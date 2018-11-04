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Стадион: Гьемселунд Зрители: 1552
2:2
Второй тайм: 89'
2' Желтая карточкаОриджи Арнольд
0:1
3' ПенальтиSherko Faiqi
1:1
5' ГолChristian Roeer
34' Желтая карточкаSondre Liseth
35' Желтая карточкаHarald Holter
2:1
37' ГолAdem Gueven
53' Желтая карточкаSherko Faiqi
80' Желтая карточкаFredrik Mani Paalerud
82' Желтая карточкаChristian Roeer
|
3'
0:1
34'
35'
37'
2:1
53'
82'
85'
2:2
Состав команд
11
Эбю
Олав
Конгсвингер 4-3-1-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 5 Christian Roeer Защитник
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh Защитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Полузащитник
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 9 Adem Gueven Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Aleksey Gorodovoy Вратарь
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 6 Johan Peter Vennberg Полузащитник
- 21 Daniel Lysgaard
- 18 Iman Mafi
- 8 Dong-Wan Gang
- Главный тренер: Mark Dempsey
Нест-Сотра 3-5-2
- Основной состав
- 1 Egil Selvik Вратарь
- 4 Elmin Nurkic Защитник
- 5 Bjarte Haugsdal Защитник
- 6 Peter Soerensen Nergaard Защитник
- 2 Erlend Hellevik Larsen Полузащитник
- 7 Morten Bjoerlo Полузащитник
- 20 Sherko Faiqi Полузащитник
- 29 Kristoffer Nesse Stephensen Полузащитник
- 14 Daniel Arrocha Полузащитник
- 9 Sondre Liseth Нападающий
- 10 Alexander Dang Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Mads Bjoersvik Songve Защитник
- 24 Jakob Palander Защитник
- 23 Bendik Torset Полузащитник
- 16 Mads Sande Полузащитник
- 11 Jone Rugland
- 13 Erlend Johansen
- Главный тренер: Steffen Landro
Предыдущие игры
Конгсвингер (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 28.10.2018 Ерв 1:2 Конгсвингер ПД
- 21.10.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер ПД
- 07.10.2018 Конгсвингер 7:2 Осане ПД
- 02.10.2018 Мьёндален 2:0 Конгсвингер ПД
- 23.09.2018 Конгсвингер 1:1 Тромсдален ПД
- 16.09.2018 Олесунн 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.09.2018 Конгсвингер 1:3 Согндаль ПД
- 26.08.2018 Левангер 1:1 Конгсвингер ПД
- 19.08.2018 Конгсвингер 2:0 Нутодден ПД
- 12.08.2018 Хам-Кам 3:1 Конгсвингер ПД
- 07.08.2018 Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ ПД
- 29.07.2018 Стрёммен 2:6 Конгсвингер ПД
- 21.07.2018 Конгсвингер 5:1 Флурё ПД
- 01.07.2018 Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер ПД
- 24.06.2018 Конгсвингер 1:2 Стрёммен ПД
- 17.06.2018 Нутодден 1:2 Конгсвингер ПД
- 10.06.2018 Конгсвингер 2:1 Левангер ПД
- 02.06.2018 Саннес УЛФ 0:3 Конгсвингер ПД
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса ПД
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
Нест-Сотра (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 28.10.2018 Нест-Сотра 2:0 Тромсдален ПД
- 21.10.2018 Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра ПД
- 07.10.2018 Нест-Сотра 1:0 Нутодден ПД
- 30.09.2018 Согндаль 1:0 Нест-Сотра ПД
- 23.09.2018 Нест-Сотра 0:1 Флурё ПД
- 16.09.2018 Левангер 0:1 Нест-Сотра ПД
- 02.09.2018 Нест-Сотра 0:2 Стрёммен ПД
- 26.08.2018 Олесунн 0:1 Нест-Сотра ПД
- 19.08.2018 Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам ПД
- 12.08.2018 Нест-Сотра 2:2 Ерв ПД
- 05.08.2018 Викинг 2:3 Нест-Сотра ПД
- 29.07.2018 Нест-Сотра 1:2 Мьёндален ПД
- 22.07.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра ПД
- 01.07.2018 Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер ПД
- 26.06.2018 Мьёндален 3:3 Нест-Сотра ПД
- 16.06.2018 Нест-Сотра 5:0 Викинг ПД
- 10.06.2018 Ерв 4:1 Нест-Сотра ПД
- 03.06.2018 Нест-Сотра 1:0 Олесунн ПД
- 27.05.2018 Тромсдален 3:1 Нест-Сотра ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Нест-Сотра: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 01.07.2018 Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Викинг
|4:2
|29
|19
|1
|9
|65 - 43
|58
|2.
|Мьёндален
|2:4
|29
|16
|9
|4
|47 - 24
|57
|3.
|Олесунн
|4:0
|29
|17
|5
|7
|57 - 31
|56
|4.
|Согндаль
|3:0
|29
|15
|6
|8
|47 - 30
|51
|5.
|Конгсвингер
|2:1
|29
|13
|5
|11
|58 - 45
|44
|6.
|Улленсакер-Киса
|4:1
|29
|11
|10
|8
|58 - 46
|43
|7.
|Тромсдален
|0:3
|29
|11
|7
|11
|42 - 47
|40
|8.
|Хам-Кам
|3:1
|29
|11
|6
|12
|43 - 43
|39
|9.
|Нест-Сотра
|1:2
|29
|11
|6
|12
|41 - 41
|39
|10.
|Саннес УЛФ
|1:3
|29
|10
|9
|10
|39 - 44
|39
|11.
|Стрёммен
|5:0
|29
|12
|2
|15
|49 - 52
|38
|12.
|Ерв
|1:4
|29
|8
|11
|10
|31 - 40
|35
|13.
|Нутодден
|2:1
|29
|9
|6
|14
|35 - 40
|33
|14.
|Осане
|0:5
|29
|9
|6
|14
|38 - 56
|33
|15.
|Флурё
|1:2
|29
|8
|3
|18
|27 - 57
|27
|16.
|Левангер
|0:4
|29
|3
|6
|20
|29 - 67
|15
Второй тайм
85'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
82'
Christian Roeer получил желтую карточку от судьи
80'
Нест-Сотра делает замену. Sherko Faiqi уходит с поля, а Jone Rugland выходит на его замену.
80'
Fredrik Mani Paalerud получил желтую карточку от судьи
77'
Конгсвингер делает замену. Эбю Олав уходит с поля, а Marlinho выходит на его замену.
71'
Нест-Сотра делает замену. Элмин Нуркич уходит с поля, а Mads Bjoersvik Songve выходит на его замену.
65'
Нест-Сотра делает замену. Morten Bjoerlo уходит с поля, а Бендик Торсет выходит на его замену.
53'
Sherko Faiqi получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Конгсвингер делает замену. Fredrik Sjoelstad уходит с поля, а Dong-Wan Gang выходит на его замену.
37'
Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
35'
Harald Holter получил желтую карточку от судьи
34'
Sondre Liseth получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Christian Roeer бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Sherko Faiqi из команды Нест-Сотра забивает с точки!
2'
Ориджи Арнольд получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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