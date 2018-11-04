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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1552
Конгсвингер
2:2
Второй тайм: 89'
Нест-Сотра
0'
2' Желтая карточка
Ориджи Арнольд
0:1
3' Пенальти
Sherko Faiqi
1:1
5' Гол
Christian Roeer
34' Желтая карточка
Sondre Liseth
35' Желтая карточка
Harald Holter
2:1
37' Гол
Adem Gueven
53' Желтая карточка
Sherko Faiqi
80' Желтая карточка
Fredrik Mani Paalerud
82' Желтая карточка
Christian Roeer
2:2
85' Гол
 89'
Второй тайм
Описание гола
85'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
82'
Christian Roeer получил желтую карточку от судьи
80'
Нест-Сотра делает замену. Sherko Faiqi уходит с поля, а Jone Rugland выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Fredrik Mani Paalerud получил желтую карточку от судьи
77'
Конгсвингер делает замену. Эбю Олав уходит с поля, а Marlinho выходит на его замену.
71'
Нест-Сотра делает замену. Элмин Нуркич уходит с поля, а Mads Bjoersvik Songve выходит на его замену.
65'
Нест-Сотра делает замену. Morten Bjoerlo уходит с поля, а Бендик Торсет выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Sherko Faiqi получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Конгсвингер делает замену. Fredrik Sjoelstad уходит с поля, а Dong-Wan Gang выходит на его замену.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Harald Holter получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Sondre Liseth получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Christian Roeer бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Sherko Faiqi из команды Нест-Сотра забивает с точки!
Желтая карточка
2'
Ориджи Арнольд получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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