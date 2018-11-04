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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Первый тайм: 20'
1:0
7' ГолKeanu Staude
14' Желтая карточкаKeanu Staude
|
7'
1:0
14'
Состав команд
13
Бёрнер
Юлиан
6
Шюц
Том
32
Keanu
Staude
12
Мияичи
Рио
11
Аллаги
Сами
Арминия 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Philipp Klewin Вратарь
- 27 Бруннер Седрик Защитник
- 13 Бёрнер Юлиан Защитник
- 11 Зальгер Штефан Защитник
- 4 Лукоки Андерсон Защитник
- 6 Шюц Том Полузащитник
- 19 Manuel Prietl Полузащитник
- 7 Вайраух Патрик Полузащитник
- 14 Эдмундссон Йохан Полузащитник
- 32 Keanu Staude Полузащитник
- 9 Клос Фабиан Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Хартерц Флориан Защитник
- 3 Берендт Бриан Защитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 17 Prince Osei Owusu Нападающий
- 21 Фогльзаммер Андреас Нападающий
- 22 Roberto Massimo
- 40 Baboucarr Gaye
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Санкт-Паули 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 8 Дуджак Джереми Защитник
- 38 Florian Carstens Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 5 Marvin Knoll Полузащитник
- 12 Мияичи Рио Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Svend Brodersen Вратарь
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 22 Шахин Дженк Полузащитник
- 27 Калла Ян-Филипп Полузащитник
- 25 Верман Хенк Нападающий
- 18 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 31 Ersin Zehir
- Главный тренер: Линен Эвальд
Предыдущие игры
Арминия (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 31.10.2018 Арминия 0:3 Дуйсбург К
- 27.10.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Арминия Б2
- 23.10.2018 Вердер 2:1 Арминия ТМК
- 20.10.2018 Арминия 2:3 Гройтер Фюрт Б2
- 05.10.2018 Бохум 1:0 Арминия Б2
- 28.09.2018 Арминия 1:3 Кёльн Б2
- 25.09.2018 Дармштадт 1:2 Арминия Б2
- 22.09.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 17.09.2018 Магдебург 0:0 Арминия Б2
- 01.09.2018 Арминия 5:3 Ян Б2
- 27.08.2018 Гамбург 3:0 Арминия Б2
- 19.08.2018 Лок Штендаль 0:5 Арминия К
- 11.08.2018 Арминия 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 05.08.2018 Хайденхайм 1:1 Арминия Б2
- 27.07.2018 Арминия 0:1 Вердер ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 13.05.2018 Арминия 0:0 Зандхаузен Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 27.04.2018 Арминия 3:2 Кайзерслаутерн Б2
- 20.04.2018 Айнтрахт Бр 0:0 Арминия Б2
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 28.10.2018 Санкт-Паули 0:1 Хольштайн Киль Б2
- 22.10.2018 Дуйсбург 0:1 Санкт-Паули Б2
- 07.10.2018 Санкт-Паули 3:1 Зандхаузен Б2
- 30.09.2018 Гамбург 0:0 Санкт-Паули Б2
- 26.09.2018 Санкт-Паули 2:1 Падерборн Б2
- 21.09.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Б2
- 02.09.2018 Санкт-Паули 3:5 Кёльн Б2
- 26.08.2018 Унион Берлин 4:1 Санкт-Паули Б2
- 17.08.2018 Веен Висбаден 3:2 Санкт-Паули К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 28.07.2018 Санкт-Паули 2:0 Сток Сити ТМК
- 08.07.2018 Брондбю 3:0 Санкт-Паули ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 28.04.2018 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
Последние игры между собой
Арминия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Бундеслига 2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 19.02.2017 Арминия 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 10.09.2016 Санкт-Паули 2:1 Арминия Бундеслига 2
- 14.12.2015 Арминия 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 25.07.2015 Санкт-Паули 0:0 Арминия Бундеслига 2
- 09.02.2014 Арминия 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 11.08.2013 Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2
- 28.06.2011 Арминия 1:1 Санкт-Паули Товарищеские матчи. Сборные
- 28.02.2010 Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2
- 26.09.2009 Арминия 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Арминия
Санкт-Паули
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|2.
|Гамбург
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|3.
|Гройтер Фюрт
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|4.
|Унион Берлин
|0:0
|12
|4
|8
|0
|14 - 7
|20
|5.
|Санкт-Паули
|0:1
|12
|6
|1
|5
|16 - 17
|19
|6.
|Динамо Дрезден
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|7.
|Дармштадт
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|8.
|Бохум
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|9.
|Хайденхайм
|0:0
|12
|4
|5
|3
|18 - 13
|17
|10.
|Ян
|0:0
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|11.
|Падерборн
|12
|4
|5
|3
|22 - 20
|17
|12.
|Хольштайн Киль
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|14.
|Арминия
|1:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|15.
|Зандхаузен
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|16.
|Дуйсбург
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|17.
|Магдебург
|12
|1
|6
|5
|14 - 21
|9
|18.
|Ингольштадт
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
Первый тайм
14'
Keanu Staude получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Keanu Staude бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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