - 45
|44
|6.
|Улленсакер-Киса
|4:1
|29
|11
|10
|8
|58 - 46
|43
|7.
|Тромсдален
|0:3
|29
|11
|7
|11
|42 - 47
|40
|8.
|Хам-Кам
|3:1
|29
|11
|6
|12
|43 - 43
|39
|9.
|Нест-Сотра
|1:2
|29
|11
|6
|12
|41 - 41
|39
|10.
|Саннес УЛФ
|1:3
|29
|10
|9
|10
|39 - 44
|39
|11.
|Стрёммен
|5:0
|29
|12
|2
|15
|49 - 52
|38
|12.
|Ерв
|1:4
|29
|8
|11
|10
|31 - 40
|35
|13.
|Нутодден
|2:1
|29
|9
|6
|14
|35 - 40
|33
|14.
|Осане
|0:5
|29
|9
|6
|14
|38 - 56
|33
|15.
|Флурё
|1:2
|29
|8
|3
|18
|27 - 57
|27
|16.
|Левангер
|0:4
|29
|3
|6
|20
|29 - 67
|15
Второй тайм
87'
Согндаль делает замену. Eirik Schulze уходит с поля, а Jonas Fredriksen выходит на его замену.
84'
Тромсдален делает замену. Хэвард Люсволл уходит с поля, а August Mikkelsen выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
79'
Тромсдален делает замену. Хокон Кьяве уходит с поля, а Tobias Nygaard Vibe выходит на его замену.
76'
Согндаль делает замену. Ульрик Фло уходит с поля, а Dide Fofana выходит на его замену.
66'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Akor Adamas выходит на его замену.
46'
Тромсдален делает замену. Kristoffer Hay уходит с поля, а Ларс Хенрик Андреассен выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Eirik Schulze бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TUIL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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