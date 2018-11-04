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  5. Первый дивизион
Стадион:
Тромсдален
0:3
Второй тайм: 90+'
Согндаль
0'
0:1
23' Гол
Eirik Schulze
0:2
39' Гол
Хеуген Сигурд
0:3
82' Гол
Хеуген Сигурд
90'+3
Второй тайм
87'
Согндаль делает замену. Eirik Schulze уходит с поля, а Jonas Fredriksen выходит на его замену.
84'
Тромсдален делает замену. Хэвард Люсволл уходит с поля, а August Mikkelsen выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
79'
Тромсдален делает замену. Хокон Кьяве уходит с поля, а Tobias Nygaard Vibe выходит на его замену.
76'
Согндаль делает замену. Ульрик Фло уходит с поля, а Dide Fofana выходит на его замену.
66'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Akor Adamas выходит на его замену.
46'
Тромсдален делает замену. Kristoffer Hay уходит с поля, а Ларс Хенрик Андреассен выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Eirik Schulze бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TUIL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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