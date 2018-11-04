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Арминия
1:0
Первый тайм: 20'
Санкт-Паули
0'
1:0
7' Гол
Keanu Staude
14' Желтая карточка
Keanu Staude
20'
Первый тайм
Желтая карточка
14'
Keanu Staude получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Keanu Staude бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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